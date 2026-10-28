रेल्वेचा मोठा निर्णय : आता रात्री प्रवासात मोबाईल, पॉवर बँक चार्जिंग करता येणार नाही
रेल्वे बोर्डानं रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत ट्रेनमध्ये मोबाईल फोन चार्जिंगवर बंदी घातली आहे.
Published : October 28, 2026 at 4:23 PM IST
नवी दिल्ली : जर तुम्ही रात्री भारतीय रेल्वेनं प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. भारतीय रेल्वेनं आता प्रत्येक कोचमध्ये देण्यात येणाऱ्या चार्जिंग पॉईंट सुविधेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रात्रीच्या प्रवासादरम्यान तुमचा मोबाईल फोन किंवा पॉवर बँक चार्ज होत असताना तुम्हाला शांत झोप लागत असेल, तर सावध व्हा. भारतीय रेल्वेनं या संदर्भात एक नवीन नियम लागू केला आहे.
रेल्वे बोर्डानं रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत ट्रेनमध्ये मोबाईल फोन चार्जिंगवर बंदी घातली आहे. या वेळेत सर्व मोबाईल फोन चार्जिंग पॉईंट्स बंद ठेवण्याचे निर्देश बोर्डानं दिले आहेत. तसंच या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. या सहा तासांत ट्रेनच्या डब्यांमधील चार्जिंग पॉईंट्स वापरताना प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान, प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ट्रेनच्या डब्यांमध्ये आग लागण्याच्या घटना टाळण्यासाठी रेल्वे बोर्डानं हा निर्णय घेतला आहे.
रेल्वे बोर्डानं सर्व विभागीय रेल्वेला या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दक्षिण पूर्व रेल्वेवरील एका प्रवाशाच्या पॉवर बँकचा चार्जिंग करताना स्फोट होऊन धूर निघाल्याच्या घटनेसह, अशाच अनेक घटनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, रेल्वे हे सुनिश्चित करेल की, रेल्वे कर्मचारी रात्री चार्जिंग पॉईंट्स बंद ठेवण्याच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करतील. तसंच या नियमाचे पालन करण्यात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. बोर्डानं कर्मचाऱ्यांसाठी समुपदेशन आणि प्रशिक्षणाचे आदेशही दिले आहेत.
रेल्वेचे आदेश : या सूचनांमध्ये सुरक्षेसंदर्भात रेल्वे बोर्डाच्या एका पत्राचा संदर्भ दिला आहे, ज्यात म्हटलं आहे की, डब्यांमधील मोबाईल चार्जिंग पॉईंट्स एका विशिष्ट सहा तासांच्या कालावधीसाठी बंद ठेवले पाहिजेत. रात्रीच्या वेळी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चार्ज करण्याशी संबंधित धोके, विशेषतः जेव्हा प्रवासी झोपलेले असतात आणि त्यांना जास्त गरम होणे, धूर किंवा विद्युत/बॅटरीच्या समस्यांची चिन्हे लगेच लक्षात येऊ शकत नाहीत.
पॉवर बँक स्फोटामुळं चिंता वाढली : रेल्वे बोर्डानुसार, एसईआर (दक्षिण पूर्व रेल्वे) वरील ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा ट्रेनमधील कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत मोबाईल चार्जिंग पॉईंट्स बंद केले नाहीत. एका प्रवाशाच्या चार्जिंग पॉवर बँकचा स्फोट झाला आणि त्यातून धूर निघाला. अशीच एक घटना मुंबई-हावडा मेलमध्ये घडली होती, ज्यामुळं ट्रेनला बांदामुंडा स्टेशनजवळ काही मिनिटांसाठी थांबावे लागले.
