गोल्ड ट्रेडिंगच्या नावाखाली 12 कोटींना गंडा; मुंबईतील महिला राजस्थान पोलिसांच्या जाळ्यात!
राजस्थान पोलिसांनी मुंबईतील GLLFL च्या संचालिका दिव्या सिंग कुशवाह यांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर सोन्यातील गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून अनेक जणांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
Published : July 22, 2026 at 9:35 AM IST
जयपूर : ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या आमिषाने तब्बल 12 कोटी 9 लाख 65 हजार 512 रुपयांची सायबर फसवणूक करणाऱ्या बहुचर्चित प्रकरणात राजस्थान पोलिसांच्या सायबर क्राइम विंगला मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणी गोल्डन लीजेंड लीजिंग अँड फायनान्स लिमिटेड (GLLFL) कंपनीच्या संचालिका दिव्या सिंह कुशवाहा यांना मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे.
राजस्थान सायबर क्राइम सेलचे अतिरिक्त महासंचालक (ADG) व्ही. के. सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट गोल्ड ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म तयार करून त्याद्वारे व्हर्च्युअल मर्चंट खाती चालवली जात होती. या माध्यमातून गुंतवणुकीवर मोठ्या परताव्याचं आमिष दाखवत नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणाचा अधिक तपास राजस्थान पोलिसांची सायबर क्राइम विंग करत असून, या रॅकेटमध्ये आणखी काही जणांचा सहभाग असल्याची शक्यता तपासली जात आहे.
व्हॉट्सॲपवरून गोल्ड ट्रेडिंगचे आमिष : ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंगमध्ये मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत जयपूरमधील एका व्यावसायिकाची 12 कोटी 9 लाख रुपयांहून अधिकची सायबर फसवणूक करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. या प्रकरणी राजस्थान सायबर क्राइम विंगने गोल्डन लीजेंड लीजिंग अँड फायनान्स लिमिटेड (GLLFL) या कंपनीच्या संचालिका दिव्या सिंह कुशवाहा यांना मुंबईतून अटक केली आहे.
या प्रकरणाबाबत, राजस्थान सायबर क्राइमचे महासंचालक संजय अग्रवाल यांनी सांगितलं की, 9 डिसेंबर 2025 रोजी जयपूर येथील राज्य सायबर क्राइम पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदार व्यावसायिकाला व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधून गोल्ड ट्रेडिंगमधून मोठा नफा मिळेल, असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर त्याला www.kdeonegold.net या बनावट संकेतस्थळावर गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आलं. आरोपींनी मोठ्या परताव्याचं आश्वासन देत विविध बँक खाती आणि व्हर्च्युअल मर्चंट खात्यांमध्ये 12.09 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करून घेतली. तपासादरम्यान या बनावट कंपनीचा माग काढत सायबर क्राइमच्या पथकाने मुंबईत कारवाई करून कंपनीच्या महिला संचालकाला अटक केली.
अशी केली कोट्यवधींची फसवणूक : सायबर गुन्हेगारांनी प्रथम व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधून पीडित व्यक्तीला बनावट गोल्ड ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मशी जोडलं. सुरुवातीला व्हर्च्युअल वॉलेटमध्ये खोटा नफा दाखवून त्याचा विश्वास संपादन करण्यात आला. त्यानंतर अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आलं.
जेव्हा पीडित व्यक्तीनं आपली रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आयकर, प्रोसेसिंग फी, खाते अनफ्रीज शुल्क आणि इतर विविध शुल्कांच्या नावाखाली वारंवार अतिरिक्त पैसे भरायला लावले. मात्र, कोट्यवधी रुपये उकळल्यानंतरही ना मूळ गुंतवणुकीची रक्कम परत करण्यात आली, ना पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास राजस्थान सायबर क्राइम विंग करत आहे.
तपासात मोठे सायबर रॅकेट उघड : या प्रकरणाचा तपास करताना राजस्थान सायबर क्राइम विंगसमोर मोठं सायबर रॅकेट उघडकीस आलं आहे. अतिरिक्त महासंचालक (सायबर क्राइम) व्ही. के. सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सायबर क्राइम पोलीस ठाण्याच्या पथकानं तांत्रिक आणि आर्थिक पुराव्यांचं सखोल विश्लेषण केलं. तपासादरम्यान, सायबर फसवणुकीसाठी वापरण्यात आलेले व्हर्च्युअल मर्चंट खातं प्राइम इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं समोर आलं. या खात्यांचं संचालन GLLFL मार्फत केलं जात होतं.
तपासात ऑनबोर्डिंग, KYC , ड्यू डिलिजन्स, रिस्क मॉनिटरिंग आणि फ्रॉड डिटेक्शन प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळून आल्या. तसेच या खात्यांविरोधात राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल वर देशातील विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्याचंही निष्पन्न झालं.
कुशवाह यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी : यापूर्वी या प्रकरणातील आरोपी इकबाल अहमद याच्याविरोधात तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. पुढील तपासात GLLFL च्या संचालकांची भूमिकाही स्पष्ट झाल्यानंतर जयपूर सायबर पोलिसांच्या पथकानं मुंबईत कारवाई करून कंपनीच्या संचालक दिव्या सिंह कुशवाहा यांना अटक केली.
अटक करण्यात आलेल्या दिव्या सिंह कुशवाहा यांना न्यायालयानं 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यांच्याकडे आर्थिक व्यवहारांची साखळी, फरार आरोपींचा सहभाग, डिजिटल पुरावे तसेच या सायबर रॅकेटमधील इतर सदस्यांविषयी कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
इतर आरोपींचा शोध सुरू : या सायबर फसवणूक प्रकरणात वापरण्यात आलेली बँक खाती, मोबाईल क्रमांक आणि इतर डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करून टोळीतील इतर सदस्यांचा शोध घेतला जात आहे. राजस्थानसह देशातील इतर राज्यांमध्ये या रॅकेटमार्फत फसवणुकीला बळी पडलेल्या नागरिकांचीही ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.
अतिरिक्त महासंचालक व्ही. के. सिंह यांनी सांगितलं की, या कारवाईत उपअधीक्षक गजेंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथकानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पथकात पोलीस निरीक्षक अमृता सिंह, उपनिरीक्षक मुकेश कुमार आणि पोलीस शिपाई बोदूराम यांनी तपासात विशेष योगदान दिलं. सायबर गुन्हेगारांचं संपूर्ण नेटवर्क उघड करण्यासाठी तसेच फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी तपास सुरू असून, या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.