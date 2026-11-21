राजस्थानात भाजपाला धोबीपछाड! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसची बाजी
राजस्थान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालात भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे. या निकालात काँग्रेसने बाजी मारली आहे.
Published : November 21, 2026 at 12:46 PM IST
जयपूर : राजस्थानमधील पंचायती राज निवडणुकांच्या निकालांनी राज्यातील राजकारणात एक नवीन चर्चा सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या तुलनेत लक्षणीय कामगिरी करून, काँग्रेसने ग्रामीण भागात आपली मजबूत राजकीय ताकद सिद्ध केली आहे. या निवडणूक निकालांकडे केवळ भाजपाचा पराभव म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल; उलट, हे निकाल ग्रामीण मतदारांमध्ये सत्ताधारी पक्षाबद्दल वाढती नाराजी आणि राजकीय कल बदलत असल्याचे दर्शवतात.
निकालात काँग्रेसचा दबदबा - विशेष म्हणजे, भाजपाला केवळ काँग्रेसकडूनच नव्हे, तर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष (RLP), भारत आदिवासी पक्ष (BAP), सीपीआय(एम) (CPI(M)) आणि अपक्ष उमेदवारांकडूनही आव्हानांचा सामना करावा लागला; या सर्वांनी अनेक भागांत दमदार कामगिरी केली. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या पंचायती राज निवडणुकीच्या निकालांमध्ये, काँग्रेसने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही स्तरांवर स्पष्ट बहुमत मिळवत भाजपाच्या (BJP) तुलनेत सरशी साधली.
काँग्रेसने 52.59% जागांवर विजय मिळवला - जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत सांगायचे तर, काँग्रेसने 23 जागा, भाजपाने 5 जागा आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाने 1 जागा जिंकली, तर 8 जिल्हा परिषदांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. अशा परिस्थितीत, जिल्हा प्रमुखाची निवड करताना अपक्ष उमेदवार निर्णायक भूमिका बजावतील. त्याचप्रमाणे, पंचायत समितीच्या संदर्भात, एकूण 7 हजार 543 जागांपैकी 7 हजार 145 जागांसाठीची मतमोजणी शुक्रवारी पूर्ण झाली. यामध्ये काँग्रेसने 52.59% जागांवर विजय मिळवला, तर सत्ताधारी भाजपा 30.99% जागांवर मर्यादित राहिला.
निवडणुकीतील मुख्य वैशिष्ट्य : या निवडणुकांचे एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे, काँग्रेसने जिल्हा परिषदेच्या 798 प्रभागांमध्ये विजय मिळवला, तर भाजपा 357 प्रभागांपुरता मर्यादित राहिला. हनुमान बेनीवाल यांचा 'आरएलपी' (RLP) पक्ष तिसरी शक्ती म्हणून समोर आला. आदिवासी पट्ट्यात 'भारत आदिवासी पार्टी'नेही आपले वर्चस्व कायम राखले. आरएलपीने 51, भारत आदिवासी पार्टीने 43, अपक्ष उमेदवारांनी 13, सीपीआय(एम)ने 7 आणि बसप (BSP) ने 6 प्रभागांत विजय मिळवला.
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