लग्नात आलेल्या व्हराडी मंडळींना गिफ्ट म्हणून दिलं हेल्मेट; रस्ता सुरक्षेची शपथही दिली, सर्वांकडून होतंय कौतुक!
राजस्थानमध्ये लग्नात येणाऱ्या व्हराडी मंडळींना भेटवस्तू किंवा जानझुवारी देण्याची एक जुनी परंपरा आहे.
Published : December 1, 2025 at 3:27 PM IST
कुचामनसिटी : राजस्थानमध्ये लग्नात येणाऱ्या व्हराडी मंडळींना भेटवस्तू किंवा जानझुवारी देण्याची एक जुनी परंपरा आहे. या परंपरेनुसार, वधूचे वडील किंवा भाऊ लग्न समारंभात भेटवस्तू देऊन व्हराडी मंडळींचा सन्मान करतात. असाच एक लग्न सोहळा कुचामनसिटीत पार पडला. यावेळी लग्नातील व्हराडी मंडळींचं हेल्मेट देऊन स्वागत करण्यात आलं. दरम्यान, या उपक्रमाचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.
नवरदेवाला पहिल्यांदा दिलं हेल्मेट : कुचामनसिटीतील पदमपुरा रोडवरील पटवारी की कोठी येथील रहिवासी मनोज बारवाल यांची मुलगी सोनू यांचं रविवारी (30 नोव्हेंबर) यश बेडवाल यांच्यासोबत लग्न झालं. या लग्न समारंभात मनोज बारवाल यांनी नवरदेवाकडील मंडळींना हेल्मेट भेट म्हणून देण्याचं मान्य केलं होतं. त्यानुसार, रविवारी लग्नकार्य संपल्यानंतर पहिल्यांदा मनोज बारवाल यांनी नवरदेव यश बेडवाल यांनी हेल्मेट भेट दिलं. यानंतर लग्नातील प्रत्येक पाहुण्याला हेल्मेट भेट दिलं.
सर्वांना रस्ता सुरक्षेची शपथही दिली : लग्नाच्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या 286 जणांना हेल्मेट भेट देण्यात आलं. यावेळी वधूचे आजोबा रामकरण कुमावत यांनी सांगितलं की, "रस्ते अपघातांच्या बातम्या दररोज टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांमध्ये पाहिल्या आणि वाचल्या जातात. बहुतेक रस्ते अपघातांमध्ये दुचाकी चालकाच्या निष्काळजीपणामुळं किंवा हेल्मेट न घातल्यामुळं मृत्यू होतात. हे लक्षात घेऊन आम्ही लग्न समारंभात सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांना हेल्मेट भेट म्हणून दिलं." दरम्यान, हेल्मेट भेट म्हणून देताना त्यांनी सर्वांना रस्ता सुरक्षेची शपथही दिली. तसंच, त्यांच्या या उपक्रमाचं लोकांकडून कौतुक करण्यात येत आहे.
संत महाराजांनी स्वतः लग्नात व्हराडी मंडळींना दिलं हेल्मेट : बिलासी दास बागी संत महात्मा भगवान दास महाराज म्हणाले की, "रस्ता सुरक्षेसाठी ज्या पद्धतीनं हेल्मेट वाटप करण्यात आलं. ते खूप कौतुकास्पद आहे. रस्ता सुरक्षेसाठी बारवाल कुटुंबानं वाटलेलं हेल्मेट खूप अर्थपूर्ण मानलं जाऊ शकतं." याचबरोबर, वधूची बहीण हेमलता कुमावत यांनी सांगितलं की, "आम्ही एक नवीन सुरुवात केली आहे. आम्ही सामान्य लोकांना जागरूक करत आहोत की, जर त्यांच्या कुटुंबात कोणताही कार्यक्रम असेल तर त्यांनी लोकांना हेल्मेट वाटप करावं. यामुळं अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होण्यास मदत होईल."
सर्वांना हेल्मेट घालण्यासाठी प्रोत्साहित करणार : लग्नात आलेले पाहुणे मुन्नालाल म्हणाले की, "लग्नात हेल्मेट वाटप होताना पाहून मला हेल्मेट आवश्यक आहे, हे जाणवलं. तसंच घरी कोणत्याही प्रकारचा कार्यक्रम असेल तर आम्ही नक्कीच हेल्मेट वाटतील," असं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, लग्नात सहभागी झालेल्या सरिता म्हणाल्या की, "मी स्वतः हेल्मेट घालत नाही, पण आज मला भेटवस्तू म्हणून हेल्मेट मिळालं आहे. आजपासून मी गाडी चालवताना हेल्मेट घालणार असून सर्वांना हेल्मेट घालण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे."
हेही वाचा :