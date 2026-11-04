राहुल गांधी यांचे 'राष्ट्रविरोधी' शिक्के मारणे आणि 'परदेशी संबंध' या मुद्द्यांवर पंतप्रधान मोदींना खुल्या चर्चेचे आव्हान
"हो, मोदीजी, घाबरू नका" आणि "नाही, मोदीजी, ते घाबरतात." या माध्यमातून गांधी यांनी पंतप्रधानांवर उपरोधिक टीका केली आहे.
Published : November 4, 2026 at 1:34 PM IST
नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान अधिक तीव्र केले. त्यांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोल (मतदान) सुरू केला असून, त्यात तरुण भारतीयांना विचारले आहे की, त्यांना या दोन नेत्यांमधील समोरासमोरची चर्चा पाहायला आवडेल का? 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये गांधी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) ज्येष्ठ नेत्यांना ज्यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि शिवराज सिंह चौहान, तसेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा समावेश आहे, या सगळ्यांना टॅग केले आहे. त्यांनी या नेत्यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी पंतप्रधानांना हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करावे.
24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी। It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji. You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections? Let’s do this as soon as possible. Daro mat! We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge. There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly. Let the truth come out. Let everything be crystal clear. You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear. You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me. But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too. Happy Diwali, Modi ji.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
या पोलमध्ये दोन पर्याय दिले आहेत : "हो, मोदीजी, घाबरू नका" आणि "नाही, मोदीजी, ते घाबरतात." या माध्यमातून गांधी यांनी पंतप्रधानांवर उपरोधिक टीका केली आहे. याआधीही राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना 'परकीय संबंधां'बाबतच्या आरोपांवर खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले होते. त्यांनी सुचवले की, ही चर्चा कुठेही होऊ शकते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत हे या चर्चेचे पंच (न्यायकर्ते) बनू शकतात. यापूर्वीच्या एका पोस्टमध्ये गांधी यांनी नमूद केले होते की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मीडिया आणि तरुणांच्या उपस्थितीत समोरासमोर सार्वजनिक चर्चेसाठी आमंत्रित करून 24 तास उलटले आहेत.
"मोदीजी, मी आव्हान देऊन 24 तास झाले आहेत. तुम्ही असा दावा करता की विरोधक 'राष्ट्रविरोधी' आहेत. कोणताही मंच किंवा ठिकाण निवडा आणि माझ्याशी चर्चा करा. 'राष्ट्रविरोधी' कोण आहे? कोणाचे परकीय शक्तींशी संबंध आहेत आणि ते संबंध नेमके कशा प्रकारचे आहेत? चला, हे लवकरात लवकर करू यात." चर्चेचे स्वरूप सुचवताना गांधी यांनी लिहिले की, "घाबरू नका!" त्यांनी प्रस्ताव दिला की, दोन्ही नेते एका टेबलावर समोरासमोर बसू शकतात आणि चर्चेचे सूत्रसंचालन (मॉडरेटर) कोण करेल, हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य पंतप्रधानांना असेल. "आम्ही दोघेही तिथे असू. मीडिया तिथे असेल. देशातील तरुण तिथे असतील. तिथे एक टेबल असेल एका बाजूला तुम्ही बसाल आणि दुसऱ्या बाजूला मी बसेन." "तुम्हाला हवा असेल त्याला तुम्ही पंच (न्यायकर्ता) म्हणून नियुक्त करू शकता, अगदी मोहन भागवत यांनाही तुम्ही नियुक्त करू शकता," असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, "आर्थिक प्रणाली, आर्थिक संरचना, 'अमेरिकन करार' कसा अस्तित्वात आला, तो का झाला आणि इतक्या घाईघाईने का पूर्ण केला गेला. कॅबिनेटला कोणतीही पूर्वसूचना न देता तुम्ही एकतर्फी हा करार का केला, अदानी प्रकरणाची फाईल का बंद करण्यात आली, एपस्टीन प्रकरण आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जातील." "आम्ही या सर्व गोष्टींवर मोकळेपणाने चर्चा करू. सत्य समोर येऊ द्या; प्रत्येक गोष्ट अगदी स्पष्ट होऊ द्या." त्यांनी पंतप्रधानांना आव्हान दिले की, त्यांनी या आरोपांविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करावा; त्यांनी नमूद केले की, त्यांच्यावर आधीच असे अनेक खटले सुरू आहेत.
"तुम्ही माझ्यावर आरोप करता ना? मग पुढे या. सर्व काही स्पष्ट होईल. तुम्ही माझ्यावर इतर प्रकरणांत मानहानीचे खटले दाखल केलेच आहेत, माझ्या माहितीनुसार, माझ्यावर असे सुमारे 45 खटले प्रलंबित आहेत. तरीही या विशिष्ट मुद्द्यावर म्हणजेच 'परकीय संबंधां'च्या प्रश्नावर तुम्ही मानहानीचा खटला दाखल केलेला नाही. करा ना, दाखल! त्यावरही आपण मोकळेपणाने चर्चा करू. दिवाळीच्या शुभेच्छा, मोदीजी!" असे राहुल गांधी म्हणाले. खरं तर हे आव्हान अशा वेळी दिले गेले आहे, जेव्हा राहुल गांधींनी याआधी असा आरोप केला होता की, पंतप्रधान मोदी परकीय मदतीच्या जोरावर पंतप्रधान बनले आहेत आणि आजही त्याच मदतीच्या आधारावर पदावर आहेत. तसेच भारताची आर्थिक प्रणाली परकीय शक्तींच्या नियंत्रणाखाली असून त्यांना त्यांचा पाठिंबा आहे. एका आधीच्या पोस्टमध्ये राहुल गांधींनी लिहिले होते, "मोदी या देशाशी खोटे बोलणे थांबवा. तुम्ही परकीय मदतीमुळे पंतप्रधान झालात."
"तुम्ही परकीय मदतीमुळेच पंतप्रधान पदावर टिकून आहात. तुमची आर्थिक प्रणाली पूर्णपणे परकीयांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि त्यांना त्यांचा पाठिंबा आहे. परकीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देतात. मी तुम्हाला या विषयावर खुल्या चर्चेचे आव्हान देतो." "कधीही, कोणत्याही व्यासपीठावर जर तुमच्यात धैर्य असेल, तर पुढे या. पण तुम्ही येणार नाही, कारण माझ्याकडे तुमच्याबद्दल जी माहिती आहे, त्यावरून तुम्ही पूर्णपणे घाबरलेले आहात." हा संघर्ष पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातमधील 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' येथे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित 'राष्ट्रीय एकता दिवस' (राष्ट्रीय एकता दिवस) कार्यक्रमात केलेल्या विधानांनंतर उद्भवला आहे.
आपल्या भाषणात त्यांनी विरोधी पक्षांवर टीका केली आणि त्यांच्यावर लोकशाही जबाबदाऱ्या पार पाडण्याऐवजी अडथळे निर्माण करणारी शक्ती म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान मोदींनी असाही आरोप केला की, काही शक्ती देशाला विभाजित करण्याचे कारस्थान रचत आहेत; त्यांनी परदेशात सुरू असलेल्या त्यांच्या हालचालींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांना परकीय घटकांकडून पाठिंबा मिळत असावा, असे सुचवले.
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