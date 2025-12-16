ETV Bharat / bharat

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी गांधी परिवाराला दिलासा; ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाचा नकार

दिल्ली न्यायालयानं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्धच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.

NATIONAL HERALD CASE
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध ईडीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.

राहुल, सोनिया गांधीसह पाच जणांना दिलासा : दिल्ली न्यायालयानं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्धच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवताना सांगितलं की, एफआयआर दाखल नसताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दाखल केलेली तक्रार टिकण्यायोग्य नाही. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणात आधीच एफआयआर नोंदवला आहे. त्यामुळं या टप्प्यावर ईडीचा युक्तिवाद विचारात घेणं हे 'अकाली आणि अविवेकी' ठरेल असं न्यायालयानं नमूद केलं.

प्रकरण खासगी तक्रारीवर आधारित : आर्थिक गुन्हे शाखेनं मागील महिन्यात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित आपला अहवाल दाखल केला होता. यामध्ये गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसच्या परदेश विभागाचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्यासह इतर पाच जणांची नावं नमूद केली होती. तसंच सध्या बंद पडलेल्या 'नॅशनल हेराल्ड' वृत्तपत्राचे प्रकाशक असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनीचा फसवणुकीनं ताबा घेण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला होता. राउस एव्हेन्यू न्यायालयानं मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत दाखल केलेली एजन्सीची अभियोग तक्रार टिकण्यासारखी नाही, कारण हे प्रकरण एका खासगी तक्रारीवर आधारित आहे. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हे प्रकरण नाही. याप्रकरणाची अद्याप एफआयआर दाखल झालेली नाही. या आदेशाविरुद्ध अपील करणार असल्याचं सांगणाऱ्या ईडीला आपला तपास सुरू ठेवता येईल, असं न्यायालयानं सांगितलं.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण? : स्वातंत्र्य पूर्व काळात 1938 साली जवाहरलाल नेहरू यांनी इतरांसोबत स्थापन केलेलं 'नॅशनल हेराल्ड' हे एजेएलच्या मालकीचं आणि प्रकाशित होणारं वर्तमानपत्र होतं. काँग्रेसचं मुखपत्र अशी ओळख असलेलं नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र कर्जामुळं 2008 मध्ये बंद पडलं. त्यावेळी एजेएलकडं अंदाजे 2,000 कोटींची स्थावर मालमत्ता होती. त्याची किंमत सध्या सुमारे 5,000 कोटी इतकी आहे. गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी फसवणूक करून एजेएल (AJL) ताब्यात घेतलं आहे. काँग्रेस नेत्यांनी केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. यामध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस आणि मुंबईतील मालमत्तांचा समावेश होता, असा आरोप भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी नोव्हेंबर 2012 मध्ये तक्रार दाखल करून आरोप केला होता. केवळ या मालमत्तांची एकत्रित किंमत 661 कोटी रुपये आहे. एजेएल या मालमत्तांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करत होती. म्हणजेच एजेएल या मालमत्तामधून लाखो रुपयांचं भाडे मिळवत होती. याचं उत्पन्न 998 कोटी रुपयांचं आहे, असा दावा ईडीनं केला आहे.

हेही वाचा :

  1. लुथरा बंधू भारताच्या ताब्यात; थायलंडमधून आज भारतात आणणार
  2. दाट धुक्यामुळे भीषण अपघात; 13 प्रवाशांचा जळून मृत्यू, मृताच्या नातेवाईकांना 2 लाखांची मदत जाहीर
  3. काँग्रेस रॅलीत पंतप्रधान मोदींविरोधात वादग्रस्त घोषणा: संसदेत मोठा गदारोळ, किरेन रिजिजू म्हणाले 'काँग्रेसनं माफी मागावी'

TAGGED:

NATIONAL HERALD CASE
MONEY LAUNDERING CASE
सोनिया गांधी
राहुल गांधी
NATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.