ETV Bharat / bharat

मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकावरून लोकसभेत वाद; राहुल गांधी म्हणाले, चीनवर बोलायचं नाही का?

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज लोकसभेत आभार प्रस्तावावर बोलत होते. त्यांनी डोकलाम आणि चिनी घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित केला, पण यावर लोकसभाध्यक्षांनी त्यांना बोलू दिलं नाही.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान आज सोमवारी (2 फेब्रुवारी) लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्या एका वक्तव्यामुळे वाद इतका वाढला की, सभापतींना लोकसभेची कार्यवाही एक तासासाठी तहकूब करावी लागली.

वास्तविक, तेजस्वी सूर्या यांनी यूपीए सरकारच्या काळाबाबत एक टिप्पणी केली होती. यावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उत्तर देऊ इच्छित होते. उत्तर देताना राहुल यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला दिला. पण याला लोकसभा अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी झाली.

नेमकं काय घडलं? : राहुल गांधी मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देऊ इच्छित होते. पण सत्ताधारी सदस्यांनी यावर आक्षेप घेतला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संबंधित पुस्तक अद्याप प्रकाशितच झालेलं नसल्याचं सांगितलं. यावर राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारनंच त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला परवानगी दिलेली नाही. यावर सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्युत्तर दिलं की, मग, जे पुस्तक प्रकाशितच झालं नाही, त्यातील तथ्यं अधिकृत कसं काय मानलं जाणार? गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं की, सभापतींची परवानगी नसताना कोणत्याही मासिकातील लेख ‘कोट’ करता येणार नाही. राहुल गांधी प्रत्यक्षात नरवणे यांच्या पुस्तकासंदर्भात ‘कारवां’ मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या डोकलामविषयी लेखाचा उल्लेख करू इच्छित होते.

राहुल यांनी आपण चीनबाबत नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी संबंधित बाबी समोर आणू इच्छित असल्याचं सांगितलं आणि त्यासाठी परवानगी मागितली. मात्र, सभापतींनी कोणत्याही परिस्थितीत हा मुद्दा मांडण्यास अनुमती देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. राहुल गांधी बोलणार नसतील तर पुढील वक्त्याचं नाव घेण्यात येईल, असं सांगत सभापतींनी अखिलेश यादव यांचं नाव जाहीर केलं.

दरम्यान, अखिलेश यादव यांनी देशहितासाठी चीनबाबतच्या विषयावर राहुल गांधींना बोलू द्यावं, अशी विनंती केली. तरीही सभापतींनी परवानगी नाकारली आणि सभागृहाची कार्यवाही एक तासासाठी तहकूब करण्यात आली.

तेजस्वी यादव यांचं वक्तव्य : खरं तर, या वादाची सुरुवात भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्या एका वक्तव्यापासून झाली होती. ज्यात त्यांनी यूपीएच्या 10 वर्षांच्या काळात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात देशाची संस्कृती कशी मजबूत करायची, सांस्कृतिक प्रगती कशी करायची किंवा तरुणांची मानसिकता कशी बदलायची? यावर कधीही लक्ष दिलं गेलं नाही, असं वक्तव्य केलं.

यावर उत्तर देताना राहुल यांनी म्हटलं की, "काँग्रेसच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असल्यानं, आपल्याला नरवणे यांच्या पुस्तकातील संदर्भाचा उल्लेख करायचा आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान आणि राजनाथ सिंह यांच्याबद्दल गंभीर भाष्य केलं आहे आणि ही टिप्पणी 'कारवां' मासिकात प्रकाशित झाली आहे.

भाजपानं नरवणे यांचं एक निवेदन सोशल मीडियावर पोस्ट केलं : दरम्यान, भाजपानं सोशल मीडिया ‘एक्स’वर जनरल नरवणे यांचं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी म्हटलं, “राहुल गांधी संसदीय विशेषाधिकारांचा गैरवापर करून भारत आणि सशस्त्र दलांविरोधात शत्रुत्वाचं वातावरण निर्माण करत आहेत.” जनरल नरवणे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, “एक इंचही जमीन गमावलेली नाही.” तथ्ये महत्त्वाची आहेत. संस्था महत्त्वाच्या आहेत. आणि सार्वजनिक जीवनात जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे."

हेही वाचा

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON MANOJ NARAVANE BOOK
CHINA DOKLAM
SPEKAER OM BIRLA REACTS
राहुल गांधी
RAHUL GANDHI LOKSABHA SPEECH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.