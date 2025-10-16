ETV Bharat / bharat

'पंतप्रधान मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांना घाबरतात', राहुल गांधींचा हल्लाबोल

'भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल,' डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या दाव्यामुळे देशात राजकीय गोंधळ उडाला आहे. यावरून आता राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 2:06 PM IST

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे भारत-अमेरिका संबंध आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना दावा केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिलं आहे की, "भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणं थांबवेल". यावर आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ते म्हणाले की, "मोदी ट्रम्प यांना घाबरतात".


राहुल गांधींचा पंतप्रधानांवर हल्लाबोल : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाबाबत राहुल गांधींनी एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. त्यांनी लिहिलं की, "पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांना घाबरतात. त्यांनी ट्रम्प यांना भारताचे निर्णय घेण्याची परवानगी दिली आहे. राहुल यांनी पुढे असंही म्हटलं की, ट्रम्प मोदींना वारंवार दुर्लक्षित करतात, पण पंतप्रधान मोदी त्यांना अभिनंदनाचे संदेश पाठवत राहतात. अर्थमंत्र्यांचा अमेरिका दौरा रद्द करण्यात आला. तसेच, ऑपरेशन सिंदूरवरील ट्रम्प यांच्या भूमिकेला आपल्या पंतप्रधानांनी विरोध केला नाही," अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवला.

ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले होते? : खरं तर, व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते की, "भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, हे मला योग्य वाटत नव्हतं. परंतु पंतप्रधान मोदींनी मला आश्वासन दिलं आहे की भारत पुन्हा असं करणार नाही." या निर्णयाला 'एक मोठं पाऊल' असं संबोधत ट्रम्प पुढे म्हणाले, "आता आम्हाला चीनकडूनही अशीच अपेक्षा आहे."

'भारत एक विश्वासार्ह भागीदार': अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून गौरविलं आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करताना म्हटलं, "ते (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) माझे मित्र आहेत. आमचे खूप चांगले संबंध आहेत." रशियाकडून भारतानं तेल खरेदी केल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत ट्रम्प म्हणाले, "रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबद्दल आम्हाला आनंद नव्हता, कारण त्यामुळे रशियाला हे निरर्थक युद्ध चालू ठेवता येतं. या युद्धात आतापर्यंत 1,50,000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, ज्यामध्ये बहुसंख्य रशियन सैनिकांचा समावेश आहे."

