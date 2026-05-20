नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांना राहुल गांधींनी म्हटलं 'गद्दार'; म्हणाले, "देशात आर्थिक वादळ येणार"
रायबरेली इथं आयोजित सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना गद्दार असं म्हटलं आहे.
Published : May 20, 2026 at 6:45 PM IST
रायबरेली : काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे सध्या रायबरेलीच्या दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करताना वादग्रस्त विधान केलं आहे. रायबरेली इथं आयोजित सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना 'गद्दार' असं म्हटलं आहे. यामुळं राजकीय वर्तुळात वातावरण तापलं आहे.
देशात आर्थिक वादळ येणार : राहुल गांधी रायबरेलीमध्ये म्हणाले की, "येत्या तीन ते चार महिन्यांत महागाई अशा पातळीवर पोहोचेल, जी तुम्ही यापूर्वी कधीही पाहिली नसेल. शेतकऱ्यांसाठी तेल, गॅस आणि खतांची टंचाई निर्माण होईल. या महागाईचे सर्वात मोठे बळी आपले शेतकरी, तरुण आणि महिला असतील. नरेंद्र मोदींनी देशाला अशा आर्थिक स्थितीत आणून ठेवलं आहे की, आता त्यातून सावरणं कठीण झालं आहे. त्यांनी देश भांडवलदारांना विकला आहे. आता असे आर्थिक वादळ येणार आहे की, त्यातून कोणीही सुटू शकणार नाही."
#WATCH | Raebareli, UP: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " pm narendra modi has sold off india's economic system. he has handed over the economic system of india to ambani, adani and america. now an economic storm is coming, and pm narendra modi and the government… pic.twitter.com/fPm7rZ8gwl— ANI (@ANI) May 20, 2026
आंबेडकर-वीरा पासी यांचं स्मरण : राहुल गांधी म्हणाले, "आज आपण वीरा पासी यांचे स्मरण करत आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि वीरा पासी यांच्या विचारधारेचे योग्य संरक्षण होत नाहीये. आपल्या डोळ्यांदेखत संविधानावर हल्ला होत आहे. संविधान हे एक सामान्य पुस्तक नाही. ती एक विचारधारा आहे, जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वीरा पासी आणि महात्मा गांधी यांच्या रक्तात भिनलेली होती. जेव्हा आपल्या डोळ्यांदेखत या विचारधारेचा अपमान होतो, तेव्हा आपण गप्प बसतो. आरएसएस उघडपणे संविधानावर हल्ला करते. जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला वंदन करतात, तेच त्यांचा अपमान करतात. ते विचारधारेवर हल्ला करतात. जेव्हा संविधान फाडून तुमच्यासमोर फेकलं जातं, तेव्हा तुम्ही गप्प बसता. त्याचं रक्षण करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल : राहुल गांधी म्हणाले, "नरेंद्र मोदी म्हणतात की परदेशात जाऊ नका, सोनं खरेदी करू नका, इलेक्ट्रिक कार खरेदी करा आणि मग स्वतःच परदेशात जातात. पंतप्रधान मतं चोरतात, जात जनगणना करत नाहीत आणि देश अदानी व अंबानींना विकतात," असा सणसणीत टोला राहुल गांधी यांनी लगावला.
#WATCH | Raebareli, UP: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " pm narendra modi says don't go abroad, don't buy gold, buy electric vehicles. in the coming times, farmers won't have fertiliser. watch where inflation goes in a few months, where the prices of petrol,… pic.twitter.com/KUcdooBlCe— ANI (@ANI) May 20, 2026
सभेला काँग्रेस समर्थकांची मोठी गर्दी : राहुल गांधी यांचा रायबरेली दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी भुएमाऊ गेस्ट हाऊसमध्ये समाजातील विविध घटकांची भेट घेतली. विविध शिष्टमंडळांना भेटल्यानंतर, त्यांनी राही ब्लॉकमधील लोधवारी गावाला भेट देऊन क्रांतीकारी वीरा पासी यांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं. यानंतर राहुल गांधी यांनी बहुजन स्वाभिमान सभेला संबोधित केलं. यावेळी काँग्रेस समर्थकांची मोठी गर्दी जमली होती. तसंच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय, खासदार तनुज पुनिया, आमदार आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी, अमेठीचे खासदार किशोरी लाल शर्मा, काँग्रेस अनुसूचित जाती शाखेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, दीपक सिंह, डॉ. मनीष सिंह, पंकज तिवारी आणि इतर अनेक काँग्रेस नेतेही मंचावर उपस्थित होते.
आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2026
किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।
यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।
पंतप्रधान रिल्स बनवतायेत अन् भाजपावाले टाळ्या वाजवतायेत : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या इटलीच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी मंगळवारी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. यानंतर नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांचा मेलोडी टॉफीच्या प्रसंगाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावरुन देखील राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. "देशाच्या डोक्यावर आर्थिक वादळ घोंघावत आहे आणि आपले पंतप्रधान इटलीत चॉकलेट्स वाटत आहेत. देशातील शेतकरी, तरुण, महिला, मजूर आणि लहान शेतकरी दु:खात आहेत. पंतप्रधान हसत रिल्स बनवत आहेत आणि भाजपाचे लोक टाळ्या वाजवत आहेत. याला नेतृत्व म्हणत नाहीत, ही नौटंकी आहे," असं 'एक्स'वर ट्विट करत राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला आहे.
