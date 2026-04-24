आम आदमी पक्षात मोठी फूट, राघव चड्ढा भाजपामध्ये सामील, दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा

राघव चड्ढा यांच्यासह खासदार संदीप पाठक आणि खासदार अशोक मित्तल यांनी देखील भाजपात प्रवेश केला आहे.

Raghav Chadha, Harbhajan Singh among 7 MPs set to join BJP, dealing blow to AAP
आम आदमी पक्षात मोठी फूट, राघव चड्ढा भाजपामध्ये सामील
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 4:31 PM IST

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षात (आप) फूट पडली आहे. आपचे खासदार राघव चड्ढा यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. राघव चड्ढा यांच्यासह खासदार संदीप पाठक आणि खासदार अशोक मित्तल यांनी देखील भाजपात प्रवेश केला आहे. संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना खासदार राघव चड्ढा यांनी सांगितलं की, "राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे दोन-तृतीयांश सदस्य म्हणून आम्ही भारताच्या संविधानातील तरतुदींचा वापर करून भाजपामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे."

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून राघव चड्ढा हे भाजपामध्ये सामील होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. अशात आता राघव चड्ढा यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. तसंच हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रम साहनी हे देखील आपल्यासोबत येतील, असा दावा राघव चड्ढा यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे 10 खासदार आहेत, त्यापैकी दोन-तृतीयांशाहून अधिक आमच्यासोबत आहेत. त्यांनी स्वाक्षरी केली असून, आज सकाळी आम्ही स्वाक्षरी केलेले पत्र आणि कागदपत्रे राज्यसभा अध्यक्षांकडे सादर केली आहेत. त्यापैकी तिघं तुमच्यासमोर उपस्थित आहेत. आमच्या व्यतिरिक्त हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी आणि स्वाती मालीवाल हे देखील आहेत."

पुढं राघव चड्ढा यांनी सांगितलं की, "पक्षाच्या कार्यातून स्वतःला दूर ठेवण्यामागचं खरं कारण मी तुम्हाला सांगत आहे. मला त्यांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी व्हायचं नव्हतं. मी त्यांच्या मैत्रीस पात्र नव्हतो, कारण मी त्यांच्या गुन्ह्यांमध्ये सामील नव्हतो. आमच्याकडे फक्त दोनच पर्याय होते. एकतर राजकारण सोडून गेल्या 15-16 वर्षांत केलेलं लोकसेवेचे काम सोडून देणं किंवा आमची ऊर्जा आणि अनुभव सकारात्मक राजकारणासाठी वापरणं. त्यामुळं आम्ही ठरवलं आहे की, भारतीय संविधानातील तरतुदींचा वापर करून राज्यसभेतील आपचे दोन-तृतीयांश सदस्य भाजपामध्ये विलीन होतील." दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपनं राज्यसभेतील आपल्या नेतृत्व रचनेत मोठा बदल करत राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून हटवलं होतं. एकेकाळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या राघव चड्ढा यांना अचानक राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवल्यामुळं राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं.

