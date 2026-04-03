आम आदमी पक्षानं उपनेते पदावरुन हटवलं : खासदार राघव चढ्ढांनी उपसलं बंडाचं हत्यार, जारी केला व्हिडिओ

आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांना राज्यसभेतील प्रवक्ते पदावरुन काढण्यात आलं. त्यामुळे राघव चढ्ढा यांनी पक्षाविरोधात बंडाचं निशान हाती घेतलं आहे.

Raghav Chadha launches major attack
आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा (ETV Bharat)
Published : April 3, 2026 at 7:00 PM IST

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे नेते तथा राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांना पक्षानं राज्यसभेतील 'उपनेते' पदावरुन हटवल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पदावरुन पायउतार झाल्यानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया देताना, चढ्ढा यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. यामध्ये त्यांनी थेट आपल्याच पक्षाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, यावेळी त्यांनी पक्षाला इशाराही दिला.

"लोकांच्या समस्या मांडणं हा गुन्हा आहे का ?" : संसद भवनाबाहेर चित्रित करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये राघव चढ्ढा अत्यंत आक्रमक झाल्याचं दिसून येतात. आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना ते म्हणाले, "जेव्हा जेव्हा मला संसदेत बोलण्याची संधी मिळते, तेव्हा मी जनतेशी संबंधित प्रश्न मांडतो. विमानतळांवरील अन्नाचे गगनाला भिडलेले दर, Zomato आणि Blinkit च्या डिलिव्हरी रायडर्सच्या तक्रारी, टोल प्लाझांवरील 'लूट' आणि मध्यमवर्गावरील कराचं ओझं अशा विविध मुद्द्यांना मी ठळकपणे मांडलं आहे." राघव चढ्ढा यांनी तिखट शद्बात प्रश्न उपस्थित केला की, जनहिताच्या या मुद्द्यांवर बोलणं हा काही गुन्हा ठरतो का? आम आदमी पार्टी'नं राज्यसभा सचिवालयाला पत्र लिहून राघव चढ्ढा यांच्या बोलण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. या कृतीचं वर्णन त्यांनी 'अत्यंत धक्कादायक' असं केलं.

राघव चढ्ढा यांनी पक्षाविरुद्ध उघडली आघाडी : एका व्हिडिओ निवेदनात, राघव चढ्ढा यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांना आता सभागृहात बोलण्याची संधी दिली जाऊ नये, असं पक्षानं राज्यसभेला कळवलं आहे. पक्षाला नेमकं कोणत्या कारणास्तव आपला आवाज दाबून टाकायचा आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. चढ्ढा म्हणाले, "माझ्या बोलण्यावर बंदी घालण्याची इच्छा कोणाला का असावी? माझा आवाज दाबून 'आम आदमी पक्षा'ला नेमकं काय साध्य होणार आहे?" व्हिडिओच्या शेवटी, राघव चढ्ढा यांनी एका काव्यपंक्तीच्या माध्यमातून आपली भविष्यातील रणनीती आणि इरादे व्यक्त केले. ते म्हणाले, "माझ्या मौनाला माझा पराभव समजू नका, मी अशी एक नदी आहे, जी योग्य वेळ आल्यावर एका प्रचंड महापुरात रूपांतरित होते."

पक्षात सर्व काही आलबेल नाही ? : त्यांच्या या विधानाचा अर्थ पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींना दिलेला एक थेट इशारा दिला आहे, असा अंदाज लावला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राघव चढ्ढा यांची ही भूमिका, त्यांच्यात आणि आम आदमी पक्षात निर्माण झालेली दरी आता लक्षणीयरित्या रुंदावली आहे. राघव चढ्ढा यांना 'उपनेते' पदावरून हटवण्यात आल्यापासून अशोक मित्तल यांची त्यांच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली. राघव चढ्ढा आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यात सर्व काही ठीक नसल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. राघव चढ्ढा यांची ही प्रतिक्रिया आता या वादाला आणखीच खतपाणी घालू शकते. या व्हिडिओ संदेशाबाबत 'आम आदमी पक्ष' नेमकी कोणती भूमिका घेतो, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल.

राघव चड्ढा यांना पदावरून हटवल्याचं राज्यसभेला पत्र : पद गमावल्यानंतर गुरुवारी राघव चढ्ढा यांनी बोलणं टाळलं. आम आदमी पक्षानं एका पत्राद्वारे राज्यसभा सचिवालयाला राघव चड्ढा यांना पदावरुन हटवल्याची औपचारिक माहिती दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच, गुरुवारी राघव चढ्ढा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर केला. साधारणपणे एक मिनिट कालावधी असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, चढ्ढा यांनी पदावरुन काढल्याच्या विषयावर थेट भाष्य केलं नाही, त्याऐवजी, त्यांनी आपला संदेश प्रतीकात्मकरित्या मांडला. या व्हिडिओमध्ये संसदेत त्यांनी यापूर्वी दिलेल्या भाषणांचं संकलन होतं. यामध्ये सामान्य जनता, मध्यमवर्गास भेडसावणारी आर्थिक आव्हानं, बँक शुल्क आणि कंत्राटी कामगारांचे हक्क यांसारख्या विषयांचा समावेश होता. या व्हिडिओसोबत, एखादा मोठा संदेश लिहिण्याऐवजी, त्यांनी केवळ 'ईव्हील आय' (नजर लागू नये यासाठी वापरले जाणारे प्रतीक) हा इमोजी शेअर केला.

राघव चढ्ढांवर ही वेळ का आली ? : हा निर्णय काही अचानक घेण्यात आलेला नाही, अशी राजकीय वर्तुळात अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, राघव चढ्ढा आणि पक्षाचं 'हायकमांड' यांच्यात दुरावा वाढत असल्याबाबतचे वृत्तांत हळूहळू समोर येत होते. याचं मुख्य कारण म्हणजे पक्षाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांपासून त्यांनी स्वतःला अलिप्त ठेवणं, असं दिसून येते. मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर, चढ्ढा यांनी ना कोणतंही सार्वजनिक निवेदन जारी केलं, ना ते केजरीवाल यांच्या पत्रकार परिषदेला अथवा जंतर मंतर येथील रॅलीला उपस्थित राहिले. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी 'आप'नं (AAP) जाहीर केलेल्या 'स्टार प्रचारकांच्या' यादीतूनही राघव चढ्ढा यांचं नाव ठळकपणे वगळण्यात आलं. या वस्तुस्थितीमुळे, त्यांना आता 'बाजूला सारलं जात आहे' या वृत्तांना अधिकच पुष्टी मिळाली. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच, राघव चढ्ढा यांनी मुंबई विमानतळावरील एका सरकारी उपक्रमांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या कॅफेचं कौतुक केलं.

