'सोनं खरेदी करू नका' पीएम मोदींच्या आवाहनावर राहुल गांधींची सडकून टीका; म्हणाले, देश चालवणे त्यांच्या क्षमतेबाहेर!

पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना एक वर्षासाठी सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं. आता राहुल गांधी यांनी या आवाहनावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

राहुल गांधींची पंतप्रधान मोदींवर टीका
Published : May 11, 2026 at 11:37 AM IST

नवी दिल्ली : इराणमधील संघर्षमय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (10 मे) देशातील नागरिकांना एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केलं. त्यांनी नागरिकांना सोन्याची खरेदी टाळण्याचं, परदेश प्रवास मर्यादित करण्याचं आणि पेट्रोलचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं. याव्यतिरिक्त, त्यांनी कंपन्यांना त्यांच्या 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्थांचा विस्तार करण्याचं आवाहन केलं आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनावर काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, हे केवळ सल्ले नसून, ते अपयशाचे पुरावे आहेत.

राहुल गांधींची पंतप्रधानांवर टीका : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एक पोस्ट शेअर केली. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'तडजोड करणारे पंतप्रधान' (compromised PM) असं संबोधलं. त्यांनी लिहिले की, “मोदीजींनी काल जनतेकडे त्यागाची मागणी केली सोने खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका, पेट्रोल कमी वापरा, खाद्यतेल आणि इतर वस्तूंचा वापर कमी करा, मेट्रोनं प्रवास करा, वर्क फ्रॉम होम काम करा. हे उपदेश नाहीत, तर अपयशाचे पुरावे आहेत.”

ते पुढे म्हणाले की, “12 वर्षांत देशाला अशा स्थितीत आणलं गेलं आहे की आता जनतेलाच सांगावं लागत आहे की काय खरेदी करावं आणि काय नाही, कुठं जावं आणि कुठं जाऊ नये. प्रत्येक वेळी जबाबदारी जनतेवर टाकली जाते, जेणेकरून स्वतःची जबाबदारी झटकता येईल. देश चालवणं आता कॉम्प्रोमाइज्ड पंतप्रधानांच्या आवाक्याबाहेर गेलं आहे.”

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले होते? : पंतप्रधान मोदींनी जनतेला एक वर्षासाठी सोनं खरेदी करू नका, असं आवाहन केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते रविवारी हैदराबादच्या सिकंदराबाद येथील एका कार्यक्रमात बोलत होते. मोदींनी सांगितलं की, प्रत्येक कुटुंबानं खाद्यतेलाचा वापर कमी करावा. तसेच, नैसर्गिक शेतीकडे वळावं, जेणेकरून परकीय चलनाची बचत होईल आणि पर्यावरणाचंही संरक्षण होईल.

ते पुढे म्हणाले की, खाद्यतेलाचा वापर कमी केल्यास लोकांचं आरोग्य सुधारेल तसेच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. त्यांनी स्पष्ट केलं की, देशाला खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावं लागतं. जर प्रत्येक कुटुंबानं खाद्यतेलाचा वापर कमी केला, तर ते देशभक्तीचं मोठं योगदान ठरेल. या उपायामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईलच, शिवाय प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्यही सुधारेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रासायनिक खतांच्या आयातीमुळे देशावर येणाऱ्या आर्थिक दबावाबाबतही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की भारत मोठ्या प्रमाणात परदेशातून रासायनिक खते आयात करतो, त्यामुळे परकीय चलनाचा मोठा खर्च होतो.

मोदींनी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी म्हटलं की कृषी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होतं. आपण परदेशातून आणल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणला पाहिजे आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळायला हवं. यामुळे परकीय चलनाची बचत होईल आणि जमीन तसेच मातीचं संरक्षण होईल.

या वेळी पंतप्रधानांनी देशभक्तीची नवीन व्याख्याही मांडली. त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक भारतीयानं देशाच्या आर्थिक बळकटीसाठी सामूहिक प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, देशभक्ती फक्त सीमारेषेवर प्राण अर्पण करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर आजच्या काळात देशभक्ती म्हणजे जबाबदारीने जीवन जगणं आणि दैनंदिन आयुष्यात देशाप्रती आपली कर्तव्ये पार पाडणं आहे.

'पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करा' : पंतप्रधान मोदींनी जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचं आवाहनही केलं. त्यांनी सांगितलं की, जिथं जिथं मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथं त्यांचा वापर केला जावा. आवश्यक असेल तेव्हा 'कारपूलिंग'चा अवलंब केला जावा, मालाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेचा अधिक व्यापक प्रमाणावर वापर केला जावा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जावं.

