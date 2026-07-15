E20 पेट्रोलमुळे नुकसान झाल्यानं ग्राहकाला नवीन चारचाकी द्या, ग्राहक मंचाचे कंपनीला आदेश
रायपूर ग्राहक तक्रार निवारण मंचानं E20-सुसंगत वाहनांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रायपूरचे ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी प्रवीण कुमार सिंग यांचा अहवाल.
Published : July 15, 2026 at 10:59 PM IST
रायपूर: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यानं वाहनांचे नुकसान होत नाही, असा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला होता. तसेच त्याबाबतचे एक उदाहरण दाखवून द्या, असे आव्हान दिले होते. अशा स्थितीत छत्तीसगडमध्ये रायपूर ग्राहक मंच न्यायालयानं E20 बाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
E20 पेट्रोलबाबत देशातील पहिलाच आणि महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. या निर्णयामुळे केवळ वाहन उत्पादकांची जबाबदारीच निश्चित होत नाही, तर ग्राहकांचे हक्कही अधिक बळकट होऊ शकणार आहेत. रायपूर येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचनं ऐतिहासिक निकाल एका अशा प्रकरणावर दिला. 'E20 पेट्रोल-सुसंगत' (compatible) म्हणून खरेदी केलेल्या कारमध्ये वारंवार बिघाड होत होता. अखेरीस या प्रकरणात ग्राहकाला न्याय मिळाला.
ग्राहक तक्रार मंचनं जर एखादी कंपनी E20-सुसंगत वाहन पुरवण्याचा दावा करत असेल, तर त्या दाव्याची पूर्तता पूर्णपणे करणं आवश्यक आहे. देशभरातील वाहन मालकांसाठी हा निकाल का महत्त्वाचा मानला जात आहे, हे समजून घेऊया.
कंपनीकडून अनुचित व्यापार पद्धत- तक्रारदारानं जानेवारी 2023 मध्ये उत्पादित झालेली 'मारुती ग्रँड विटारा स्ट्रॉन्ग हायब्रिड झेटा प्लस' (Maruti Grand Vitara Strong Hybrid Zeta Plus) ही गाडी खरेदी केली होती. मात्र, हे वाहन E20 पेट्रोलशी सुसंगत नव्हते. E20 पेट्रोल भरल्यानंतर गाडी वारंवार बंद पडत होती. अनेकदा इंधन बदलावे लागले होते. तसेच इंधन टाकी साफ करावी लागली. मालकाला वारंवार सर्व्हिस सेंटरला जावे लागले. इतके प्रयत्न करूनही समस्या कायम राहिली. आयोगानं असा निर्णय दिला की, कंपनी आणि डीलर ग्राहकाला त्याच मॉडेलचे E20-सुसंगत वाहन पुरवण्यात अपयशी ठरले आहेत. ग्राहक तक्रार निवारण मंचानं याला सेवेतील त्रुटी (deficiency in service) आणि अनुचित व्यापार पद्धत" (unfair trade practice) असे संबोधले.
नवीन वाहन देण्याचा आदेश- ग्राहक मंचानं कंपनीला तक्रारदाराचे सध्याचे वाहन परत घेण्याचे आणि त्याऐवजी त्याच मॉडेलचे नवीन E20-सुसंगत वाहन देण्याचे आदेश दिले. ही प्रक्रिया आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकाला खरोखरच E20 पेट्रोलवर चालण्यास सक्षम असेल, असे वाहन मिळू शकणार आहे.
नवीन वाहन न दिल्यास परतावा (Refund) देणे आवश्यक- ग्राहक मंचानं आपल्या आदेशात पर्यायी व्यवस्थाही स्पष्ट केली आहे. जर कंपनी ४५ दिवसांच्या कालावधीत नवीन E20-सुसंगत वाहन पुरवण्यात अपयशी ठरली, तर त्यांना वाहनाची संपूर्ण किंमत परत करावी लागेल. आयोगानं स्पष्ट केले की, कंपनीने तक्रारदाराला एकूण 20,50,494 परत करणं आवश्यक आहे. यामध्ये वाहनाची किंमत (18,29,000 लाख रुपये), आरटीओ (RTO) शुल्क (1,86,850 रुपये) आणि विमा हप्ता (34,644 रुपये) यांचा समावेश आहे.
7 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल- मानसिक त्रासासाठी 1 लाखांची भरपाई-वाहनात वारंवार बिघाड होणे, सर्व्हिस सेंटरला वारंवार भेटी देणे आणि दीर्घकाळ झालेली गैरसोय यामुळे तक्रारदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागला, हे ग्राहक मंचानं मान्य केले. परिणामी, आयोगानं कंपनीला मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून 45 दिवसांच्या आत 1 लाख देण्याचे निर्देश दिले. खटल्याच्या खर्चापोटी अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश आयोगाने कंपनीला दिले. 45 दिवसांच्या आत सर्व निर्देशांचे पालन केले नाही, तर त्यांना मानसिक त्रास आणि खटल्याच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या रकमेवर 7 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल. हे व्याज आदेशाच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष पेमेंट होईपर्यंत मोजले जाईल.
हेही वाचा-