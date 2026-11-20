उद्योगपतींना प्रश्न विचारणं हा नरेंद्र मोदींचा 'कबूलनामा', राहुल गांधींनी साधला निशाणा
राहुल गांधी यांनी दावा केला की, रोजगार देणारे छोटे व्यवसाय हे नोटाबंदी आणि चुकीच्या वस्तू व सेवा कर धोरणांमुळे उद्ध्वस्त झाले.
Published : November 20, 2026 at 6:46 PM IST
नवी दिल्ली : फिक्की (FICCI) या उद्योग संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या एका वक्तव्यासंदर्भात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावर शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) निशाणा साधला. रोजगार आणि वेतनवाढ न केल्याचा उद्योगपतींवरील आरोप ही पंतप्रधानांची स्वतःचीच कबुली असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं की, कर कपात करूनही पगार वाढले नाहीत आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या नाहीत, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्योगपतींना टोमणा मारला आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, "मोदीजी, हा त्यांच्यावरील आरोप नाही, ही तुमची कबुली आहे." पुढं नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले, "तुम्ही म्हणता की भूक इतकी तीव्र आहे की, तिनं पोटही भरत नाही. तुमचं बरोबर आहे. ही भूक कोणाची आहे, हे संपूर्ण देशाला माहीत आहे." विमानतळ, बंदरे, खाणी, जंगले, वीज, कोळसा आणि रस्ते यांसारखी अनेक क्षेत्रे काही निवडक उद्योगपतींच्या हाती सोपवण्यात आली, पण त्यांनी किती रोजगार निर्माण केला? असा सवाल देखील राहुल गांधी यांनी केला. याचबरोबर, राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की, रोजगार देणारे छोटे व्यवसाय आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हे नोटाबंदी आणि चुकीच्या वस्तू व सेवा कर धोरणांमुळे उद्ध्वस्त झाले. प्रामाणिकपणे स्पर्धा करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांसाठीही संधीचे मैदानच संपुष्टात आले. याव्यतिरिक्त, राहुल गांधी म्हणाले, "मक्तेदारी रोजगार निर्माण करत नाही. ती महागाई वाढवते आणि स्पर्धा संपवते."
मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे - "टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियाँ दीं।" मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं - आपका कबूलनामा है। आप कहते हैं - "भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं।" सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियाँ बनाईं? नौकरियाँ देने वाले छोटे व्यापारी और MSME - उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया। और जो बड़ी कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही ख़त्म कर दिया। Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है। "आप करो, हम देख लेंगे"? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की - देश ने देखा, और देख रहा है। तालियाँ नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं। तालियाँ और थालियाँ अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026
पुढं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधताना राहुल गांधी म्हणाले, "मोदीजी, तुम्ही आणि तुमच्या मित्रांनी लूटमार केली, देशानं ते पाहिलं आहे आणि पाहत आहे." याचबरोबर, नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यांना टाळ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळं ते नाराज झाल्याचं पाहायला मिळाल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. तसंच राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, सरकारच्या धोरणांमुळं उद्योगपती, छोटे व्यावसायिक, गरीब आणि मध्यमवर्गीय, तसेच बेरोजगार तरुण महागाईने त्रस्त झाले आहेत आणि त्यांच्याकडे टाळ्या वाजवण्याचं कोणतेही कारण उरलेलं नाही. त्यांनी उपहासानं म्हटलं की, पंतप्रधानांनी त्यांच्या उरलेल्या समर्थकांना टाळ्या वाजवायला आणि थाळ्या वाजवायला सांगावं.
दरम्यान, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्योग संघटना फिक्कीच्या (FICCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित केलं. यावेळी आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदींनी उद्योगांना आठवण करून दिली की, सरकारनं 2014 मध्ये मूलभूत कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता आणि आता वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न करमुक्त आहे. तसंच सरकारच्या या कर सवलतींनंतर कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून त्यांचे पगार वाढवले आहेत का? असा थेट सवाल नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगपतींना केला होता. तसंच नरेंद्र मोदींनी खासगी क्षेत्राला कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचं आवाहन देखील केलं होतं.
हेही वाचा :
- चुकीचा फॉर्म 7 भरणाऱ्या बीएलएविरोधात निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित - सर्वोच्च न्यायालय
- प्रत्येक स्त्रीमध्ये स्वतःला आणि इतरांना बदलण्याची क्षमता असलेला एक 'काजवा' असतो : रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या रुक्मिणी राव
- 12-13 वर्षांत 50 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, आता उद्योगांनी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
Conclusion: