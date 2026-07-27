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भाजपा कार्यालयावर 'पेट्रोल बॉम्ब'नं हल्ला; पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा शोध सुरू

घटनास्थळी पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा दाखल झाल्या असून याप्रकरणी तपास सुरू आहे.

Sangrur BJP Office Faces 'Petrol Bomb' Attack
भाजपा कार्यालयावर 'पेट्रोल बॉम्ब'नं हल्ला; पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा शोध सुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 6:30 PM IST

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संगरूर : पंजाबमधील संगरूर जिल्ह्यात एका भाजपा कार्यालयावर सोमवारी (27 जुलै) सकाळी पेट्रोल बॉम्बनं हल्ला केल्याची घटना घडली. ही हल्ल्याची बातमी पसरताच जिल्ह्यात घबराट पसरली. या हल्ल्यामुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. मात्र, या घटनेत कोणीही जखमी झालं नाही. दरम्यान, घटनास्थळी पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा दाखल झाल्या असून याप्रकरणी तपास सुरू आहे.

या संपूर्ण घटनेबाबत संगरूर भाजपा नेते रणदीप देओल यांनी म्हटलं की, "कार्यालयात काम करणाऱ्या मुलानं मला फोन करून सांगितलं की, कार्यालयाच्या आतल्या भिंतीला पेट्रोलसारख्या कोणत्यातरी गोष्टीनं आग लागली आणि भिंत वरपर्यंत काळी झाली आहे. यानंतर आम्ही तत्काळ पोलिसांना बोलावलं आणि इतर तपास पथकं त्यांच्यासोबत घटनास्थळी पोहोचली. पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या भंगाची ही आणखी एक ताजी घटना आहे. जर राज्यातील पोलीस ठाणी सुरक्षित नसतील, जर देशातील राजकीय पक्षांची कार्यालये सुरक्षित नसतील, तर सामान्य जनता सुरक्षित कशी राहू शकेल?"

दरम्यान, भाजपा नेते मनिंदर कपिल म्हणाले की, "संगरूरमधील भाजपा कार्यालयावर झालेल्या पेट्रोल बॉम्ब हल्ल्याच्या दुर्दैवी घटनेबद्दल कळताच, मी सर्वात आधी पंजाबमधील भाजपा अध्यक्ष केवल सिंग ढिल्लन यांना माहिती दिली आणि नंतर पोलिसांसह इतर तपास पथकेही घटनास्थळी पोहोचली." यापूर्वी चंदीगडमधील भाजपा कार्यालयालाही अशाच प्रकारे लक्ष्य करण्यात आलं होतं. आता संगरूरमध्येही तेच घडलं आहे. ते म्हणाले, "पंजाब सरकार केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण दुसरीकडे राज्यातील अराजकतेची परिस्थिती सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. राज्य सरकारनं आधी पंजाबविरोधी शक्तींवर नियंत्रण मिळवणं आवश्यक आहे."

पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हल्लेखोरांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याप्रकरणी पोलीस अधीक्षक दविंदर अत्री म्हणाले, "प्राथमिक तपासानुसार, हा पेट्रोल बॉम्ब हल्ला असल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास केला जात असून, आरोपींची ओळख पटल्यानंतर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आम्ही घटनास्थळाची पाहणी करत आहोत. बिअरच्या बाटलीत पेट्रोल भरून पेट्रोल बॉम्ब बनवण्यात आला होता. आम्ही आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करत असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल."

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TAGGED:

पंजाब
भाजपा
हल्लेखोरांचा शोध सुरू
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