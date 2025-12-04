ETV Bharat / bharat

रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आजपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार; कोणते महत्त्वाचे करार होणार?

भारताचे आणि रशियाचे अमेरिकेबरोबर संबंध ताणलेले असताना रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतिन हे आजपासून भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यात महत्त्वाचे करार अपेक्षित आहेत.

संग्रहित- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट (Source- IANS)
By IANS

Published : December 4, 2025 at 7:52 AM IST

नवी दिल्ली- रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतिन हे आजपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. ते भारतात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत मेजवानी करणार आहेत.

रशियाबरोबर युक्रेनचा संघर्ष सुरू असताना रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतिन यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे. २३ व्या भारत-रशियाच्या वार्षिक परिषदेला शुक्रवारी सुरुवात होणार आहे. अमेरिकेनं भारताच्या उत्पादित मालावर वाढीव आयात शुल्क लागू केल्यानंतर ही परिषद पार पडणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांच्या भारत भेटीला विशेष महत्त्व आहे. भारत-रशियामध्ये सरंक्षण सहकार्य अधिक वृद्धिगंत करणे, व्यापार आणि उर्जा क्षेत्रात भागीदारी वाढविणे अशा विविध विषयांवर भारत-रशिया वार्षिक परिषदेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी रशियानं भारताबरोबरील काही प्रलंबित असलेले संरक्षण करार संमत केले आहे. त्यातून रशियानं भारताबरोबरील संरक्षणाचं सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचे संकेत दिले आहेत. पुतिन हे नवी दिल्लीत गुरुवारी सांयकाळी दाखल होणार आहेत. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी हे खासगी मेजवानीसाठी त्यांना निमंत्रित करणार आहेत. गतवर्षी पंतप्रधान मोदी हे रशियाच्या दौऱ्यावर गेल्यानंतर पुतिन यांनी मोदींना खास मेजवानी दिली होती. त्याच पद्धतीनं पंतप्रधान मोदी हे पुतिन यांचं स्वागत आणि आदरातिथ्य करणार आहेत. पंतप्रधान मोदींसोबतच्या शिखर परिषदेनंतर रशियाचे अध्यक्ष हे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आयोजित केलेल्या एका सरकारी मेजवानीला उपस्थित राहतील. ते रशियाच्या मालकीच्या नव्या प्रसारण वाहिनीचं उद्घाटन देखील करणार आहेत.

अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता - भारताला रशियाच्या एसयू-५७ लढाऊ विमानांचा पुरवठ्यावर चर्चा होऊ शकते, असे संकेत यापूर्वीच क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी दिले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या भेटीत अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये भारतीय कामगारांना रशियामध्ये संधी उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. दोन्ही देश हे मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामधून आर्थिक सहकार्य वाढेल, अशी भारताला आशा आहे.

  • उल्लेखनीय बाब म्हणजे अमेरिकेनं रशियाकडून क्रूड ऑईल खरेदी करू नये, यासाठी भारतावर सातत्यानं दबाव टाकला आहे. त्याचाच भाग म्हणून भारतामधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर प्रचंड आयात शुल्क लादलं आहे. अशा परिस्थितीत पुतिन यांच्या भारत भेटीकडं संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं आहे.

