'विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्याचे कोणी आदेश दिले होते'- राहुल गांधींनी अमित शाहांना पत्र लिहून विचारला जाब
दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्याकडं मागणी केली.
Published : July 26, 2026 at 2:57 PM IST
नवी दिल्ली- केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर 20 जुलैला जंतरमंतर येथे पोलिसांनी जोरदार लाठीमार केल्याचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. या लाठीमार प्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जाब विचारला आहे.
राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, न्याय्य आणि जबाबदारी घेणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी जीवघेणी शस्त्रे आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. बेलगामपणानं बळाचा वापर केला. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "20 जुलैला दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानवीय हल्ल्याप्रकरणी जाब विचारण्यासाठी मी हे पत्र लिहीत आहे.
Pellet guns, lathis and tear gas were used against students peacefully protesting in Delhi.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2026
I met 19-year-old Sahil Lochab. Shot with pellets, he may lose an eye. His “crime”? Demanding an end to paper leaks and a fair future for our students.@AmitShah ji, I have two… https://t.co/861NLmRgNp
विद्यार्थी हे न्याय्य आणि जबाबदारी घेणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेची मागणी करत होते. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी, सुरक्षा दलांनी त्यांच्यावर बेलगामपणानं बळाचा वापर केला." या आंदोलनादरम्यान शेकडो विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी विद्यार्थिनींवर हल्ला केला. यात त्यांच्या प्रायव्हेट पार्टला मुद्दाम लक्ष्य करण्यात आले, असे सांगत त्यांनी आंदोलनादरम्यान 'पेलेट गन्स'चा वापर झाल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली. "जीवघेण्या 'पेलेट गन्स'चा म्हणजे छर्रे असलेल्या बंदुकांचा) वापर ही सर्वात धक्कादायक बाब आहे. या जखमीमध्ये एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. मी 19 वर्षीय विद्यार्थी साहिल लोचाब याची भेट घेतली. छर्रे असलेल्या बंदुकीच्या गोळीबारामुळे त्याला आता असह्य वेदना होत आहेत. त्याचा एक डोळा निकामी होण्याची शक्यता आहे," असे त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गन्ससह जीवघेण्या बळाचा वापर करण्यास शाहा यांनी मंजुरी दिली होती का? तसे नसेल तर त्यासाठी कोणी अधिकृत परवानगी दिली होती, असे प्रश्न त्यांनी पत्रातू उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांना लाठ्यांनी मारहाण करताना पोलीस होते की स्वयंसेवक? त्यांच्या तैनातीची अधिकृत परवानगी कोणी दिली होती? कोणत्याही लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आंदोलकांचे संरक्षण करणे आणि संवादाद्वारे त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. हिंसाचारामुळे देशात संतापाची लाट उसळली आहे. देशाचे भविष्य असलेले तरुण आणि विद्यार्थी उत्तरे आणि जबाबदारीची मागणी करत आहेत. त्यांचा आवाज नक्कीच ऐकला जाईल."
माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांनी सांगितलं की, सरकारनं आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिलं आहे. कथित पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना शक्य तितकी सर्वाधिक नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केलं आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं (CJP) शनिवारी आपले आंदोलन मागे घेतलं. 'सीजेपी'च्या वतीनं बोलताना सौरव दास यांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन घरी परतण्याचं आवाहन केले. ते म्हणाले की, सरकारनं आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे जंतर-मंतर येथील धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आता कोणतंही कारण उरलेलं नाही.
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