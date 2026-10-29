'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' : नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याचे राहुल गांधींकडून आवाहन
राहुल गांधी यांनी गुरुवारी विविध राजकीय विचारसरणींच्या नागरिकांना आणि विद्यार्थी संघटनांना 1 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च'मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केलं आहे.
Published : October 29, 2026 at 3:57 PM IST
नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी विविध राजकीय विचारसरणींच्या नागरिकांना आणि विद्यार्थी संघटनांना 1 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च'मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केलं आहे. त्यांनी या मोर्चाचा उल्लेख लोकशाही व राज्यघटनेचे रक्षण करण्यासाठी आणि कथित 'मत चोरी'च्या विरोधात उभारलेली एक चळवळ असा केला आहे. तसंच हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाशी जोडलेला नाही, असंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षासाठी नाही : याबाबत सोशल मीडियावर त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल आणि घटनात्मक हक्कांबद्दल चिंतित असलेल्या लोकांना व्हिडिओद्वारे राहुल गांधी यांनी 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च'मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, "चलो दिल्ली रामलीला मार्च हा लोकशाही वाचवण्यासाठी, मतचोरी थांबवण्यासाठी आणि संविधान वाचवण्यासाठीचा मोर्चा आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षासाठी नाही; हा भारताच्या आत्म्यासाठीचा मोर्चा आहे." याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना संबोधित करताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "जे नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांना वैतागले आहेत, ज्यांना लोकशाही वाचवायची आहे, ज्यांना संविधानाचे रक्षण करायचं आहे, तुम्ही सर्वजण या."
नमस्कार, 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए। एक ही protest है - देश का protest है। Don't worry about the police, don't worry about lathis - the BJP will not have the guts to try any of their antics. Come march with us - we will walk together to protect the Constitution, to protect the Indian nation. घबराने की जरूरत नहीं है। I urge all student groups, regardless of your political affiliation - if you feel that India is under attack, if you feel you are under attack, your expression, your ideas, your way of thinking is under attack, come and join us. It will be a fantastic march, and it's a march for the soul of this country. Looking forward to seeing all of you there. 🗓️ 1 नवंबर 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi #ChaloDilli— Congress (@INCIndia) October 29, 2026
पोलिसांची चिंता करू नका, लाठीचार्जची चिंता करू नका : राहुल गांधी यांनी पोलिसांच्या कारवाईबद्दल चिंतित असलेल्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना घाबरू नका असे आवाहन केले. राहुल गांधी म्हणाले, "पोलिसांची चिंता करू नका, लाठीचार्जची चिंता करू नका. भाजपा जे काही करण्याची हिंमत करेल, ते करण्याची हिंमत करणार नाही. आमच्यासोबत मोर्चात या. आपण संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी, भारतीय राष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र मोर्चा काढू." हा मोर्चा लोकांचा आहे, असं सांगत राहुल गांधी यांनी लोकांना निर्भयपणे मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन केलं. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले, "हा देशाचा मोर्चा आहे, हा तुमचा मोर्चा आहे. त्यामुळं घाबरण्याची गरज नाही. तुम्ही सर्वजण या; आपण एकत्र मिळून संविधान आणि लोकशाहीचं रक्षण करू."
विद्यार्थी संघटनांनाही विशेष आवाहन : याचबरोबर, राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी संघटनांनाही विशेष आवाहन केलं की, ज्या तरुणांना आपले बोलण्याचे आणि मतांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे, असं वाटतं, त्यांनी आपल्या राजकीय विचारांच्या पलीकडे जाऊन आंदोलनात सामील व्हावं. ते म्हणाले, "मी सर्व विद्यार्थी संघटनांना आवाहन करतो, तुमची राजकीय विचारसरणी कोणतीही असो, जर तुम्हाला वाटत असेल की भारतावर हल्ला होत आहे, तुमच्यावर हल्ला होत आहे, तुमच्या आवाजावर, तुमच्या विचारांवर, तुमच्या विचारसरणीवर हल्ला होत आहे, तर पुढं येऊन आमच्यात सामील व्हा. हा एक अद्भुत मोर्चा असेल आणि हा या देशाच्या आत्म्यासाठीचा मोर्चा आहे. मी तुम्हा सर्वांना तिथं भेटण्यास उत्सुक आहे."
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