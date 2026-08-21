पॅलेट गन प्रकरण : संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर राहुल गांधींचा ठिय्या
राहुल गांधी यांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपआयुक्तांच्या (डीसीपी) कार्यालयात दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
Published : August 21, 2026 at 1:47 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनमुळं जखमी झालेला विद्यार्थी साहिल लोछाव याच्या संदर्भात तक्रार दाखल करण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शुक्रवारी (21 ऑगस्ट) संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात पोहोचले आहेत. दरम्यान, यासंदर्भातील एफआयआर पोलिसांनी अद्याप दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळं राहुल गांधी यांच्यासह साहिलच्या कुटुंबीयांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर ठाण्याबाहेर ठिय्या मांडला आहे.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrived at the DCP Office at the Parliament Street Police Station to file a complaint. More details awaited. pic.twitter.com/YC7GiXCw7h— ANI (@ANI) August 21, 2026
पोलीस ठाण्याबाहेर राहुल गांधींचा ठिय्या : राहुल गांधी यांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपआयुक्तांच्या (डीसीपी) कार्यालयात दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. दरम्यान, नीट परीक्षेतील अनियमिततेवरून 20 जुलै रोजी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात कथित पोलीस कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात तक्रार दाखल करावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. यासंदर्भातील एफआयआर पोलिसांनी अद्याप दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळं राहुल गांधी यांच्यासह साहिलच्या कुटुंबीयांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर ठाण्याबाहेर ठिय्या मांडला आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत आपण इथंच थांबणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. तसंच या प्रकरणात तपास कितपत पुढं गेला असून पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? याबद्दल राहुल गांधी यांनी जाणून घ्यायचं आहे.
Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi at the DCP Office at Parliament Street Police Station.— ANI (@ANI) August 21, 2026
He is here with Sahil Lochav, who suffered pellet gun injuries during the Jantar Mantar students' protest last month. Rahul Gandhi is insisting that an FIR be registered on Lochav's… pic.twitter.com/9ZCRtYCvUG
अमित शाह यांना पत्र : राहुल गांधी यांनी 20 जुलैला दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं होतं. गेल्या काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी 19 वर्षीय विद्यार्थी साहिल लोछाव याची भेट घेतली होती. तसंच पॅलेट गनची गोळी लागल्यामुळं साहिल तीव्र वेदनेत असून त्याच्या एका डोळ्याची दृष्टी जाण्याची शक्यता आहे, असं सांगत राहुल गांधी यांनी, "केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध पॅलेट गनसह प्राणघातक बळाचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती का? नसेल, तर कोणी परवानगी दिली?" असा सवाल केला होता.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi present at the DCP Office at Parliament Street Police Station.— ANI (@ANI) August 21, 2026
Congress Sources say - " on the 14th, sahil lochav (injured during jantar mantar protest) went with his lawyers to delhi police and gave a written complaint. they refused to… pic.twitter.com/AUbzi2s2pM
सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन : दरम्यान, दिल्लीतील जंतरमंतर येथील या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून बळाचा वापर केल्याचा आणि इतर मुद्द्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची 'उच्चस्तरीय चौकशी समिती' स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये आर. सुभाष रेड्डी यांच्यासह पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश आहे.
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