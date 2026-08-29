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मल्लिकार्जुन खरगेंच्या सभेनंतर व्यासपीठाचं शुद्धीकरण; राहुल गांधी आक्रमक, भाजपा-आरएसएसवर साधला निशाणा

या प्रकरणात तातडीनं कारवाई करण्याची मागणी देखील राहुल गांधी यांनी केली आहे.

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मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 4:03 PM IST

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डेहराडून : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी इथं काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभेनंतर व्यासपीठाचं कथित शुद्धीकरण करण्यात आल्याच्या घटनेवरून राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि आरएसएसवर जोरदार निशाणा साधला. शनिवारी (29 ऑगस्ट) राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हल्द्वानी येथील सभेनंतर व्यासपीठाचं शुद्धीकरण आलं. हा भारतातील एक गुन्हा आहे. असं असूनही, भाजपा आणि आरएसएस हे कृत्य केलं जात आहे. तसंच दलितांना स्पर्श करू नये, असंही भाजपा आणि आरएसएसचे लोक म्हणतात, असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं.

भाजपा-आरएसएसवर साधला निशाणा : राहुल गांधी म्हणाले की, "एखादा दलित जेवढा अधिक यशस्वी होतो, तेवढ्याच अधिक तीव्रतेनं त्याच्यावर हल्ले होतात. हे दररोज लाखो लोकांसोबत घडतं. जेव्हा राजस्थान काँग्रेसचे सीएलपी टिकाराम जुली मंदिरात जातात, तेव्हा भाजपा नेते तिथं शुद्धीकरण करतात. जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर भाषण देण्यासाठी जातात, तेव्हा तिथंही शुद्धीकरण केलं जातं. जेव्हा बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी मंदिरात जातात, तेव्हा तिथंही शुद्धीकरण केलं जातं. हे भाजपा-आरएसएसच्या लोकांकडून केलं जाते आणि भारतीय संविधानानुसार हा एक गुन्हा आहे."

तातडीनं कारवाई करण्याची मागणी : 10 ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीमध्ये शुद्धीकरण झालं. त्यानंतर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. यानंतरही भाजपा उत्तराखंडचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी या शुद्धीकरणाचं समर्थन केल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "हल्द्वानीमध्ये जे काही घडलं. ते पाहता हा अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा होता. तरीही, आजपर्यंत या प्रकरणात काहीही करण्यात आलेलं नाही. हल्द्वानी शुद्धीकरण प्रकरणात सहभागी असलेल्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला पाहिजे. तसंच पंतप्रधान मोदींनी या प्रकरणी आपलं मत मांडलं पाहिजे," असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, या प्रकरणात तातडीनं कारवाई करण्याची मागणी देखील राहुल गांधी यांनी केली आहे.

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TAGGED:

उत्तराखंड
मल्लिकार्जुन खरगे
राहुल गांधी
शुद्धीकरण
RAHUL GANDHI

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