'एपस्टाईन फाईल्समध्ये नाव आल्यानं पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेच्या नियंत्रणात'-राहुल गांधींचा दावा
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी गुरुग्राममधील एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी राहुल गांधी यांनी भाजपावर मतदान चोरीचा आरोप केला.
Published : May 8, 2026 at 10:29 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राममध्ये बृजेंद्र सिंह यांच्या सद्भाव यात्रेत सहभागी झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी एपिस्टन फाईल, अमेरिकेसोबतचा करार आणि कच्च्या तेलाची खरेदी यासह विविध मुद्द्यांवरून भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कडाडून टीका केली. ते जाहीर सभेत बोलत होते.
राहुल गांधी म्हणाले, "माझ्यापेक्षा तुम्हालाच हरियाणाबद्दल अधिक माहिती आहे. भाजपानं येथे निवडणुकीत मतचोरी केली आहे. हरियाणासह, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही भाजपानं निवडणुका चोरल्या आहेत. भाजपानं निवडणुका चोरण्यासाठी एक पद्धतच तयार केली आहे. ते मतदार यादीतून लाखो नावे वगळतात. त्याजागी लाखो नवीन नावे समाविष्ट करतात. निवडणूक आयोग त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. आपली सत्ता कोणीही रोखू शकत नाही, असा समज त्यांना झाला आहे. परंतु ती वेळ आता लवकरच येणार आहे."
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ❤️
काही वर्षांपूर्वी मी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत पायी दिंडी काढली होती. त्या प्रवासादरम्यान, लाखो लोक आमच्यासोबत चालले होते. द्वेषाच्या बाजारात प्रेमाचं दुकान, ही घोषणा दिली होती. ही घोषणा आमची नव्हती. तर, ती खुद्द गर्दीतूनच पुढे आली होती. तेव्हा देशाला या घोषणेची गरज होती. आजही या घोषणेची सरकारला गरज आहे- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, राहुल गांधी
विरोधी पक्षनेते म्हणाले, "नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे देश विकण्याचा धंदा करत आहेत, हे लोकांच्या लक्षात आलं आहे. विमानतळे, बंदरे आणि पायाभूत सुविधा असे सर्व काही विकलं जात आहे. निवडणुकांमध्ये मतचोरी केली जाते. तुमच्याकडून हिसकावून घेतलेली संपत्ती अदानी आणि अंबानी यांच्या हाती सोपवली जाते. बेरोजगारी ही हरियाणामधील सर्वात मोठी समस्या आहे. ही समस्या संपूर्ण देशात भेडसावत आहे. लोकांना पदव्या मिळूनही रोजगार मिळत नाही. अनेक लघुउद्योग बंद पडले आहेत."
हमने कुछ साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 'भारत जोड़ो यात्रा' की थी। हम इस यात्रा में 4 हजार किलोमीटर चले थे।— Congress (@INCIndia) May 8, 2026
'भारत जोड़ो यात्रा' में लाखों लोग साथ आए और एक नारा दिया- 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान' खोलनी है।
अमेरिकेबरोबरच्या करारामुळे भारताचे नुकसान होईल-पुढे विरोधी पक्षनेते गांधी म्हणाले, "नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. मी तुम्हाला याचा पुरावा देऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिका आणि भारत यांच्यात एक करार झाला होता. पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन करार केला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, आपले कृषी क्षेत्र आता अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी खुले करण्यात आलं आहे. डाळी, अक्रोड आणि बदाम अमेरिकन शेतकऱ्यांकडून भारतात विकले जाणार आहेत. त्यांच्याकडे हजारो एकरांवर पसरलेली शेतजमीन आहे, तर आपल्याकडे जमिनीचं प्रमाण कमी आहे. ते आपला शेतमाल येथे विकतील. या कृतीमुळे भारतातील शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारत अमेरिकेकडून 9.5 लाख कोटी रुपयांचा माल खरेदी करणार आहे. यामुळे हरियाणामधील संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राचा विनाश होईल. तिसरी गोष्ट म्हणजे ट्रम्प परवानगी देतील, त्याच देशांकडून आपण कच्चे तेल खरेदी करू शकणार आहेत. ट्रम्प यांच्या परवानगीशिवाय आपण इतर कोणत्याही देशाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणार नाही."
नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रखा है। ये सोचते हैं कि अब इनका ही राज रहेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता।— Congress (@INCIndia) May 8, 2026
मगर... अब इनका टाइम आने वाला है।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
डाटा गमावल्यानं कृषी क्षेत्राचं मोठं नुकसान- "नरेंद्र मोदींनी तुमचा सर्व डाटा अमेरिकेच्या ताब्यात दिला आहे. तुमची संभाषणे, तुमचे संदेश, तुमचा वैद्यकीय इतिहास आणि रुग्णालयातील नोंदी हे सर्व काही नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेला देऊन टाकले. या बदल्यात भारताला काहीच मिळालं नाही. आपले कर वाढवले. तर त्यांचे कर मात्र शून्यावर आले आहेत. आपण डाटा गमाविला असून कृषी क्षेत्राला धक्का बसला आहे. आपले उद्योग उद्ध्वस्त होताना अमेरिकेचं काहीच नुकसान झालेलं नाही", असे राहुल गांधींनी म्हटलं.
हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बाकी देश का भी यही हाल है।— Congress (@INCIndia) May 8, 2026
• युवाओं को डिग्री मिल जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता
• देश की छोटी और मीडियम इंडस्ट्री (MSMEs) तबाह कर दी गईं
• अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सबकुछ सौंपा जा रहा है
ट्रम्प यांनी उडी मारा म्हणून सांगितलं तर...पुढे गांधी म्हणाले, "तुम्ही एपस्टीन फाइल्सबद्दल नक्कीच ऐकलं असेल. अमेरिकेत अशा साडेतीन लाख फाइल्स (दस्तावेज) आहेत. नरेंद्र मोदींचं अस्तित्वच त्या फाइल्सशी जोडलेलं आहे. अवघ्या काही मिनिटांत नरेंद्र मोदींची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणू शकतो, असे ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं. अदानी भारताबाहेर पाऊल टाकू शकत नाहीत. कारण, त्यांनी देश सोडला तर अमेरिका त्यांना तत्काळ अटक करेल. हा खटला केवळ अदानींच्या विरोधात नाही, तर नरेंद्र मोदींच्या विरोधात आहे. कारण, अदानी हेच नरेंद्र मोदी आहेत. अदानी हे भाजपाचा मोठा आर्थिक आधार म्हणून काम करतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही ही वस्तुस्थिती चांगलीच ठाऊक असल्यानं त्यांनी अदानींविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. त्याद्वारे भारताच्या पंतप्रधानांना अडचणीत आणलं. परिस्थिती अशी आहे की, जर ट्रम्प यांनी 'उडी मारा' असे सांगितले, तर मोदी लगेच उडी मारतील. हे उघड सत्य आहे."
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर तबाह कर सकता हूं।— Congress (@INCIndia) May 8, 2026
इसके दो कारण हैं 👇
⦿ Epstein फाइल
⦿ अडानी पर केस
Epstein फाइल में नरेंद्र मोदी का पूरा इतिहास है और अडानी BJP का फाइनेंशियल सिस्टम है।
यही कारण है कि नरेंद्र मोदी Compromised हैं।
या देशातील जनतेचे अधिकार संविधानामध्येच अंतर्भूत आहेत. आम्ही हे कधीही विसरणार नाही. परिणाम काहीही होवो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) विचारसरणी ही विभाजनाची आहे, तर काँग्रेसची विचारसरणी ही प्रेमाची आहे. दुसरा कोणताही पक्ष त्यांच्या विरोधात उभा राहू शकणार नाही. शेवटी केवळ काँग्रेस पक्षच ठामपणे उभा राहून त्यांचा पराभव करेल-विरोधी पक्षनेते, राहुल गांधी
चार तास बोलण्यापासून रोखलं- संसदेच्या अधिवेशनात राहुल गांधींना बोलण्याची संधी मिळाली नव्हती, त्यानंतरम मोठा गदारोळ झाला होता. त्याची आठवण सांगत विरोधी पक्षनेते गांधी म्हणाले, "मी संसदेतील भाषणात 'एपस्टीन' या नावाचा उल्लेख केला. तेव्हा नरेंद्र मोदींनी अमित शाह यांना इशारा केला. त्यानंतर, मला लोकसभेत चार तास बोलण्यापासून रोखण्यात आलं. मला एपस्टीन आणि अदानी यांच्याबद्दल बोलायचं होतं. परंतु मोदी आपल्या जागेवरून उठून सभागृहातून पळून गेले. त्यांना माझ्या डोळ्यांत डोळे घालून पाहण्याचंही धाडस झालं नाही. त्यांच्याकडे ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि प्राप्तिकर विभाग यांची ताकद असली तरी आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. केवळ काँग्रेस पक्षच नरेंद्र मोदींचा पराभव करेल."
