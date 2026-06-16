बसला कारची धडक; अपघातात चार भाऊ ठार
राजस्थानमधील बालोत्रा जिल्ह्यात कारची बसला धडक लागल्यानं भीषण अपघात घडला. या अपघातात चार भाऊ ठार झाले आहेत.
Published : June 16, 2026 at 1:52 PM IST
बालोत्रा (जयपूर) : राजस्थानच्या बालोत्रा जिल्ह्यात मंगळवारी राज्य परिवहन (रोडवेज) बस आणि कार यांच्यात धडक होऊन भीषण अपघात घडला. ही धडक इतकी जोरदार होती की कारचा चक्काचूर झाला. कारमधील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला.
बालोत्राचे पोलीस अधीक्षक (SP) रमेश कुमार यांनी बस आणि कारमधील अपघाताला दुजोरा दिला. अपघातानंतर पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. अपघाताचा तपास सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. मृतामधील चार जण भाऊ आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे.
रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे. चार भाऊ हे एका कामासाठी घराबाहेर पडले होते. तेव्हा पाताउडीजवळ त्यांची कार समोरून येणाऱ्या रोडवेज बसवर आदळली. या धडकेनंतर घटनास्थळी स्थानिक लोकांनी धाव घेतली. अपघाताची माहिती त्यांनी पोलिसांना कळवले. स्थानिक लोकांच्या मदतीनं पोलिसांनी कारमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना तातडीनं बाहेर काढून रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी तपासणीनंतर चौघांना मृत घोषित केले. अपघाताची माहिती समजताच घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली.
संसदीय क्षेत्र की बायतु विधानसभा क्षेत्र के पाटोदी में हुए भीषण सड़क हादसे में कोडुका निवासी चार सगे भाइयों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।— Kailash Choudhary (@KailashBaytu) June 16, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं
जोगाराम (31), विष्णूराम (29), रेखाराम (35) आणि उदाराम (39) अशी मृत व्यक्तींची ओळख पटली आहे. ते सर्व कोडुका गावातील रहिवासी आणि मेघवाल समाजातील होते. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांनी अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी पाटोदी रस्ता रोखून धरला. त्यांनी चालकाच्या अटकेची तसेच पोलीस आणि प्रशासनाकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. माहिती मिळताच पचपदरा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) गीता कुमारी घटनास्थळी दाखल झाल्या आहे. त्यांनी ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
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