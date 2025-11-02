राहुल गांधींनी तलावात उडी मारली अन् अनुभवलं मच्छिमाऱ्यांचं जीवन!
बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी हे बेगुसरायमध्ये मुकेश साहनी यांच्यासोबत मासेमारी करताना पाहायला मिळाले.
Published : November 2, 2025 at 5:56 PM IST
बेगुसराय : बिहार विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांकडून सध्या जोरदार प्रचार सुरू आहे. निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसून येत आहे. अशातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची एका वेगळ्याच गोष्टीमुळं चर्चा होत आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी हे बेगुसरायमध्ये मुकेश साहनी यांच्यासोबत मासेमारी करताना पाहायला मिळाले. मुकेश साहनी यांच्यासोबत राहुल गांधी होडीतून तलावात उडी मारली. तसंच त्यांनी मच्छिमारांसोबत जाळंही ओढलं. यावेळी राहुल गांधींचा उत्साह पाहून इतर उपस्थित तरुणांनीही तलावात उड्या मारल्या.
बिहार काँग्रेसकडून व्हिडिओ शेअर : दरम्यान, राहुल गांधी यांनी होडीतून तलावात उडी मारल्याचा व्हिडिओ बिहार काँग्रेसच्या सोशल मीडियावरही शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये राहुल गांधी यांच्यासोबत मुकेश साहनी आणि कन्हैया कुमार देखील दिसून येत आहेत. यादरम्यान, उपस्थित कार्यकर्त्यांनी "राहुल गांधी जिंदाबाद"च्या घोषणा दिल्या. तसंच यावेळी राहुल गांधी तरुणांसोबत तलावात पोहताना दिसून आले.
राहुल गांधी यांचं लोकांनी केलं स्वागत : बेगुसरायमधील स्थानिकांनी सांगितलं की, "मासेमारी प्रक्रियेची तयारी सकाळपासूनच सुरू होती. या दरम्यान राहुल गांधी, मुकेश साहनी आणि इतर अनेक नेते याठिकाणी आले. यावेळी राहुल गांधी यांचं लोकांनी स्वागत केलं. तसचं कोणताही संकोच न करता राहुल गांधी हे मच्छिमारांसह तलावात शिरले." दरम्यान, मासे पकडल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधला आणि त्यांच्यसोबत जेवणही केलं. यावेळी राहुल गांधी यांनी मच्छिमाऱ्यांच्या जीवनाचा अनुभव आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसंच, त्यांनी असं दृश्य कधीही पाहिलं नव्हतं, असं सांगितलं.
61 जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी राज्यात ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेत आहेत. रविवारी त्यांनी बेगुसरायमधील पराना येथील सोना चिमणी मैदानावर जाहीर सभेला संबोधित केलं. त्यानंतर त्यांनी खगरिया येथील जेएनकेटी इंटर स्कूल मैदानावर जाहीर सभेला संबोधित केलं. दरम्यान, बिहारमध्ये काँग्रेस महाआघाडीतील घटक पक्ष आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसनं 61 विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. तर राजदनं 143, व्हीआयपीनं 14, सीपीआय(एमएल)नं 20, सीपीआयनं 9 आणि सीपीएमनं 4 उमेदवार उभे केले आहेत. याव्यतिरिक्त, आयआयपीला 3 जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, अशा अनेक जागा आहेत, जिथं महाआघाडीचे घटक पक्ष एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत.
