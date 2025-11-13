व्हाईट कॉलरनंतर पाकिस्तानच्या आयएसआयचे 'ग्रेनेड हल्ला मॉड्युल'; पंजाबमध्ये दहशतवाद्यांच्या १० हँडलरला अटक
पंजाबमधील लुधियाना पोलिसांना दहशतवाद्यांचा मोठा कट उधळविण्यात यश मिळालं आहे. पोलिसांनी दहशतवाद्यांच्या १० हँडलरला अटक केल्याची माहिती लुधियाना पोलीस आयुक्तांनी दिली.
Published : November 13, 2025 at 5:49 PM IST
लुधियाना (अमृतसर) : दिल्लीमधील लाल किल्ला परिसरात बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर देशभरातील पोलीस सतर्क झालेत. अशातच पंजाबमध्ये अशांतता निर्माण करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी रचलेला मोठा कट लुधियाना पोलिसांनी यशस्वीरित्या उधळून लावला आहे. लुधियाना पोलिसांनी दहशतवाद्यांचे एजंट म्हणून काम करणाऱ्या १० आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्या परदेशातील हँडलर्सचा शोध सुरू आहे. अटकेतील आरोपींचा पाकिस्तानशी संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
हातबॉम्ब फेकण्याचा होता कट- लुधियानाचे पोलीस आयुक्त स्वप्न शर्मा यांनी दहशतवाद्यांच्या कटासंदर्भात माहिती दिली आहे. या प्रकरणातील ४ आरोपींना अद्याप अटक झालेली नाही. यातील मुख्य आरोपी मलेशिया आणि पाकिस्तानचे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध यापूर्वी ड्रग्ज तस्करीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यांचा पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांशी संबंध आहे. बहुतेक आरोपी मुक्तसरचे रहिवासी आहेत. पोलिसांनी तिघांना लुधियानाच्या बस्ती जोधेवाल येथून अटक केली होती. त्यांच्याकडून पोलिसांनी एक हातबॉम्ब जप्त करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, या आरोपींचे पाकिस्तानच्या आयएसआयशी संबंध होते. या आरोपींना दहशत पसरवण्यासाठी लुधियानाच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात हातबॉम्ब फेकण्याचे काम देण्यात आले होते. या तिन्ही आरोपींना अटक केल्यानंतर लुधियाना पोलिसांनी पुढील तपास केला. त्यानंतर काही इतर आरोपींची ओळख पटली आहे.
हल्ल्यात अनेक लोकांचा जीव गेला असता..तपासादरम्यान पोलिसांना अटकेतील आरोपींकडून नवीन माहिती मिळाली आहे. लुधियानाच्या पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, आरोपींकडून एक चिनी हँडग्रेनेड जप्त करण्यात आला आहे. विदेशात बसलेल्या आरोपींविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये अजय मलेशिया आणि जस बेहबल यांचा समावेश आहे. लुधियानामध्ये दहशत पसरवणे हा त्यांचा हेतू होता. त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात अनेक लोकांचा जीव गेला असता, अशी भीती पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली.
- अटक केलेल्या आरोपींवर (UAPA) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर विदेशातील आरोपींविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी करण्यात आली आहेत. बस्ती जोधेवाल परिसरात संशयितांकडून हातबॉम्ब जप्त केल्याप्रकरणी लुधियाना पोलिसांनी आतापर्यंत १० आरोपींना अटक केली आहे.
गेल्या महिन्यात आयएसआयशी संबंधित दोन दहशतवाद्यांना झाली अटक- पंजाबमधील अमृतसरमध्ये पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी दोन आयएसआय दहशतवाद्यांना अँटी-टँक रॉकेट लाँचर्ससह 21 ऑक्टोबरला अटक केली होती. अटक केलेल्या विकीनंच आयएसआयशी संपर्क साधून ड्रोनद्वारे रॉकेट लाँचर ऑर्डर केले होते. पंजाबच्या डीजीपींनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार रॉकेट लाँचर एका मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी मागविण्यात आले होते.
