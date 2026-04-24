"पंजाबची जनता गद्दारांना माफ करणार नाही...", राघव चड्ढा यांच्यासह 7 खासदारांवर आपचा पलटवार!

आपच्या 10 राज्यसभा खासदारांपैकी सात जण भाजपामध्ये सामील झाले आहेत.

'Punjab will not forget these 7 traitors' : AAP after Raghav Chadha, 6 others quit party
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 9:04 PM IST

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाला (आप) शुक्रवारी (24 एप्रिल) मोठा धक्का बसला आहे. आपमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी फूट पडली आहे. आपच्या अनेक राज्यसभा सदस्यांनी एकाच वेळी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. आपच्या 10 राज्यसभा खासदारांपैकी सात जण भाजपामध्ये सामील झाले आहेत. यावर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "पंजाबची जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही. त्यांनी पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे." दरम्यान, भाजपानं पुन्हा एकदा पंजाबी जनतेला मोठा धक्का दिल्याचं दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

सात जणांनी पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात केला : आपचे खासदार संजय सिंह म्हणाले, "भाजपाचे 'ऑपरेशन लोटस' आणि भगवंत मान यांच्या कामात अडथळा आणण्याचे प्रयत्न असलेला राजकीय खेळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आहे. पंजाब सरकार तेथील मुलांना चांगलं शिक्षण देण्यासाठी काम करतं आहे. पंजाबमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही आजार झाल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार दिला जातो. असे सरकार थांबवण्यासाठी आणि मोडण्यासाठी भाजपानं काम केलं आहे. आज आपचे 7 राज्यसभा खासदार पक्ष सोडून भाजपामध्ये सामील झाले आहेत. पंजाबची जनता या सात नावांना कधीही माफ करणार नाही. आपनं राघव चड्ढा यांना सर्व काही दिलं, पण ते भाजपामध्ये गेले. आपनं या सर्व नेत्यांना तळागाळातून उभे करून संसदेत आणलं होतं, पण या सात जणांनी पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे."

खासदार पंजाबचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, ते गद्दार आहेत : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही भाजपामध्ये सामील झालेल्या सात खासदारांवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, "भाजपामध्ये सामील होणारे हे सात खासदार पंजाबचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ते गद्दार आहेत. भाजपानं पंजाबचा विश्वासघात केला आहे. तीच 'वॉशिंग मशीन' शरद पवार यांच्या पक्षासह शिवसेना (यूबीटी) आणि काँग्रेससाठीही वापरण्यात आली. पंजाबमध्ये भाजपाला कोणताही पाठिंबा नाही."

पंजाब गद्दारांना कधीही माफ करत नाही : माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलं की, "मी गेल्या तीन दिवसांपासून गुजरातमध्ये आहे. ज्यावेळी गुजरातमधील हजारो कार्यकर्ते भाजपाच्या असंख्य धोक्यांना आणि धमक्यांना न जुमानता, आपला जीव धोक्यात घालून पक्षाची विचारधारा मजबूत करण्यासाठी अथक परिश्रम करत आहेत, त्याचवेळी काही गद्दारांनी पंजाबच्या कार्यकर्त्यांच्या कष्टाच्या पैशांचा सौदा केला आहे. आज भाजपासमोर शरणागती पत्करलेल्या, आपल्या वैयक्तिक अडचणी, भीती आणि लोभामुळं पंजाबच्या जनतेशी गद्दारी केलेल्या राज्यसभेच्या सदस्यांनी हे लक्षात ठेवावं की, पंजाब गद्दारांना कधीही माफ करत नाही."

