आसारामची जन्मठेप कायम, सह-आरोपींची निर्दोष मुक्तता; राजस्थान उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!
राजस्थान उच्च न्यायालयानं आसारामची जन्मठेप कायम ठेवत सामूहिक बलात्कार आणि कटाचे आरोप हटवले. तर त्याच्या दोन साथीदारांची पुराव्याभावी निर्दोष मुक्तता केली.
Published : May 27, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 3:49 PM IST
जोधपूर : राजस्थान उच्च न्यायालयानं आसाराम उर्फ असुमल याने दाखल केलेल्या अपिलावर बुधवारी (दि. 27) निकाल दिला. लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात त्याला सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी हे अपील दाखल केलं होतं. या अपिलावरील सुनावणीत न्यायालयानं पॉक्सो कायद्याप्रमाणं दिलेले कनिष्ठ न्यायालयाचे निकाल कायम ठेवले.
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालात न्यायमूर्ती अरुण कुमार मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आसारामला आरोपांतून मुक्त केलेलं नाही. त्याची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारे त्याचे अपील फेटाळण्यात आले असले, तरी न्यायालयानं त्याला 'पॉक्सो' (POCSO) कायद्यातील अजामीनपात्र गुन्ह्यांशी संबंधित कलमांखाली तसंच भारतीय दंड संहितेतील (IPC) सामूहिक बलात्कार आणि गुन्हेगारी कटकारस्थानाशी संबंधित कलमांखाली दोषी मानलेलं नाही. खंडपीठानं भारतीय दंड संहितेतील बलात्काराशी संबंधित कलमं, 'पॉक्सो' कायद्यातील लैंगिक शोषणाशी संबंधित कलमे आणि 'बाल न्याय' (JJ) कायद्याशी संबंधित कलमे इत्यादींबाबत कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेल्या निकालाला कायम ठेवलं. परिणामी, त्याची शिक्षा कायम राहिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : न्यायालयाच्या खंडपीठानं आसारामचे सहकारी शरच्चंद्र आणि शिल्पी यांना सर्व आरोपांतून पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केलं. "न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाही. जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. तथापि, काही प्रमाणात दिलासा मात्र नक्कीच देण्यात आला आहे. पीडितेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहेत. या निकालानंतर, आसाराम यांना आता स्वतःला कारागृहात शरण जावं लागेल," अशी माहिती पीडितेचे वकील पी.सी. सोलंकी यांनी दिली.
20 एप्रिलला सुनावणी पूर्ण : 20 एप्रिलला आसाराम, शरतचंद्र आणि शिल्पी यांनी त्यांच्या दोषसिद्धीविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलांसंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाली. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी वकील दीपक मेनारिया आणि यशपाल सिंग राजपुरोहित यांच्यासह आसाराम आणि त्यांच्या साथीदारांच्या वतीनं युक्तिवाद मांडला. राज्य सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. तर पीडितेचे प्रतिनिधित्व वकील पी.सी. सोलंकी यांनी केलं. सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयानं 20 एप्रिल 2026 रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
न्यायालयानं सुनावली जन्मठेप : 25 एप्रिल 2018 ला एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात विशेष न्यायालयानं आसारामला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, सहआरोपी शिल्पी आणि शरतचंद यांना प्रत्येकी 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. याच निकालाला आव्हान देत, या तिघांनीही राजस्थान उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं.
आसाराम सध्या जामिनावर बाहेर : आसारामला शिक्षा सुनावणारा निकाल जोधपूर कारागृहाच्या आवारातच असलेल्या न्यायालयात जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर आसाराम कारावासात होता. केवळ वैद्यकीय तपासणीसाठीच त्याला कारागृहाबाहेर आणलं जायचं. मार्च 2024 मध्ये एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी आसारामला पहिल्यांदाच 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर त्याला ठराविक अंतरानं जामीन मिळत राहिला. सध्या आसाराम अंतरिम जामिनावर बाहेर आहे. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच, या जामिनाची मुदत 7 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली.
जामीन मिळण्यासाठी न्यायलायत अनेक याचिका : कारावासाच्या कालावधीत आसारामला जामिनावर मुक्त करण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या वकिलांनी उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध न्यायालयांमध्ये डझनभर याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणांवर सविस्तर सुनावण्या झाल्या. परंतु 2024 पूर्वी आसारामला कोणत्याही स्तरावरून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. मार्च 2024 मध्ये आसारामला पहिल्यांदाच वैद्यकीय उपचारांसाठी 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला. हीच पद्धत त्यानंतरही सुरू राहिली असून, आजतागायत ती कायम आहे.
घटनांचा संपूर्ण क्रम खालीलप्रमाणं :
- 15 ऑगस्ट 2013 च्या रात्री आसारामनं आपल्या 'मनाई' आश्रमात एका अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा समोर आलं.
- या घटनेनंतर 21 ऑगस्टला दिल्ली इथं बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ही एफ.आय.आर. (FIR) मथानिया इथं हस्तांतरित करण्यात आली.
- 31 ऑगस्ट 2013 रोजी पोलिसांनी इंदूरजवळील आसारामच्या आश्रमातून त्याला अटक करून जोधपूर इथं आणलं.
- जोधपूर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला. 5 नोव्हेंबर 2013 रोजी दोषारोपपत्र (chargesheet) दाखल केली.
- 25 एप्रिल 2018ला न्यायालयानं आसारामला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
- 27 मे 2026ला या शिक्षेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर उच्च न्यायालयानं आपला निकाल दिला. काही प्रमाणात दिलासा दिला. याप्रकरणी संबंधित 'सेवादारांची' (परिचारकांची) निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
