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ड्राफ्ट मतदार यादीमध्ये 'स्थलांतरित' दाखवल्यानं राघव चड्ढा आक्रमक; आपवर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप

पंजाबमधील आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीनं वागत असल्याचाही आरोप राघव चड्ढा यांनी केला.

Raghav Chadha
राघव चड्ढा (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 12:29 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 12:52 PM IST

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नवी दिल्ली : पंजाबच्या मसुदा मतदार यादीत (ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट) आपलं नाव चुकीच्या पद्धतीनं 'स्थलांतरित' प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप भाजपाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी बुधवारी केला. तसंच त्यांनी पंजाबमधील आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीनं वागत असल्याचाही आरोप केला. राघव चड्ढा हे पंजाबमधून राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांचं मतदार ओळखपत्र मोहालीमध्ये नोंदणीकृत आहे, परंतु मसुदा मतदार यादीत त्यांचं नाव 'स्थलांतरित' म्हणून नोंदवलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच अंतिम मतदार याद्या अद्याप प्रसिद्ध व्हायच्या आहेत आणि सध्या सुरू असलेल्या दावे व आक्षेप प्रक्रियेदरम्यान नावांमध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते. मात्र, त्याआधीच आपण विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रदान केलेल्या उपाययोजनांचा लाभ घेत आहेत, असं राघव चड्ढा यांनी सांगितलं.

आपवर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप : सोशल मीडियावरील प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये राघव चड्ढा यांनी लिहिलं की, "पंजाबमधील 'आप' सरकारनं आता आपलं सूडाचे राजकारण मसुदा मतदार यादीपर्यंत आणलं ​​आहे. मी पंजाबमधून राज्यसभेचा खासदार आहे आणि माझे मतदार ओळखपत्र पंजाबमधील मोहाली इथं नोंदणीकृत आहे. तरीही, मसुदा मतदार यादीमध्ये माझे नाव 'स्थलांतरित' म्हणून वर्गीकृत केलं आहे. सुदैवानं, या केवळ मसुदा मतदार याद्या आहेत, अंतिम याद्या नाहीत. सध्या सुरू असलेल्या दावे आणि आक्षेप प्रक्रियेदरम्यान नावे दुरुस्त केली जात आहेत. अंतिम मतदार याद्या ऑक्टोबर 2026 मध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील. मी एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रदान केलेल्या उपाययोजनांचा लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेत आधीच आहे. ही केवळ एका लिपिकाची चूक असल्याचं दिसत नाही. हे स्पष्टपणे राजकीय सूडबुद्धीचं प्रकरण आहे."

नियमाचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन : या वर्गीकरणाला स्पष्ट राजकीय सूडबुद्धी संबोधत राघव चड्ढा यांनी आरोप केला की, या प्रक्रियेत पंजाब सरकारचे विविध स्तरांवरील अधिकारी सामील होते. तसंच आपल्या बाबतीत या नियमाचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आल्याचा सांगत, "आप पंजाब सरकार चालवत असेल, पण पंजाबच्या मतदार याद्यांचा मसुदा ही त्यांची खाजगी मालमत्ता नाही," असंही राघव चड्ढा यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "मी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी सोडल्यापासून, तिचं नेतृत्व संतापानं खदखदत आहे. आमच्यापैकी जे गप्प बसले नाहीत, त्यांच्या विरोधात त्यांनी पंजाब पोलीस आणि पंजाब सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावले आहे. 'आप' सोडून भाजपामध्ये सामील झालेल्या इतर खासदारांनाही पंजाब सरकारनं लक्ष्य केलं आहे."

मसुदा मतदार याद्या, खाजगी मालमत्ता नाही : पुढं राघव चड्ढा म्हणाले की, "हे चुकीचे वर्गीकरण राजकीय सूडबुद्धीमधील एक नवीन प्रकरण आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरसाठीच्या सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 4(d) मध्ये, ज्या लोकप्रतिनिधींची नावं ओळखली गेली आहेत, त्यांच्यासाठी एक "संरक्षित यादी" तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये न्यायाधीश, खासदार आणि आमदारांचा समावेश आहे. मी पंजाबचा विद्यमान खासदार आहे. जर माझे नाव आक्षेपार्ह ठरलं, तर कलम 4(d) नुसार मसुदा मतदार यादीत माझा समावेश करणं आवश्यक होतं. या सूचनेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं नाही. माझ्या बाबतीत, त्याचं हेतुपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आलं. 'आप' पंजाब सरकार चालवत असेल, पण पंजाबच्या मसुदा मतदार याद्या ही त्यांची खाजगी मालमत्ता नाही."

'आप'नं आरोप फेटाळले : दरम्यान, 'आप'नं राघव चड्ढा यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसंच राघव चड्ढा यांच्यावर पूर्वलक्षी प्रभावानं आपली मतदार नोंदणी दिल्लीत हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. 'आप'नं म्हटलं आहे की, "एसआयआर निवडणूक आयोगाद्वारे आयोजित केली जाते, राज्य सरकारद्वारे नाही आणि मतदार यादीत कोणाची नावं समाविष्ट करावीत किंवा वगळावीत हे ठरवण्यात पंजाब सरकारची कोणतीही भूमिका नाही."

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Last Updated : September 3, 2026 at 12:52 PM IST

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PUNJAB
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