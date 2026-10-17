कोटा येथे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; ट्रॅव्हलर नाल्यात कोसळून 7 ठार, 10 जखमी
मध्य प्रदेशातून जयपूरच्या दिशेनं जाणारी ट्रॅव्हलर गाडी अनियंत्रित होऊन पुलावरून सुमारे 20 फूट खाली नाल्यात कोसळली.
Published : October 17, 2026 at 9:39 AM IST
कोटा : राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यात दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावर आज शनिवारी (17 ऑक्टोबर) सकाळी भीषण रस्ते अपघात झाला. मध्य प्रदेशातून जयपूरच्या दिशेनं जाणारी ट्रॅव्हलर गाडी अनियंत्रित होऊन पुलावरून सुमारे 20 फूट खाली नाल्यात कोसळली. या अपघातात 7 प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर 10 जण जखमी झाले. सीमलिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सकाळी सुमारे 7 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.
नेमकं काय घडलं? :
सीमलिया पोलीस ठाण्याचे अधिकारी नंद सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रॅव्हलरने कराडिया टोल प्लाझा पार केला होता. त्यानंतर ती सुलतानपूरच्या दिशेनं जात होती. याचदरम्यान वेगात असलेल्या ट्रॅव्हलरच्या चालकाला अचानक डुलकी लागली. वाहनाचा वेग जास्त असल्यानं चालकाचं नियंत्रण सुटलं.
त्यानंतर ट्रॅव्हलर रस्त्यावरील मजबूत दुभाजक तोडून पुलावरून मधून थेट खाली नाल्यात कोसळली. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की, ट्रॅव्हलरचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. वाहनातील प्रवाशांमध्ये एकच आरडाओरडा सुरू झाला. या दुर्घटनेत 7 जणांचा मृत्यू झाला असून, 10 जखमींवर उपचार सुरू आहेत.
जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सुमारे 20 फूट खोल नाल्यात कोसळलेल्या ट्रॅव्हलरमधील प्रवाशांना बाहेर काढलं. जखमींना रुग्णवाहिकेतून वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन रुग्णालयात आणि एमबीएस रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले.
बचावकार्य युद्धपातळीवर :
अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील ग्रामस्थ आणि रस्त्यावरून जाणारे प्रवासी मदतीसाठी घटनास्थळी धावले. माहिती मिळताच सीमलिया पोलीस, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) बचाव पथकासह 108 रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. ट्रॅव्हलर सुमारे 20 फूट खोल नाल्यात अडकल्यानं प्रवाशांना बाहेर काढताना बचाव पथकाला मोठी कसरत करावी लागली. पोलिसांनी आणि बचाव पथकानं एकेक प्रवाशाला नाल्यातून बाहेर काढलं. त्यानंतर जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आलं.
सुलतानपूरचे ब्लॉक मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश सामर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताची माहिती मिळताच त्यांनी ब्लॉकमधील चार रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी पाठवल्या. या अपघातात 7 जणांचा मृत्यू झाला असून, जखमींना तातडीने उपचारांसाठी कोटा येथे हलवण्यात आलं. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश सुरू झाला. ट्रॅव्हलरमध्ये सुमारे 20 प्रवासी होते. त्यापैकी बहुतांश जण झोपेत होते. पुलियावरून खाली कोसळल्यानंतर ट्रॅव्हलर वेगाने नाल्याच्या भिंतीवर आदळली आणि तिथेच अडकली. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) तातडीने क्रेन मागवून ट्रॅव्हलर नाल्यातून बाहेर काढली.
रुग्णालयातही धावपळ :
या अपघातात चार प्रवाशांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या अन्य तीन जणांचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाला. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं. प्राथमिक उपचारांनंतर सर्व जखमींना कोटा मेडिकल कॉलेजच्या नवीन रुग्णालयात आणि एमबीएस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.