'गिग वर्कर्स'साठी तेलंगणात ५ लाखांचा अपघात विमा जाहीर; राहुल गांधींनी जाहीर केली खास योजना
हैदराबादमध्ये राहुल गांधी यांनी 'गिग वर्कर्स'साठी एक सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजना सुरू केली. तर 'भारत समिट 2026 मध्ये भाजपावर टीका केली.
Published : November 14, 2026 at 8:07 PM IST
हैदराबाद- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी 'गिग वर्कर्स'साठी एक सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजना सुरू केली. या प्रसंगी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, 'गिग वर्कर्स'च्या कल्याणासाठी आम्ही दिलेले आश्वासन आता पूर्ण झालं आहे.
'गिग वर्कर्स'ना फोनवर मिळणार माहिती- राहुल गांधी यांनी 'गिग वर्कर्स'सोबत त्यांच्या समोर असलेल्या आव्हानांवर चर्चा केली होती. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, त्यावेळी दिलेले आश्वासन आता पाळलं आहे. त्यांनी नमूद केले की, आतापर्यंत 'गिग वर्कर्स'बद्दल कोणतीही विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध नव्हती. किती तास काम करतात आणि काय मोबदला मिळतो?
LIVE: Bharat Summit | Hyderabad, Telangana https://t.co/NPBFOg3mkk— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2026
कामगारांसाठीच्या नवीन कायद्यामुळे आता अशी सर्वसमावेशक माहिती मिळणे शक्य होईल. डिलिव्हरी, काम आणि कमाईशी संबंधित तपशील थेट त्यांच्या मोबाईल फोनवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत-लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी
रायडर्ससाठी विश्रांतीची ठिकाणे (रेस्ट एरिया) उभारली जाणार- विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी जाहीर केलं की, हैदराबाद आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये रायडर्ससाठी वाय-फाय (Wi-Fi) सुविधा असलेली विश्रांतीची ठिकाणे उभारली जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त, तेलंगणा सरकार कामगारांना 5 लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि 10 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देणार आहे. काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पूर्ण पाठीशी उभा आहे. त्यांना पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा आणि बचतीशी संबंधित त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही यावेळी राहुल गांधींनी दिली. 'गिग वर्कर्स बोर्ड'च्या माध्यमातून, प्रत्येक डिलिव्हरीतून मिळणाऱ्या कमाईचा काही हिस्सा थेट कामगारांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
काही हिस्सा थेट बँक खात्यात जमा होणार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं की, या उपक्रमामुळे गिग कामगारांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला मिळणं सुनिश्चित होईल. गिग कामगारांना कायदेशीर संरक्षण आणि अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली गिग कामगार कायदा लागू केला जात असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यांनी पुढे सांगितलं की, जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त ही योजना गिग कामगारांना समर्पित केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गिग कामगारांसाठी एक स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यांना अधिकृत ओळखपत्रे देऊन पाठबळ दिले जाईल, असेही स्पष्ट केले. हा कायदा त्यांना आवश्यक सुरक्षा देईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
राहुल गांधींची गिग कामगारांच्या रॅलीत उपस्थिती- गिग कामगारांसाठी एका रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होत. त्यामध्ये राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, महेश कुमार गौड आणि इतर मंत्री सहभागी झाले. ही रॅली शिल्पराममपासून (Shilparamam) जयाभेरी ग्राऊंड्सपर्यंत (Jayabheri Grounds) काढण्यात आली.
आम्ही त्यांना सत्तेतून हटवणार- विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या सरकारला पायउतार करण्यास सज्ज आहे, असा काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शनिवारी हैदराबाद येथे आयोजित 'भारत समिट 2026' (Bharat Summit 2026) मध्ये विश्वास व्यक्त केला. पुढे राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधान मोदींचा पराभव करणार आहोत, हे तुम्हाला खात्रीनं सांगू शकतो. हे आता निश्चित झालं आहे. आम्ही त्यांना सत्तेतून हटवणार आहोत. हे तुम्हाला पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मनात असलेल्या भीतीमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल. राजकारण आणि व्यवसाय यांचे एकत्रीकरण झाल्याचा राहुल गांधींनी यावेळी आरोप केला. उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान यांच्यातील सीमारेषा आता पूर्णपणे पुसली गेल्याची त्यांनी टीकादेखील केली.