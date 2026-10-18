"मोदी-शाह आणि ज्ञानेश कुमारांना रात्री झोप लागत नाही...", गोव्यातील सभेत राहुल गांधींनी साधला निशाणा
गोव्यातील जमीन व्यवहार, बेरोजगारी आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून राहुल गांधी यांनी स्थानिक राज्य सरकारवर देखील टीका केली.
Published : October 18, 2026 at 7:24 PM IST
मडगाव : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. गोव्यातील मडगाव इथं काँग्रेसच्या 'गोंय राखोन यात्रे'त (गोवा रक्षण यात्रा) सहभागी होत, राहुल गांधी हे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांसोबत दोन किलोमीटर चालले. तसंच यावेळी एका आयोजित जाहीर सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर थेट टीका केली.
45 हून अधिक मानहानीच्या खटल्यांचा सामना : मडगाव क्रिकेट क्लबच्या मैदानावर कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले, "ज्ञानेश कुमार मतचोरीची अंमलबजावणी करतात, अमित शाह त्याचे सूत्रसंचालन करतात आणि नरेंद्र मोदी पडद्याआडून संपूर्ण योजनेचे आयोजन करतात. मी सध्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या 45 हून अधिक मानहानीच्या खटल्यांचा सामना करत आहे. या 45 खटल्यानंतरही, मी प्रत्येकवेळी हेच सांगतो की, नरेंद्र मोदी मतं चोरतात. तरीही, विशेषतः याच दाव्यासाठी माझ्यावर एकही नवीन गुन्हा दाखल झालेला नाही. तुम्हाला माहीत आहे का? कारण त्यांना भीती वाटते. जर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. विशेषतः मतचोरीबाबत, तर एक अशी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यात ते स्वतःच अडकतील."
#WATCH | Margao, Goa | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...Gyanesh Kumar implements the theft of votes, Amit Shah operationalizes it, and Narendra Modi orchestrates the entire plan from behind the scenes. I am facing over 45 defamation cases—cases filed by Amit Shah, by Narendra Modi, and so on. Despite these 45 cases, I continue to state at every opportunity that Narendra Modi steals votes. Yet, no case has been filed against me specifically for this claim. Do you know why? Because they fear that if a case were filed—a case specifically regarding the theft of votes—it would trigger a full-blown legal process in which they themselves would become entangled..."— ANI (@ANI) October 18, 2026
आम्ही राज्यघटनेचे रक्षक आहोत : "दिल्लीत ज्ञानेश कुमार नावाचा एक व्यक्ती आहे. त्याला रात्री झोप लागत नाही, त्याला शांतता मिळत नाही. तसंच नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांच्या बाबतीत आहे. त्यांना ठाऊक आहे की, आज ना उद्या काँग्रेस पार्टी त्यांना जाब विचारेल आणि जनतेला न्याय मिळवून देईल. आम्ही राज्यघटनेचे रक्षक आहोत, हे आमचं कर्तव्य आहे. मतांची चोरी करून त्यांनी संविधानावर हल्ला केला आहे. हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांना न्यायाचा सामना करावा लागेल आणि त्यांना आपल्या कृत्यांची किंमत चुकवावी लागेल," अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला.
गोवा देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्य : गोव्यातील जमीन व्यवहार, बेरोजगारी आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून देखील राहुल गांधी यांनी स्थानिक राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "इथं प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. खरं तर, गोवा संपूर्ण देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्य असू शकते. या लोकांनी गोव्याला भ्रष्टाचाराचा 'आदर्श' बनवले आहे. हे थांबवले जाऊ शकते आणि काँग्रेस पक्षच हे करू शकतो. सामान्य लोकांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि अब्जाधीशांना विकून टाकायच्या हे यांचं मॉडेल आहे आणि हे प्रत्येक राज्यात यांनी राबवलं आहे. गोव्यातील जनतेला लुटलं जात आहे. तसंच तरुणांना रोजगार मिळत नाही," असा दावाही राहुल गांधी यांनी केला.
दोन किलोमीटरच्या पदयात्रेत सहभाग : दरम्यान, गोव्यातील मडगाव इथं काँग्रेसच्या 'गोंय राखोन यात्रे'त सहभागी होत, राहुल गांधी यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांसोबत दोन किलोमीटरची पदयात्रा काढली. राहुल गांधी आज दुपारी दाबोलीम विमानतळावर दाखल झाले आणि तेथून मडगावमध्ये पक्षाचे कार्यकर्ते व वरिष्ठ नेत्यांसोबत सुमारे दोन किलोमीटर चालले. या यात्रेत राहुल गांधी यांच्यासोबत अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (एआयसीसी) गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे, सह-प्रभारी डॉ. अंजली निंबाळकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते होते.
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