‘मत तुमचे, लढाही तुमचाच!’ राहुल गांधींचे जनतेला आवाहन; 1 नोव्हेंबरला मेगा रॅली, खासदारांना दिल्लीत येण्याचे निर्देश
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमधून देशात मतांची चोरी होत असल्याचा आरोप केला.
Published : October 25, 2026 at 2:14 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज रविवारी (25 ऑक्टोबर) कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावरून भाजपावर निशाणा साधला. येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या रॅलीचा प्रचार केल्याबद्दल त्यांनी भाजपाचे उपरोधिक शब्दांत आभार मानले. तसेच, समाजातील सर्व घटकांनी या रॅलीत सहभागी व्हावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमधून देशात मतांची चोरी होत असल्याचा आरोप केला. मतदार यादीतून मतदारांची नावं वगळण्यात आल्याचा आणि नियम व कायद्यांचं उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर लाठ्यांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“आमची मतं चोरली जात आहेत आणि आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हे शांतपणे सहन करणार नाही. मतदार यादीतून नावं हटवण्यात आली आहेत. नियम आणि कायदे मोडण्यात आले आहेत. प्रश्न विचारणाऱ्यांवर लाठ्या चालवण्यात आल्या आहेत. आता देश याला उत्तर देईल,” असं राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.
येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या 'व्होट बचाओ-देश बचाओ जन मार्च आणि मेगा रॅली'मध्ये सहभागी होण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण, व्यापारी तसेच लोकशाहीची काळजी असलेल्या प्रत्येक नागरिकानं या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं त्यांनी म्हटलं.
“मत तुमचं आहे आणि लढाही तुमचाच आहे,” असं म्हणत राहुल गांधी यांनी नागरिकांना या रॅलीत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. राहुल यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं, “हा कार्यक्रम अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी भाजपा व त्यांच्या मित्रपक्षांचे मनापासून आभार. पुढील 7 दिवस हाच उत्साह आणि समर्पण कायम ठेवा!”
हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर - चलो दिल्ली। वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है। 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए! #ChaloDilli #RamlilaMarch— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026
30 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबरदरम्यान खासदारांना दिल्लीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश :
दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या खासदारांना 30 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत दिल्लीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काँग्रेसने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित कथित अनियमिततेच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या ‘व्होट चोरी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व खासदारांनी या तीन दिवसांत दिल्लीत उपस्थित राहावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
येत्या १1 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसकडून ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ जन मार्च आणि मेगा रॅली’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून कथित मतचोरीचा मुद्दा देशभरात पोहोचवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.