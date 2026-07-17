पुरी जगन्नाथ रथयात्रेचा दुसरा दिवस : कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था, भक्तिमय वातावरण
डीजीपी योगेश बहादूर खुरानिया यांनी रथयात्रेदरम्यान अपेक्षित असलेल्या मोठ्या गर्दीबाबत भाविकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.
Published : July 17, 2026 at 8:28 PM IST
पुरी : ओडिशाच्या पुरी इथं भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रेचा आज दुसरा दिवस सुरू आहे. पहिल्या दिवसातील घडामोडी लक्षात घेता, आज विस्तृत व्यवस्था करण्यात आली आहे. श्री गुंडीचा मंदिरासमोरून तीन रथ ओढण्यात आले. सर्वात आधी भगवान बलभद्राचा तालध्वज रथ श्री गुंडीचा मंदिरात पोहोचला, त्यानंतर देवी सुभद्रांचा देवदलन रथ आला. अखेरीस, महाप्रभू जगन्नाथांचा नंदीघोष रथ श्री गुंडीचा मंदिरात पोहोचला. यावेळी 'जय जगन्नाथ' आणि 'हरिबोल'च्या घोषणांनी मंदिर भक्तीभावानं भरून गेलं होतं.
रथयात्रेचा दुसरा दिवस : काल बलभद्राचा तालध्वज रथ मार्केट चौकापर्यंत, देवी सुभद्राचा धरवा ढालन रथ मरीचीकोट चौकापर्यंत आणि महाप्रभूंचा नंदीघोष रथ थोड्या अंतरापर्यंत ओढण्यात आला. आज (शुक्रवार) सकाळी 9:30 वाजता रथयात्रा पुन्हा सुरू झाली. रथांवर सकाळचा धूप जाळण्याचा विधी पार पडल्यानंतर, भगवान जगन्नाथांनी सकाळी आपल्या दुसऱ्या दैनंदिन यात्रेला सुरुवात केली. आज रथयात्रेला सुरुवात झाल्यानं, भगवान जगन्नाथ आणि त्यांच्या भावंडांचा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा उत्सव, रथयात्रा, यशस्वीरित्या संपन्न झाला आहे. सध्या, तीन रथ अडप मंडपासमोर उभे आहेत, जिथे हजारो भक्त रथांवरील भगवान जगन्नाथांचे दर्शन घेत आहेत.
Puri, Odisha: The Jagannath Rath Yatra in Puri entered its second day, drawing thousands of devotees. pic.twitter.com/oRXOMPseff— IANS (@ians_india) July 17, 2026
उद्या अडपा मंडपात : उद्या (शनिवारी) त्रिमूर्तींना भगवान सुदर्शन यांच्यासह गुंडीचा मंदिराच्या गर्भगृहात, म्हणजेच अडपा मंडपामध्ये आणलं जाईल. तिथं काही विधी पार पाडलं जातील. त्यानंतर भाविकांना दर्शनासाठी परवानगी दिली जाईल, असं श्रीमंदिराचे मुख्य प्रशासक अरविंद पाढी यांनी सांगितलं. दरम्यान, भाविकांची मोठी संख्या असूनही, पोलीस, प्रशासन आणि सेवा कर्मचारी यांच्यातील समन्वयामुळं रथयात्रा सुरळीतपणे पार पडत आहे. शरदबलीसाठी सुरक्षा व्यवस्थाही कडक करण्यात आली आहे. भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावं, यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ सेवक विनायक दास महापात्रा म्हणाले, "उद्या महाप्रभूंच्या मिरवणुकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाप्रभू अडवा मंडपात जातील. उद्या, मंगला आरतीपासून आदर्श दुकानापर्यंत रथावर सर्व विधी पार पाडले जातील. दुपारी 4 वाजता भोग आणि आदर्श दुकानानंतर चारमाला बांधली जाईल. महाप्रभू एकाच मिरवणुकीने आदर्श दुकानाच्या मंडपात जातील."
भाविकांनी सावधगिरी बाळगावी : दरम्यान डीजीपी योगेश बहादूर खुरानिया यांनी रथयात्रेदरम्यान अपेक्षित असलेल्या मोठ्या गर्दीबाबत भाविकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांना गर्दीची ठिकाणे टाळण्याचं त्यांनी आवाहन केलं. तसंच, पुरीला भेट देणाऱ्यांना पोलिसांच्या सल्ल्याचे पालन करण्याचं आवाहनही योगेश बहादूर खुरानिया यांनी केलं. दुसरीकडे, ओडिशाचे अतिरिक्त महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) संजय कुमार यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, "पुरीमधील वार्षिक रथयात्रा पुन्हा सुरू झाली आहे. सुरक्षा आणि वैद्यकीय व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी सुभद्रा यांचे रथ ग्रँड रोडवर रात्रभर मुक्काम केल्यानंतर गुंडीचा मंदिराकडे आपला प्रवास पुढे सुरू करतील."
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