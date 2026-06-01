लुधियानामध्ये गटार साफ करताना विषारी वायूमुळे गुदमरून तीन कामगारांचा मृत्यू
लुधियानाच्या घोडा कॉलनीतील दीप टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कारखान्यात पहाटे गटार साफ करत असताना विषारी वायू श्वासावाटे आत गेल्यानं तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Published : June 1, 2026 at 4:02 PM IST
लुधियाना (पंजाब) : गटार आणि सांडपाणी वाहिन्यांची साफसफाई करताना सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळं पुन्हा एकदा निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. लुधियानाच्या घोडा कॉलनीतील दीप टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कारखान्यात पहाटे गटार साफ करत असताना विषारी वायू श्वासावाटे आत गेल्यानं तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. जिल्हा प्रशासनाची पथकं घटनास्थळी दाखल असून घटनेचा तपास करत आहेत.
तीन कामगारांचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखान्यातील गटार साफ करत असताना पहाटेच्या वेळी हा अपघात घडला. विषारी वायूच्या संपर्कात आल्यानं अनेक कामगार बेशुद्ध पडले आणि इतर गंभीर जखमी झाले. जखमींना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात डॉक्टरांनी तीन कामगारांना मृत घोषित केलं. तर दोन कामगारांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
प्रशासकीय आणि पोलीस कारवाई : दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांची पथकं तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. एसीपी इंद्रजित सिंग बोपराई म्हणाले, "आम्हाला तीन जणांच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर आमचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. कारखान्यातून विषारी वायू बाहेर पडल्यानं हा अपघात झाला असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे." तर एसडीएम जसलीन भुल्लर यांनी घटनास्थळाला भेट दिल्यानंतर सांगितलं की, "या अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी स्वतंत्र पथकं तयार करण्यात आली आहेत. निष्काळजीपणा नेमका कुठं झाला, हे शोधण्यासाठी सखोल चौकशी केली जाईल."
कुटुंबीयांचा कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर आरोप : या घटनेनंतर पीडितांचे कुटुंबीय पूर्णपणे खचले आहेत. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, कारखान्याच्या व्यवस्थापनानं हा अपघात लपवण्याचा प्रयत्न केला. तसंच या अपघाताची माहिती फोनवरून देण्यात आली नाही. रुग्णालयात पोहोचल्यावर त्यांना ही भीषण घटना समजली, असाही आरोप कुटुबीयांनी केला आहे.
कारखान्याबाहेर मोठी निदर्शनं : या घटनेची बातमी पसरताच डाव्या विचारसरणीच्या कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी आणि कामगारांनी कारखान्याबाहेर मोठी निदर्शनं केली. कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी थेट कारखाना व्यवस्थापनाला जबाबदार धरलं. तसंच त्यांनी सांगितलं की, हा अपघात कारखाना मालकांच्या निष्काळजीपणामुळं आणि सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळं झाला आहे. कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी कारखाना मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि कामगारांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.
