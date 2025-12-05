ETV Bharat / bharat

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी राजघाटावर महात्मा गांधींना वाहिली श्रद्धांजली, पंतप्रधान मोदींसोबत आज होणार बैठक

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.

Narendra Modi and Vladimir Putin
नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन (ANI)
नवी दिल्ली : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून पुतिन चार वर्षांनंतर भारत भेटीवर आले आहेत. चार वर्षानंतर पुतीन यांची पहिलीच भारत भेट आहे. या काळात दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य आणि बाह्य दबावांपासून व्यापाराचं संरक्षण यांवर विशेष लक्ष दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

महात्मा गांधींना आंदरांजली : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन राजघाटावर पोहोचून महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष आता हैदराबाद हाऊसला रवाना झाले आहेत. मोदी आणि पुतिन यांच्यात आज येथे दोन महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत. यापैकी एक बैठक बंद दाराआड होणार आहे. या द्विपक्षीय बैठकांमध्ये 25 हून अधिक करारांवर स्वाक्षऱ्या होऊ शकतात.

आज भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषद होणार : तत्पूर्वी, आज शुक्रवारी (5 डिसेंबर) सकाळी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात आगमन झालं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं स्वागत केलं. पुतिन यांना राष्ट्रपती भवनात गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. आज दुपारी 23 वी भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषद होणार आहे. त्यावेळी दोन्ही नेते प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करतील. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुतिन यांच्या सन्मानार्थ राजकीय मेजवानीचं आयोजन करतील.

भारत-रशिया भागीदारीची 25 वर्षे पूर्ण : पुतिन यांची ही भेट भारत-रशिया रणनितिक भागीदारीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं होत आहे. ही भागीदारी ऑक्टोबर 2000 मध्ये सुरू झाली. डिसेंबर 2010 मध्ये, ती 'विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी' या दर्जात सुधारित करण्यात आली.

मोदी-पुतिन यांच्यात आज कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? : पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्यातील आजची बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. कारण बैठकीत खनिज तेलाचा पुरवठा वाढवणं, अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यासाठी नवीन पर्याय शोधणं आणि S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली आणि Su-57 लढाऊ विमान यांसारख्या संरक्षण करारांवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. बदलत्या भू-राजकीय वातावरणात, पुतिन यांची भेट भारत-रशिया भागीदारीची ताकद आणि निरंतर महत्त्व दर्शवते.

संपादकांची शिफारस

