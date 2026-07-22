"राहुल गांधी विद्यार्थ्यांना राजकीय शस्त्र म्हणून वापरत आहेत," धर्मेंद्र प्रधान यांच्या आरोपावर काँग्रेसचा हल्लाबोल; "भाषण देऊ नका, राजीनामा द्या,"
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांनी राहुल गांधींवर विद्यार्थी मुद्द्याचे राजकारण केल्याचा आरोप केलाय. दरम्यान, काँग्रेसने प्रधानांना प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, "भाषण देऊ नका, राजीनामा द्या."
Published : July 22, 2026 at 11:46 AM IST
नवी दिल्ली: नीट परीक्षेचा पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेल्या आंदोलनाने मंगळवारी आणखी एक वेगळे वळण घेतले. संसद मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि प्रियांका गांधी वड्रा यांच्यासह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले. समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादवही त्यांना सामील झाले. काल सायंकाळी 6:45 च्या सुमारास दिल्ली पोलिसांनी राहुल, प्रियांका, खर्गे आणि अखिलेश यांच्यासह इतरांना ताब्यात घेतले. नंतर सर्वांची सुटका करण्यात आली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर विद्यार्थी मुद्द्याचे राजकारण केल्याचा आरोप केलाय. दरम्यान, काँग्रेसने प्रधान यांना प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, "भाषण देऊ नका, राजीनामा द्या."
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करून जनतेची गैरसोय : धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले की, "राहुल गांधी आणि काँग्रेस पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गोंधळ घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांना निर्लज्जपणे राजकीय शस्त्र म्हणून वापरत आहेत." शिक्षणमंत्र्यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करून जनतेला गैरसोय निर्माण केली आणि सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी शिक्षणमंत्र्यांची पोस्ट शेअर करत प्रत्युत्तर दिले, "भाषणे देऊ नका, राजीनामा द्या."
राजकीय प्रसिद्धीसाठी गदारोळ- धर्मेंद्र प्रधान : प्रधान म्हणाले, "सरकारने सविस्तर चर्चेसाठी तयारी दर्शवली असूनही, काँग्रेसने लोकशाही चर्चेऐवजी राजकीय तमाशा करणे पसंत केले. विद्यार्थ्यांसाठी तोडगा काढणे हा त्यांचा उद्देश कधीच नव्हता, तर राजकीय प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी गोंधळ घालणे हा होता." ते पुढे म्हणाले, "राहुल गांधींसाठी हा मुद्दा विद्यार्थ्यांबद्दल नाही. चर्चेचे सर्व कायदेशीर मार्ग खुले असतानाही संघर्ष निर्माण करण्याबद्दल आहे."
नीटवर चर्चा करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत- धर्मेंद्र प्रधान : शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे, "आमचे सरकार सभागृहात नीटवर चर्चा करण्यास आणि तरुणांच्या प्रत्येक रास्त चिंतेचे निराकरण करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे." भारतातील विद्यार्थ्यांना राजकीय प्रचारात प्याद्यांसारखे वापरण्यापेक्षा अधिक चांगली वागणूक मिळायला हवी. त्यांना गोंधळाऐवजी निश्चितता, घोषणाबाजीऐवजी उपाय आणि गदारोळाऐवजी जबाबदारी मिळायला हवी. ते पुढे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांप्रति आपली केवळ संतापाची भावना बाळगण्यापेक्षा अधिक काही देणे आहे. आपण त्यांना उत्तरे, सुधारणा आणि उत्तरदायित्व देणे लागतो. आमचे सरकार नेमके हेच करण्यास कटिबद्ध आहे."