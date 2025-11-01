राजनाथ सिंह 12 व्या आसियान शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी क्वालालंपूर येथे पोहोचले, बैठकीला संबोधित करणार
संरक्षण मंत्र्यांची ही बैठक आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटने (ASEAN) अंतर्गत सर्वोच्च संरक्षण सल्लागार आणि सहकारी यंत्रणा म्हणून काम करते.
Published : November 1, 2025 at 9:34 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 9:44 AM IST
क्वालालंपूर : केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सध्या मलेशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते शनिवारी 12 व्या आसियान शिखर परिषदेतील संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी (ADMM-Plus) क्वालालंपूर येथे पोहोचले आहेत, जिथे ते "ADMM-Plus च्या बैठकीत 15 वर्षांवर चिंतन अन् पुढे जाण्याचा मार्ग आखणे" या विषयावर व्यासपीठाला संबोधित करणार आहेत.
ADMM-Plus गट हा आसियान सदस्य देशांसाठी सहकार्य मजबूत करण्यासाठीचा मंच : ही संरक्षण मंत्र्यांची बैठक आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटने (ASEAN) अंतर्गत सर्वोच्च संरक्षण सल्लागार आणि सहकारी यंत्रणा म्हणून काम करते. ADMM-Plus गट हा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, तिमोर-लेस्टे आणि व्हिएतनाम आणि त्यांचे आठ भागीदार भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यासह आसियान सदस्य देशांसाठी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यासाठीचा एक मंच आहे.
भारत 1992 मध्ये आसियानचा भागीदार देश बनला : अहवालांनुसार, भारत 1992 मध्ये आसियानचा भागीदार देश बनला आणि ऑक्टोबर 2010 मध्ये व्हिएतनाममधील हनोई येथे त्यांची पहिली एडीएमएम प्लस बैठक झाली. 2017 पासून आसियान आणि त्यांच्या भागीदार देशांमधील संरक्षण सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी एडीएमएम-प्लसची बैठक आयोजित केली जाते. सध्या एडीएमएम-प्लस फ्रेमवर्क अंतर्गत भारत 2024-27 या कालावधीसाठी मलेशियासोबत दहशतवादविरोधी तज्ज्ञ कार्यगटाचे सह अध्यक्ष म्हणून काम करतो.
लष्करी सहकार्य, क्षमता वाढ, संयुक्त प्रकल्पांवर लक्ष्य केंद्रित करण्यासाठी दीर्घकालीन रोडमॅप स्थापित : शुक्रवारी यापूर्वी संरक्षणमंत्र्यांनी येथे अमेरिकेचे युद्ध सचिव पीट हेगसेथ यांची भेट घेतली, ज्या दरम्यान दोन्ही देशांनी 10 वर्षांच्या संरक्षण फ्रेमवर्क कराराची औपचारिकता केली, जो भारत-अमेरिका धोरणात्मक आणि संरक्षण सहकार्य पुढे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. दोन्ही बाजूंच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी झालेला हा करार इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लष्करी सहकार्य, क्षमता वाढ आणि संयुक्त प्रकल्पांवर केंद्रित दीर्घकालीन रोडमॅप स्थापित करतो. राजनाथ सिंह यांनी करारावर स्वाक्षरी करणे हे द्विपक्षीय संरक्षण संबंधांमध्ये "नवीन अध्याय" सुरू झाल्याचे वर्णन केले. "आम्ही तीन वेळा दूरध्वनीवरून बोललो आहोत. एडीएमएम-प्लस बैठकीदरम्यान तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटून मला आनंद झाला. या प्रसंगी आज संरक्षण आराखड्यावर स्वाक्षरी झाल्याने एक नवीन अध्याय सुरू होईल, असे मला वाटते. तुमच्या नेतृत्वाखाली भारत-अमेरिका संबंध आणखी मजबूत होतील, असा मला विश्वास आहे." हेगसेथ यांनी या कराराचे कौतुक केले आणि नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील विकसित होत असलेल्या संबंधांमध्ये हा एक निर्णायक क्षण असल्याचे म्हटले.
10 वर्षांचा अमेरिका-भारत संरक्षण आराखडा महत्त्वाकांक्षी : ते म्हणाले की, "भारतासोबतच्या आमच्या भागीदारीबद्दल मी मंत्री सिंह यांचे आभार मानू इच्छितो. हे जगातील सर्वात महत्त्वाचे अमेरिका-भारत संबंधांपैकी एक आहे. आमचे धोरणात्मक युती सामायिक हितसंबंध, परस्पर विश्वास आणि सुरक्षित आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी वचनबद्धतेवर आधारित आहे." हेगसेथ पुढे म्हणाले की, हा 10 वर्षांचा अमेरिका-भारत संरक्षण आराखडा महत्त्वाकांक्षी आहे. हे आमच्या दोन्ही सैन्यांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, आणखी खोल आणि अधिक अर्थपूर्ण सहकार्यासाठी एक रोडमॅप आहे. ते आमच्या सामायिक सुरक्षेसाठी आणि आमच्या मजबूत भागीदारीसाठी अमेरिकेच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर अधोरेखित करते."
