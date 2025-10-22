मथुरेत मालगाडीचे 13 डबे घसरले : मुंबई दिल्ली मार्गावरील रेल्वेसेवेला बसला फटका
मंगळवारी रात्री मथुरेत मालगाडीचे डबे घसरुन मोठा अपघात झाला. या अपघातामुळे अनेक रेल्वे वळवण्यात आल्या आहेत.
Published : October 22, 2025 at 4:33 PM IST
लखनऊ : मथुरा इथं मंगळवारी रात्री मालगाडी रेल्वे रुळावरुन खाली घसरल्यानं मोठा अपघात झाला. वृंदावन परिसरात झालेल्या या मालगाडीच्या अपघातात 13 डबे रुळावरून घसरले. ही ट्रेन आग्रा ते दिल्लीला जात होती. रेल्वे विभागाला मालगाडी रुळावरून घसरल्याची माहिती मिळाली. अनेक रेल्वे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.
मुंबई दिल्ली मार्गावरील अनेक गाड्यांना बसला फटका : रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अप, डाउन आणि तिसऱ्या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. सुमारे 24 गाड्यांना या अपघाताचा फटका बसला आहे. गाड्या चौथ्या मार्गावर वळवण्यात येत आहेत. रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी रुळांवरून घसरलेले डबे काढून टाकले जात आहेत. अनेक अधिकारी आणि रेल्वे विभागाची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आहेत.
मंगळवारी रात्री झाला अपघात : हा अपघात रात्री 9 वाजताच्या दरम्यान झाला. आग्र्यावरुन दिल्ली-गाझियाबादला कोळसा घेऊन जाणारी मालगाडी वृंदावन-छतिकार मार्गावरील पिलर क्रमांक 1408 वर अचानक रुळावरून घसरली. मालगाडीचे बारा डबे उलटले. त्यामुळे तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गावर कोळसा सांडला. घटनेची माहिती मिळताच, आग्रा एडीआरएम आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि आरपीएफच्या पथकासह रेल्वे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. रेल्वे मीडिया प्रभारी रागिनी सिंह यांनी सांगितलं की, "वृंदावन-छतिकारा मार्गावर मालगाडीचे 12 डबे रुळावरून घसरले आहेत. मालगाडी गाझियाबादकडं कोळसा घेऊन जात होती. हा अपघात अचानक झाला. एनडीआरएफ आणि रेल्वे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. बचावकार्य वेगानं सुरू आहे. चौथी लाईन पूर्ववत करण्यात आली आहे. लवकरच रेल्वे ट्रॅक दुरुस्त केला जाईल."
जोडणी तुटल्यानं झाला अपघात : आग्र्यावरुन दिल्ली-गाझियाबादला कोळसा घेऊन जाणाऱ्या मालगाडीची छतिकारा रोडजवळ अचानक जोडणी तुटली. या अपघातामुळे आग्रा-दिल्ली रेल्वे मार्ग पूर्णपणे विस्कळीत झाला. मंगळवारी रात्री उशिरा 12 हून अधिक गाड्या प्रभावित झाल्या. मंगळवारी रात्री उशिरापासून घटनास्थळावर वाहतूक सुरळीत करण्याचं काम सुरू आहे. 19 ऑक्टोबर 2024 रोजी सकाळी आग्र्यावरुन दिल्लीला कोळसा घेऊन जाणारी मालगाडी यापूर्वी उलटली होती. सुमारे 10 बोगी अचानक रुळावरुन घसरल्या. घटनेनंतर तीन दिवस रेल्वे मार्ग पूर्णपणे विस्कळीत होता. तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गावरील वाहतूक सामान्य झाली. त्यावेळी, अपघाताचे कारण ओएचई वायर तुटल्यानं झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
