राहुल गांधींनी कोणता व्हिडिओ शेअर केला? ज्यामुळं होतोय गदारोळ; रेल्वेनंही दिलं स्पष्टीकरण
व्हिडिओमध्ये ट्रेनच्या डब्यातील प्रचंड गर्दी आणि उष्णतेमुळं एक तरुणाचा गुदमरून मृत्यू झाल्याचं दिसत आहे.
Published : June 16, 2026 at 3:44 PM IST
पाटणा : काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी (15 जून) सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये ट्रेनच्या डब्यातील प्रचंड गर्दी आणि उष्णतेमुळं एक तरुणाचा गुदमरून मृत्यू झाल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, या प्रकरणानंतर रेल्वेनं देखील सोशल मीडियाद्वारे एक निवेदन जारी केलं आहे.
व्हिडिओनं मला हादरवून सोडलं - राहुल गांधी : या धक्कादायक व्हिडिओनुसार, एक तरुण परीक्षेला जात असताना पाटणा इथं ट्रेनमध्ये प्रवास करताना गुदमरून मृत्यू झाल्याचं दिसून येत आहे. राहुल गांधींनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स हँडलवर हा व्हायरल व्हिडिओ पुन्हा पोस्ट करत लिहिलं की, "या व्हिडिओनं मला हादरवून सोडलं. हे भारतातील असहाय्य तरुण आहेत, ज्यांचं सरकार आपल्या अब्जाधीश मित्रांवर कोट्यवधी रुपये उधळते, पण आपल्याच विद्यार्थ्यांना सुरक्षित प्रवासही देऊ शकत नाही."
इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2026
ये उस भारत के लाचार युवा हैं - जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।
चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के… https://t.co/v5uF4l7bOV
"निवडणुकीच्या काळात हेच सरकार ट्रेनची पूर्ण तयारी करतं आणि परीक्षा द्यायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गर्दी, गुदमरल्यासारखे आणि असहाय्यतेचा सामना करावा लागतो. मोदी सरकारला विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकायचा नाही, याचा यापेक्षा मोठा पुरावा काय असेल?" - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचे हक्क मिळतील - राहुल गांधी : राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टद्वारे जनतेला एक मोठं आश्वासन दिलं आहे. त्यांनी लिहिले आहे, "मी आश्वासन देतो की, आम्ही हा आवाज त्या बहिऱ्या कानांपर्यंत पोहोचवू. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचे हक्क मिळतील, त्यांना न्याय मिळेल. 17 जून, कोटा, हा प्रतिध्वनी आता गर्जनेत बदलेल."
रेल्वेचं स्पष्टीकरण: व्हायरल व्हिडिओवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या पोस्टनंतर पूर्व मध्य रेल्वेच्या एक्स हँडलवरून अनेक निवेदने जारी करण्यात आली आहेत. पूर्व मध्य रेल्वेनं म्हटलं आहे की, "आपणास कळविण्यात येतं की, व्हिडिओची काळजीपूर्वक तपासणी आणि पुनरावलोकन केल्यानंतर हे निश्चित झाले आहे की, या घटनेचा पूर्व मध्य रेल्वेशी संबंध नाही."
ही घटना पाटलीपुत्र स्टेशनवर घडली नाही - रेल्वे : राहुल गांधींची पोस्ट पुन्हा शेअर करत पूर्व मध्य रेल्वेनं लिहिलं, "ही घटना पाटलीपुत्र स्टेशनवर घडली नाही. हे देखील स्पष्ट आहे की, कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूबाबतची कोणतीही माहिती कोणत्याही स्रोताकडून उपलब्ध नाही. कृपया अशा अफवा/गैरमाहिती पसरवू नका." रेल्वेनं पुढे लिहिलं आहे की, व्हिडिओमध्ये दिसलेल्या व्यक्तीच्या शारीरिक हालचाली आणि स्थितीच्या आधारे, प्रथमदर्शनी असं दिसून येतं की, सदर व्यक्ती काही वैद्यकीय समस्या आणि थकव्याशी संबंधित आजारानं त्रस्त असावी. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये कुठंही असा दावा केलेला नाही की, हा व्हिडिओ पाटलीपुत्र स्टेशनवरील आहे.
उक्त घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है. यह भी स्पष्टतया बताना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी स्रोत से नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी अफवाह / भ्रम को न फैलाएं. वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों एवं स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया… https://t.co/J0uScpBdRD— East Central Railway (@ECRlyHJP) June 15, 2026
राहुल गांधी स्वतःच नकली आहेत - गिरीराज सिंह : बेगुसराय येथील एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, "राहुल गांधी स्वतःच नकली आहेत. म्हणूनच ते खोटे व्हिडिओ प्रसिद्ध करतात. रेल्वेने हे नाकारले असून, अशी कोणतीही माहिती मिळालेली नसल्याचं म्हटलं आहे."
"राहुल गांधींनी हे फसवणुकीचं काम करणं थांबवावं. मी म्हणेन की, जर राहुल गांधींनी हे केलं असेल, तर त्यांची सोशल मीडिया खाती बंद करावीत आणि रेल्वेनं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा." - गिरीराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
काय आहे प्रकरण? : गेल्या रविवारी (14 जून) बिहार पोलीस भरती परीक्षा देणारे उमेदवार पाटलीपुत्र रेल्वे स्थानकावर संतप्त झाले. दुर्गम ठिकाण आणि गाड्यांना होणारा विलंब यामुळं संतप्त झालेले अनेक विद्यार्थी निषेध करण्यासाठी रेल्वे रुळांवर उतरले. परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत अनेक विद्यार्थी रुळांवर झोपले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. विद्यार्थ्यांनी दगडफेक सुरू केली, ज्यात रेल्वे महानिरीक्षक जितेंद्र राणा यांच्यासह अनेक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी जखमी झाले.
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