खुल्या कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना जुळलं प्रेम; १५ दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाल्यानं 'लग्नाच्या बेडीत' होणार कैद
प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून हत्या करणारी महिला आणि प्रेयसीसाठी तिच्या कुटुंबाचा हत्या करणारा असे दोन्ही कैदी आज विवाहबद्ध होत आहेत. दोघांना १५ दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला.
Published : January 23, 2026 at 7:47 PM IST
जयपूर- जयपूरमध्ये झोटवाडमध्ये डेटिंग अॅपमधून प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून तरुणाची हत्या करणाऱ्या कैदी प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठलाला तुरुंगातून १५ दिवसांचा पॅरोल मिळाला आहे. तिला विवाह करण्यासाठी न्यायालयानं पॅरोल दिला आहे. प्रिया ही जयपूरमधील सांगानेर येथील खुल्या तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱ्या हनुमान प्रसादसोबत विवाह करणार आहे. हा विवाह आज अलवरमधील बडौदामेव येथे होणार आहे. प्रिया आणि हनुमान हे दोघेही हत्या प्रकरणात खुल्या तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. हनुमान हा पाच जणांच्या हत्या प्रकरणात आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत आहे.
जयपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल आणि चंद्रप्रकाश निमाली यांच्या खंडपीठानं प्रिया सेठच्या याचिकेवर पॅरोल कमिटीनं सात दिवसामध्ये निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यालयाच्या निकालानंतर पॅरोल सल्लागार कमिटीनं प्रियाच्या अर्जाला मंजुरी दिली. हनुमान प्रसादला १५ दिवसांचा पॅरोल देण्यात आला आहे. हनुमान प्रसाद आणि प्रिया सेठ आज विवाह करणार आहेत. जयपूर जिल्ह्याच्या सत्र न्यायालयानं २४ नोव्हेंबर २०२३ दुष्यंत शर्माच्या हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपा प्रिया सेठला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. प्रियानं प्रियकर दीक्षांतच्या मदतीनं दुष्यंतची फ्लॅटवर बोलावून हत्या केली. हत्येचा कट आणि हत्येप्रकरणी ती तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे.
प्रियकर दीक्षांतचे कर्ज फेडण्यासाठी प्रियानं डेटिंग अॅपचा वापर करून दुष्यंतला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते. त्यानंतर संबंध ठेवून ब्लॅकमेल करत दहा लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्याचं अपहरण करून दहा लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती. दुष्यंतनं वडिलांकडून बँक खात्यावर तीन लाख रुपये मागविले. ही रक्कम जमा होताच प्रियानं त्याची हत्या केली. त्याचा मृतदेह सुटकेसमध्ये भरून फेकून दिला. हनुमान प्रसाद हा २०१७ मधील हत्याप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्यानं एक व्यक्ती, त्याची तीन मुले आणि पुतण्याची हत्या केली. मृत व्यक्तीच्या पत्नीबरोबर हनुमान प्रसादचे संबंध होते, असे पोलीस तपासात समोर आले. त्यामुळे त्यानं पाच जणांची हत्या केली होती. न्यायालयानं २०२३ मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. तो आणि प्रिया सेठ खुले कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. तिथे दोघांमध्ये प्रेम झाले. त्यानंतर दोघांनी विवाह करण्याचे निश्चित केलं.