कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे देशाच्या मध्य आणि पूर्व भागात पावसाची शक्यता : IMD
ओडिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या भागात सक्रिय कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. यामुळे आगामी दिवसांत देशाच्या अनेक भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे
Published : September 11, 2026 at 3:33 PM IST
नवी दिल्ली : वायव्य बंगालचा उपसागर आणि त्याला लागून असलेल्या ओडिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या भागात एक सक्रिय कमी दाबाचा पट्टा (low pressure system) तयार झाला आहे. यामुळे आगामी दिवसांत देशाच्या अनेक भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, असंही हवामान खात्यानं सांगितलं आहे. तसेच हा पट्टा पश्चिमेकडे सरकण्याची शक्यता असून, त्यामुळे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान, गुजरातच्या काही भागांत पाऊस पडू शकतो.
उत्तर भारत : शुक्रवारी राष्ट्रीय राजधानीत आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. दुपारच्या वेळी अनेक भागांत हलका पाऊस आणि त्यासोबतच मेघगर्जनेसह विजा चमकण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील कमाल तापमान 32-34 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान 25-27 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहू शकते. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये तुरळक पावसाची शक्यता आहे, मात्र मुसळधार पावसाचा अंदाज नाही; या क्षेत्रातील बहुतांश भागांत फारसा पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे.
देशाचा मध्य आणि पूर्व भाग : कमी दाबाचा पट्टा जसजसा भूभागाकडे सरकेल, तसतसा मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, आगामी दिवसांत बिहार आणि झारखंडमध्येही सतत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
देशाचा पश्चिम भाग : राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कोकण-गोवा यांसारख्या विविध भागांतून हा पट्टा सरकताना पावसाची शक्यता आहे. मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासापूर्वी (withdrawal) पावसाची ही सध्याची फेरी राजस्थान आणि गुजरातसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते.
दक्षिण भारत : आगामी दिवसांत केरळ आणि तेलंगणाच्या काही भागांत पावसाची शक्यता आहे, तर दक्षिण भारताच्या इतर भागांत हलका पाऊस आणि मेघगर्जनेसह सरी पडू शकतात. 'स्कायमेट'च्या (Skymet) मते, 20 सप्टेंबरच्या सुमारास मान्सून परत जाण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे, जे मान्सून-पश्चात कालावधीच्या (post monsoon period) सुरुवातीचे संकेत आहेत. त्यामुळे, मान्सून परत जाण्याच्या प्रक्रियेपूर्वीची ही हवामान प्रणाली पश्चिम भारतातील काही भागांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
दरम्यान, हवामानाच्या अंदाजानुसार 'एल निनो' (El Niño) स्थिती अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसून येत आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात ही स्थिती सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, जरी 'एल निनो'चा परिणाम सामान्यतः मान्सूनच्या पावसावर होत असला, तरी भारतातील ईशान्य मान्सूनची (northeast monsoon) स्थिती वेगळी असू शकते आणि या परिस्थितीचे काही सकारात्मक परिणामही दिसून येऊ शकतात.
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