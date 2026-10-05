देशातील 20 राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा इशारा
5 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान पाऊस, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
Published : October 5, 2026 at 1:40 PM IST
नवी दिल्ली: भारतीय हवामान विभागाने किमान 20 राज्यांसाठी हवामानाचा नवीन इशारा जारी केला आहे. 5 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान पाऊस, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दिल्ली-एनसीआर आणि उत्तर भारतातील बहुतांश भागांत हवेत थोडा गारवा निर्माण झाला असतानाच, बंगालच्या उपसागरावर हवामानाची एक नवीन प्रणाली (weather system) तयार होत आहे.
ईशान्य बिहारपासून वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा : हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, सिक्कीम आणि लगतच्या भागांवर 'सायक्लोनिक सर्क्युलेशन' (चक्रीवादळासारखी स्थिती) तयार झाले आहे आणि ईशान्य बिहारपासून वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत 'ट्रफ लाईन' (कमी दाबाचा पट्टा) विस्तारलेली आहे. आणखी एक 'सर्क्युलेशन' मन्नारचे आखात आणि दक्षिण तामिळनाडूच्या किनारपट्टीजवळ आहे, जिथून पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापर्यंत 'ट्रफ लाईन' पसरलेली आहे. या प्रणालींच्या एकत्रित प्रभावामुळे काही भागांत ताशी 60 किमी वेगाने वारे वाहू शकतात. काही आठवड्यांपूर्वीच बंगालच्या उपसागरातून आलेल्या वादळामुळे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती; त्यानंतर आता हा नवीन इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तर भारत : दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये 6 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान हलका ते विखुरलेला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान पावसाची शक्यता आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील तापमानात आधीच घट झाली असून त्यात आणखी घट होऊ शकते; तसेच पाणी साचणे आणि वाहतूक कोंडी होण्याचीही शक्यता आहे. हरियाणा, चंदीगड आणि पंजाबमध्ये 7 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज आहे.
10 ऑक्टोबर रोजी हलका ते विखुरलेला पाऊस पडण्याची शक्यता : मुसळधार पावसामुळे नुकतेच जीवित व वित्तहानी सोसाव्या लागलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये अजूनही सतर्कतेचा इशारा कायम आहे. जम्मू-काश्मीर, लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि मुझफ्फराबादमध्ये 6 ते 8 ऑक्टोबर आणि 10 ऑक्टोबर रोजी हलका ते विखुरलेला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर 9 ऑक्टोबर रोजी व्यापक पावसाचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान पावसाची शक्यता आहे; 6 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि ताशी 40-50 किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. उत्तराखंडमध्ये 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान पावसाची शक्यता असून, 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान जोरदार वारे आणि काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
पूर्व आणि ईशान्य भारत : बिहारमध्ये 5 ऑक्टोबर रोजी पावसाची शक्यता आहे, तसेच 6 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान विजांचा कडकडाट आणि ताशी 40-50 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. झारखंडमध्ये 5 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान पाऊस पडू शकतो; यात 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि सिक्कीममध्ये 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान पावसाचा अंदाज असून, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगालमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालच्या गांगेय मैदानी भागात 6 आणि 7 ऑक्टोबर रोजी जोरदार वारे वाहू शकतात, तर ओडिशा येथे 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे.
5 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान पावसाची शक्यता : अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, आसाम आणि मेघालय येथेही 5 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान पावसाची शक्यता आहे; अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालयमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. यामुळे पाणी साचणे आणि वाहतुकीत व्यत्यय येणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
मध्य, दक्षिण आणि पश्चिम भारत : मध्य भारतात छत्तीसगडमध्ये 6 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस पडू शकतो आणि 6 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान वादळी वारे व विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. पूर्व मध्य प्रदेशात 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान, तर पश्चिम मध्य प्रदेशात 9 आणि 10 ऑक्टोबर रोजी पावसाची शक्यता आहे.
अनेक दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता : दक्षिण भारतात, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कारायकल येथे 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान पावसाचा अंदाज आहे. तेलंगणामध्ये 5 आणि 6 ऑक्टोबर रोजी पाऊस पडू शकतो, तर केरळ आणि माहे येथे या कालावधीत अनेक दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 5 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कराईकल येथे ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम भारतात 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे; मात्र, 5 ऑक्टोबर रोजी कोकण आणि गोवा भागात उष्ण आणि दमट हवामान राहील.
विजेचे खांब यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन : हवामान विभागाने नागरिकांना अद्ययावत हवामान अंदाजांचे पालन करण्याचे, तसेच विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी मोकळ्या जागा, झाडे आणि विजेचे खांब यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर, पाणी साचलेल्या किंवा डोंगराळ भागांतून प्रवास करताना काळजी घेण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
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