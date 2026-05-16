NEET परीक्षेतील गोंधळावरून राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवर टीका; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हकालपट्टीची मागणी

राहुल गांधींनी म्हटलं की, 2015 ते 2026 या कालावधीत 148 परीक्षा घोटाळे झाले, 87 परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आणि 9 कोटी विद्यार्थ्यांचं भविष्य प्रभावित झालं.

Rahul Gandhi Slams Modi Government
NEET परीक्षेतील गोंधळावरून राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवर टीका
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 7:57 PM IST

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी NEET-UG परीक्षेतील वादाप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. राहुल गांधी यांनी म्हटलं की, 22 लाख NEET विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाली आहे, तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी या मुद्द्यावर अवाक्षरही काढलेलं नाही. त्यांनी अशी मागणी केली की, धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांच्या पदावरून तत्काळ हटवण्यात यावं. अन्यथा, या प्रकरणाची जबाबदारी खुद्द पंतप्रधानांनीच स्वीकारली पाहिजे.

राहुल गांधी काय म्हणाले? : राहुल गांधी यांनी 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं, "22 लाख NEET विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात झाला आहे. तरीही, मोदीजींनी अद्याप एकही शब्द उच्चारलेला नाही. धर्मेंद्र प्रधानजींना तत्काळ पदावरून हटवा, किंवा स्वतः वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारा." त्यांनी इंग्रजीत लिहिलं, "मोदीजी, धर्मेंद्र प्रधानजींना आताच्या आता बडतर्फ करा."

राहुल यांनी शुक्रवारीही सरकारला लक्ष्य केलं होतं : यापूर्वी, शुक्रवारी राहुल गांधी यांनी 'नीट' (NEET) परीक्षा रद्द झाल्यानंतर दोन विद्यार्थ्यांनी कथितरीत्या केलेल्या आत्महत्यांचा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडलं होतं. त्यांनी असा दावा केला की, भाजपा सरकारच्या काळात परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना आश्रय मिळतो, तर दुसरीकडे कष्टाळू विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमवावा लागत आहे.

'... ही तर व्यवस्थेनं केलेली हत्या' : राहुल गांधी यांनी, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील २१ वर्षीय ऋतिक मिश्रा आणि गोव्यातील एका विद्यार्थ्यानं केलेल्या कथित आत्महत्यांचा संदर्भ दिला. परीक्षा रद्द झाल्यामुळे हे विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडून गेले होते, असं त्यांनी नमूद केलं. त्यांनी लिहिलं, "या मुलांचा पराभव परीक्षांनी केला नाही. तर एका भ्रष्ट व्यवस्थेनं त्यांचा बळी घेतला. ही आत्महत्या नसून, व्यवस्थेनं केलेली हत्या आहे."

परीक्षांमधील घोटाळ्यांची आकडेवारी सादर : लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की, २०१५ ते २०२६ या कालावधीत देशात १४८ परीक्षा घोटाळे घडले, ८७ परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आणि सुमारे ९ कोटी विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित झालं. त्यांनी नमूद केलं की, आजवर या घोटाळ्यांच्या प्रकरणांपैकी केवळ एकाच प्रकरणात दोषींना शिक्षा झाली आहे. राहुल गांधी यांच्या मते, सीबीआयनं १७ प्रकरणांचा आणि ईडीने ११ प्रकरणांचा तपास केला. तरीही अद्याप कोणालाही दोषी ठरवून शिक्षा झालेली नाही.

'गुन्हेगारांवर कोणतीही कारवाई नाही' : परीक्षांमधील घोटाळ्यांना जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि मंत्र्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप राहुल यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, जरी एखाद्याला त्यांच्या पदावरून दूर करण्यात आलं, तरीही त्यानंतर त्यांची नियुक्ती त्याहून उच्च पदावर केली जाते. राहुल गांधी यांनी टिप्पणी केली, "जे लोक फसवणुकीला मदत करतात, त्यांना बक्षीस दिलं जातं. तर परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र आपला जीव गमवावा लागतो."

NEET-UG परीक्षा 21 जून रोजी पुन्हा घेतली जाणार : परीक्षा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आलेली वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (NEET UG) आता 21 जून रोजी पुन्हा घेतली जाईल. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) शुक्रवारी ही घोषणा केली. ही परीक्षा मूळतः 3 मे रोजी घेण्यात आली होती.

