ओटीपी व्हेरिफिकेशनशिवाय आता कन्फर्म होणार नाही ट्रेनचं तात्काळ तिकिट; सध्या देशातील 52 स्टेशनवर सुविधा!

आता तात्काळ रेल्वे तिकिट बुकिंगसाठी ओटीपी व्हेरिफिकेशन आवश्यक असणार आहे.

Railway's New Rule: Soon, OTP Needed To Confirm Tatkal Train Tickets At Reservation Counters
ओटीपी व्हेरिफिकेशनशिवाय आता कन्फर्म होणार नाही ट्रेनचं तात्काळ तिकिट (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 4:02 PM IST

हैदराबाद : भारतीय रेल्वे लवकरच तात्काळ तिकिटांसाठी ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) अनिवार्य करणार आहे. येत्या काही दिवसांत देशभरातील सर्व गाड्यांसाठी ही सेवा लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आता तात्काळ रेल्वे तिकिट बुकिंगसाठी ओटीपी व्हेरिफिकेशन आवश्यक असणार आहे. दरम्यान, सामान्य प्रवाशांसाठी ही सुविधा अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित करण्यासाठी रेल्वेने ओटीपी-आधारित तत्काळ आरक्षण सिस्टीम प्रस्तावित केली होती.

अनेक रेल्वे स्थानकांवरील बुकिंग काउंटरवर ओटीपी व्हेरिफिकेशननंतरच तिकिटं दिली जात आहेत. ही सिस्टीम लवकरच संपूर्ण भारतात लागू केली जाणार आहे. ज्याप्रमाणे युजर्स ऑथेंटिकेशन किंवा विविध व्यवहारांसाठी ओटीपी व्हेरिफिकेशन केलं जातं. त्याचप्रमाणं रेल्वे देखील तात्काळ आरक्षण फॉर्मवरील फोन नंबरवर ओटीपी पाठवेल आणि व्हेरिफिकेशन करेल. त्यानंतरच तिकीट कन्फर्म होईल. त्यामुळं आता प्रवाशांना आता ओटीपी व्हेरिफिकेशनशिवाय तिकिटं दिली जाणार नाहीत.

दक्षिण मध्य रेल्वेनं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "रेल्वे बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तात्काळ बुकिंग सिस्टीममध्ये आवश्यक बदल करण्यात आला आहे. तात्काळ तिकिटं आता सिस्टीमद्वारे तयार केलेल्या वन टाईम पासवर्ड (OTP) च्या ऑथेंटिकेशननंतरच जारी केली जातील. हा ओपीटी प्रवाशानं बुकिंगच्या वेळी दिलेल्या मोबाइल नंबरवर पाठवला जाईल आणि ओटीपी व्हेरिफिकेशन केल्यानंतरच तिकीट जारी केलं जाईल."

ही नवीन सिस्टीम आयआरसीटीसी वेबसाइट, मोबाईल अॅप आणि रेल्वे काउंटरसह सर्व बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या बदलाचं उद्दिष्ट म्हणजे पारदर्शक तात्काळ बुकिंग आणणं आणि खऱ्या प्रवाशांना तात्काळ तिकिटांची चांगली उपलब्धता प्रदान करणं आहे, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन बदलामुळं, तात्काळ ट्रेनची तिकिटं आता ओटीपीशिवाय दिली जाणार नाहीत. सुरुवातीला, हा बदल ट्रेनमध्ये लागू करण्यात आला आहे. भविष्यात, देशभरातील इतर ट्रेनमध्येही तो लागू केला जाईल. यासंदर्भात पश्चिम रेल्वेनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटलं आहे की, तात्काळ बुकिंग सिस्टीममध्ये हे बदल तिकीट अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि प्रवाशांसाठी प्रवास सुलभ करण्यासाठी करण्यात आले आहेत. विषेश म्हणजे, हा ओटीपी प्रवाशांनी तिकीट बुकिंग फॉर्ममध्ये नोंद केलेल्या मोबाइल नंबरवर पाठवला जाईल.

दरम्यान, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये रेल्वेनं ओटीपी-आधारित तात्काळ तिकिटं सिस्टीमसाठी एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता. सुरुवातीला ही सिस्टीम काउंटर बुकिंगसाठी लागू करण्यात आली होती. आता ही सिस्टीम 52 गाड्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या सिस्टीमअंतर्गत, काउंटरवर तात्काळ तिकिटं बुक करताना, प्रवाशाने फॉर्मवर प्रविष्ट केलेल्या मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी पाठवला जातो. ओटीपीची पुष्टी झाल्यानंतरच तिकिटं दिली जातात. येत्या काही दिवसांत, रेल्वे सर्व गाड्यांमध्ये ही सिस्टीम लागू करणार आहे.

