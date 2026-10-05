लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील प्रवासी सुविधांवर रेल्वे बारकाईनं ठेवणार देखरेख; OBHS कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना जारी
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 40 तासांपेक्षा जास्त प्रवास कालावधी असलेल्या 11 गाड्यांची सुरुवातीला विशेष देखरेखीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
Published : October 5, 2026 at 8:21 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील, विशेषतः जास्त प्रवास वेळ असलेल्या गाड्यांमधील स्वच्छता आणि प्रवासी सुविधांवर देखरेख वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 40 तासांपेक्षा जास्त प्रवास कालावधी असलेल्या 11 गाड्यांची सुरुवातीला विशेष देखरेखीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
लांबच्या प्रवासादरम्यान स्वच्छता आणि प्रवासी सुविधा राखण्याशी संबंधित आव्हानं लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. कारण, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील प्रवाशांना स्वच्छता, शौचालयांची स्वच्छता, कचरा विल्हेवाट आणि डब्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावं लागतं, असं अनेकदा दिसून आलं आहे. या उपक्रमाचा उद्देश केवळ सुरुवातीच्या किंवा शेवटच्या स्थानकांवरील नियतकालिक स्वच्छतेच्या पलीकडे जाऊन, गाड्या संपूर्ण प्रवासादरम्यान, विशेषतः 40 तासांपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या गाड्यांमध्ये, स्वच्छता राखली जाईल याची खात्री करणं हा आहे.
एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं की, या नवीन उपक्रमांतर्गत 40 तासांपेक्षा जास्त प्रवास असलेल्या गाड्यांची अधिक चांगल्या देखरेखीसाठी आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. संबंधित विभागीय रेल्वेला या सेवांना प्राधान्य देण्याचं आणि त्यांच्या संपूर्ण प्रवासादरम्यान सतत स्वच्छता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आलं आहेत. त्यामुळं, विभागीय रेल्वेला मार्गावरील निवडक गाड्यांच्या देखभालीवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यास आणि स्वच्छतेशी संबंधित त्रुटी त्वरित दूर केल्या जातील, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, केवळ गाडी सुटण्याच्या किंवा पोहोचण्याच्या स्थानकांवर होणाऱ्या नियमित साफसफाईच्या पलीकडे जाऊन, संपूर्ण प्रवासादरम्यान गाडीत स्वच्छता राखली जाईल याची खात्री करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
गुणवत्ता देखरेख : निवडलेल्या गाड्यांच्या प्रवासादरम्यान योग्य स्वच्छता आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी, त्या गाड्या ज्या डेपोतून सुटतात तिथूनच त्यांच्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल. संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि देखभाल पर्यवेक्षक या गाड्यांसाठी जबाबदार असतील आणि प्रवासादरम्यान स्वच्छता व प्रवासी सुविधा राखल्या जातील याची खात्री करतील. विभागीय रेल्वे स्तरावर, अधिकारी दर आठवड्याला या गाड्यांच्या स्वच्छतेचा आढावा घेतील, ज्यामध्ये प्रवाशांच्या तक्रारी आणि त्यावर केलेल्या कारवाईवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं जाईल. या आढाव्यामुळे त्रुटींची त्वरित ओळख पटवणे आणि त्या दूर करण्यासाठी विलंब न करता सुधारणात्मक उपाययोजना करणे शक्य होईल.
ऑन-बोर्ड हाऊसकीपिंग सेवा : 'ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्व्हिसेस' (OBHS) संबंधीची माहिती आता 'रेल मदत' (RM) या तक्रार निवारण आणि चौकशी पोर्टलशी जोडण्यात आली आहे. यामुळं रेल मदतवर प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचा आता मागोवा घेतला जाऊ शकतो आणि OBHS एजन्सींचे मूल्यांकन त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर केले जाईल. त्याचप्रमाणे, विभागीय रेल्वेला सर्व लांब पल्ल्याच्या गाड्यांशी संबंधित डेपो पर्यवेक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे निकष निश्चित केले जातील.
