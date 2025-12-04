ETV Bharat / bharat

भारत रशिया सहकार्य हे अमेरिकेसह कोणाच्याही विरोधात नाही - पुतिन यांची स्पष्टोक्ती

भारत रशिया सहकार्य हे अमेरिकेसह कोणाच्याही विरोधात नाही, असं रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारतात आल्या-आल्या स्पष्ट केलं आहे.

पुतिन
पुतिन (ANI)
Published : December 4, 2025 at 10:06 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटलं आहे की, भारत आणि रशियामधील वाढत्या सहकार्याचा उद्देश अमेरिकेसह कोणत्याही तिसऱ्या देशाला लक्ष्य करणे हा अजिबात नाही. भारत रशिया द्विपक्षीय संबंधांचे भविष्य आणि त्यावरील अमेरिकेच्या प्रतिक्रियांवरील प्रश्नांना उत्तर देताना, पुतिन यांनी ही बाब स्पष्ट केली.

पुतिन यांच्या भारत भेटीपूर्वी क्रेमलिनमध्ये माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत, त्यांना विचारण्यात आले की, भारत आणि रशिया अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ-चालित धोरणांना कसे हाताळत आहे, ज्याचा भारतावरही परिणाम झाला आहे. पुतिन यांनी उत्तर देताना सांगितलं की, ते स्वतःचं धोरण अवलंबतात आणि त्यांचे स्वतःचे सल्लागार आहेत, त्यांचे निर्णय वरवर घेतले जात नाहीत. त्यांच्याकडे असे सल्लागार आहेत ज्यांना असे वाटते की अशा टॅरिफ धोरणांची अंमलबजावणी, ज्यामध्ये व्यापार भागीदारांवर अतिरिक्त शुल्क लादणे समाविष्ट आहे, यातून शेवटी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो.

पुतिन पुढे म्हणाले, "आमचे तज्ञ मानतात की त्यात धोके आहेत, परंतु कोणते आर्थिक धोरण स्वीकारायचे हे ठरवणे प्रत्येक देश आणि त्याच्या नेतृत्वाची निवड आहे. आम्ही कधीही अशा पद्धतींमध्ये सहभागी झालो नाही, आताही होत नाही आणि भविष्यातही असे करण्याचा कोणताही हेतू नाही. आमची अर्थव्यवस्था खुली आहे. आम्हाला आशा आहे की, शेवटी, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे झालेले सर्व उल्लंघन नव्याने दुरुस्त केले जाईल." तसंच, "मेक इन इंडिया, मेक विथ रशिया" सारख्या भारत-रशिया उपक्रमांवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प कशी प्रतिक्रिया देऊ शकतात याबद्दल विचारले असता, पुतिन यांनी जोर दिला की ही भागीदारी कोणत्याही राष्ट्राविरुद्ध नाही. "तुम्हाला माहिती आहे, मी किंवा पंतप्रधान मोदी यांनी, काही बाह्य दबाव असूनही, कधीही आमच्या सहकार्याचा कोणाविरुद्धही काम करण्यासाठी उपयोग केला नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा स्वतःचा अजेंडा आहे, त्यांची स्वतःची ध्येये आहेत, तर आम्ही आमच्यावर लक्ष केंद्रित करतो, कोणाविरुद्ध नाही, असंही पुतिन यांनी सांगितलं. आमच्या संबंधित हितांचे, भारताचे आणि रशियाचे हित जपण्याचे उद्दिष्ट आहे. आमच्या व्यवहारात, आम्ही इतरांचे नुकसान करत नाही आणि माझा असा विश्वास आहे की इतर देशांच्या नेत्यांनी याची प्रशंसा केली पाहिजे.

ट्रम्प यांच्या अलिकडच्या विधानांचा विचार करता भारताने रशियन तेल खरेदी करणे 'युद्धाला निधी पुरवल्यासारखं ​​आहे', असं मानलं जातं. यावर पुतिन यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात कोणतेही वैयक्तिक उत्तर देणे टाळले. ते म्हणाले की, तुम्हाला माहिती आहे, मी कधीही माझ्या सहकाऱ्यांबद्दल ज्यांच्यासोबत मी पूर्वी काम केलं आहे किंवा वैयक्तिक देशांच्या सध्याच्या नेत्यांबद्दल बोलत नाही. त्यांच्याबद्दल निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या नेत्याला मतदान करणाऱ्या नागरिकांनी बोललं पाहिजे.

भारताच्या ऊर्जा आयातीवरील ट्रम्प यांच्या टीकेला उत्तर देताना, पुतिन यांनी अधोरेखित केलं की, अमेरिका स्वतः रशियन अणुसामग्री खरेदी करत आहे. "भारताच्या रशियाकडून ऊर्जा संसाधनांच्या खरेदी किंवा खरेदीबद्दल जगजाहीर आहे. अमेरिका स्वतः अजूनही आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आपल्याकडून अणुइंधन खरेदी करते." असं पुतिन म्हणाले. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या अणुभट्ट्यांसाठी युरेनियम रशिया पुरवतं. जर अमेरिकेला आपलं इंधन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे, तर भारतालाही तोच विशेषाधिकार का नसावा? हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. आम्ही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासह यावर चर्चा करण्यास तयार आहोत," असंही पुतिन पुढे म्हणाले.