पॉवर बँक बॅटरीच्या समस्या : पॉवर बँकमध्ये रिचार्ज करण्यायोग्य लिथियम-आयन किंवा लिथियम-पॉलिमर बॅटरी असतात. जर बॅटरी खराब झाली किंवा सदोष झाली, जास्त गरम झाली किंवा तिच्यामध्ये अंतर्गत शॉर्ट सर्किट झाले, तर त्यामुळं 'थर्मल रनअवे' नावाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. यामुळं तापमान झपाट्यानं वाढू शकते, धूर निघू शकतो, आग लागू शकते आणि काही प्रकरणांमध्ये स्फोटही होऊ शकतो. चार्जिंग करताना पॉवर बँक उशीखाली, अंथरुणात किंवा भरलेल्या बॅगेत ठेवल्यास ती जास्त गरम होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, उष्णता बाहेर पडू शकत नाही, ज्यामुळं प्रवाशांना किंवा सहप्रवाशांना असामान्य तापमान किंवा वास ओळखणे कठीण होते.
प्रवाशांची सुरक्षितता : ट्रेनच्या डब्यात चार्जिंगची कोणतीही घटना खूप चिंताजनक असू शकते, कारण प्रवासी एका बंद जागेत बसलेले किंवा झोपलेले असतात, अनेकदा त्यांच्या सामानाजवळ आणि अंथरुणाजवळ. धूर संपूर्ण डब्यात पसरू शकतो आणि जर एखादे उपकरण लक्ष न देता तसेच ठेवले, तर आग लागल्याचे उशिरा लक्षात येऊ शकते. जर डब्यातील पॉवर बँकमधून धूर येऊ लागला किंवा आग लागली, तर प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घबराट पसरू शकते.
रात्रीच्या वेळी उपकरणे चार्ज करणे धोकादायक का असू शकते? : मोबाईल फोन, पॉवर बँक, टॅब्लेट आणि इतर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे प्रवासातील अत्यावश्यक वस्तू बनल्या आहेत. लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यान, प्रवासी अनेकदा आपल्या बर्थ किंवा सीटच्या जवळ असलेल्या चार्जिंग सॉकेट्सचा वापर करून आपली उपकरणे चार्ज ठेवतात. मात्र, दीर्घकाळ देखरेखीशिवाय उपकरणे चार्ज केल्यास, त्यातील बिघाड कोणाच्याही लक्षात न येण्याची शक्यता वाढते. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक उपकरण 'ओव्हरचार्ज' (क्षमतापेक्षा जास्त चार्ज) होईलच; कारण आधुनिक फोन आणि पॉवर बँकमध्ये सहसा चार्जिंग व्यवस्थापन आणि संरक्षणात्मक सर्किट्स दिलेली असतात. रात्री 11 ते पहाटे 5 या वेळेत वीजपुरवठा बंद ठेवण्याचा नियम अशा कालावधीत लागू होतो, ज्यावेळी रात्रीच्या ट्रेनमधील बहुतांश प्रवासी झोपलेले असतात. दिवसाच्या वेळी बॅटरीमध्ये काही बिघाड आढळल्यास तो त्वरित लक्षात येऊ शकतो, परंतु रात्रीच्या वेळी तो कोणाच्याही लक्षात न येण्याची शक्यता जास्त असते.
धोके कमी करण्यासाठी प्रवाशांनी काय करावे? : जरी रेल्वे कर्मचारी निर्धारित वेळेत वीजपुरवठा बंद ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडत असले, तरी प्रवासीही आपली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चार्ज करताना काही खबरदारी घेऊ शकतात. प्रवाशांनी नेहमी अस्सल (मूळ कंपनीचे) किंवा सुसंगत चार्जर आणि सुस्थितीत असलेल्या केबल्सचाच वापर करावा. जर फोन किंवा पॉवर बँक फुगलेली असेल, खराब झाली असेल किंवा असामान्यपणे गरम होत असेल, तर ती चार्ज करणे टाळावे. तसंच, उपकरणे अंथरुण, उशा किंवा उष्णता धरून ठेवू शकतील अशा इतर वस्तूंपासून दूर ठेवावीत.
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