रेल्वे स्थानकं स्वच्छ ठेवण्यावर लक्ष : प्रवासादरम्यान, निश्चित केलेल्या 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' (CTS) केंद्रांवर साफसफाईच्या कामाकडे विशेष लक्ष दिलं जाईल. संबंधित सीटीएस केंद्रांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या विभागांनी आवश्यक कर्मचारी, साफसफाईचे साहित्य आणि उपकरणे यांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. सीटीएस पथकाने केलेल्या कामाच्या परिणामकारकतेसाठी संबंधित विभाग जबाबदार असेल.
मार्गावरील किरकोळ दुरुस्ती : ओबीएचएस कर्मचाऱ्यांना किरकोळ दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशिक्षित केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, सीटीएस केंद्रांवर किरकोळ दुरुस्तीची व्यवस्था केली पाहिजे. देखभालीतील कोणतीही कमतरता त्वरित दूर करण्यासाठी सीटीएस केंद्रांवर प्लंबर, विद्युत कर्मचारी आणि इतर आवश्यक देखभाल कर्मचाऱ्यांची समर्पित पथकं तैनात केली जाऊ शकतात. विभागीय सी अँड डब्ल्यू (C&W) नियंत्रणांना सीटीएस केंद्रांवर उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती दिली पाहिजे आणि ट्रेनमधील कोणतीही कमतरता ट्रेनच्या आगमनापूर्वी संबंधित सीटीएस केंद्रांवर कळवली पाहिजे, जेणेकरून त्यावर त्वरित उपाययोजना करता येईल.
बायो-टॉयलेट्स आणि फोटोग्राफिक मॉनिटरिंग : रेल्वेने अधिकाऱ्यांना मूळ आणि बेस डेपोमधील, तसंच मार्गावरील निश्चित केलेल्या ठिकाणी असलेल्या बायो-टॉयलेट्सची सखोल तपासणी आणि दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांचे प्रभावी आणि त्रासमुक्त कार्य सुनिश्चित करता येईल. याचबरोबर, नियमित देखरेखीसाठी निवडक मार्ग तपासणी पॉईंट्सवर आणि मूळ व गंतव्य स्थानकांवर डबे आणि शौचालयांच्या स्थितीची वेळ नोंदवून फोटो घेण्याचे निर्देशही कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
कचरा संकलन आणि विल्हेवाट : नव्यानं सुरू केलेल्या ओबीएचएस योजनेअंतर्गत, सर्व डब्यांमधून दर दोन तासांनी कचरा गोळा केला जातो. यामुळे रुळांवर कचरा टाकणे टाळले जाते. गोळा केलेला कचरा विल्हेवाटीसाठी निर्धारित कचरा विल्हेवाट किंवा सीटीएस केंद्रांवर पोहोचवला जाईल. या कचरा विल्हेवाट केंद्रांचे व्यवस्थापन संबंधित विभागामार्फत योग्यरित्या केले जाईल.
प्रवाशांमध्ये जागरूकता वाढवणे : ओबीएचएस योजना प्रवाशांमध्ये जागरूकता आणि ओबीएचएस कर्मचाऱ्यांच्या नियमित प्रशिक्षणावर विशेष भर देते. सर्व डेपोंमधील ओबीएचएस गाड्यांमध्ये याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे. ओबीएचएस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेमून दिलेल्या कामांवर आणि योग्य शिष्टाचार व वर्तनावर नियमितपणे प्रशिक्षित केले पाहिजे.
वारंवार येणाऱ्या तक्रारींचे विश्लेषण : अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना वारंवार येणाऱ्या तक्रारी आणि त्रुटींच्या मूळ कारणांचे विश्लेषण करून विनाविलंब योग्य सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केवळ सुरुवातीच्या स्थानकावरच नव्हे, तर संपूर्ण रेल्वे प्रवासात सातत्यपूर्ण स्वच्छता आणि सेवा सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
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