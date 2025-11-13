ETV Bharat / bharat

व्हाईट कॉलरनंतर पाकिस्तानच्या आयएसआयचे 'ग्रेनेड हल्ला मॉड्युल'; पंजाबमध्ये दहशतवाद्यांच्या १० हँडलरला अटक

पंजाबमधील लुधियाना पोलिसांना दहशतवाद्यांचा मोठा कट उधळविण्यात यश मिळालं आहे. पोलिसांनी दहशतवाद्यांच्या १० हँडलरला अटक केल्याची माहिती लुधियाना पोलीस आयुक्तांनी दिली.

ISI Pakistan backed grenade
जप्त केलेले हातबॉम्ब (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लुधियाना (अमृतसर) : दिल्लीमधील लाल किल्ला परिसरात बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर देशभरातील पोलीस सतर्क झालेत. अशातच पंजाबमध्ये अशांतता निर्माण करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी रचलेला मोठा कट लुधियाना पोलिसांनी यशस्वीरित्या उधळून लावला आहे. लुधियाना पोलिसांनी दहशतवाद्यांचे एजंट म्हणून काम करणाऱ्या १० आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्या परदेशातील हँडलर्सचा शोध सुरू आहे. अटकेतील आरोपींचा पाकिस्तानशी संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

हातबॉम्ब फेकण्याचा होता कट- लुधियानाचे पोलीस आयुक्त स्वप्न शर्मा यांनी दहशतवाद्यांच्या कटासंदर्भात माहिती दिली आहे. या प्रकरणातील ४ आरोपींना अद्याप अटक झालेली नाही. यातील मुख्य आरोपी मलेशिया आणि पाकिस्तानचे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध यापूर्वी ड्रग्ज तस्करीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यांचा पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांशी संबंध आहे. बहुतेक आरोपी मुक्तसरचे रहिवासी आहेत. पोलिसांनी तिघांना लुधियानाच्या बस्ती जोधेवाल येथून अटक केली होती. त्यांच्याकडून पोलिसांनी एक हातबॉम्ब जप्त करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, या आरोपींचे पाकिस्तानच्या आयएसआयशी संबंध होते. या आरोपींना दहशत पसरवण्यासाठी लुधियानाच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात हातबॉम्ब फेकण्याचे काम देण्यात आले होते. या तिन्ही आरोपींना अटक केल्यानंतर लुधियाना पोलिसांनी पुढील तपास केला. त्यानंतर काही इतर आरोपींची ओळख पटली आहे.

हल्ल्यात अनेक लोकांचा जीव गेला असता..तपासादरम्यान पोलिसांना अटकेतील आरोपींकडून नवीन माहिती मिळाली आहे. लुधियानाच्या पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, आरोपींकडून एक चिनी हँडग्रेनेड जप्त करण्यात आला आहे. विदेशात बसलेल्या आरोपींविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये अजय मलेशिया आणि जस बेहबल यांचा समावेश आहे. लुधियानामध्ये दहशत पसरवणे हा त्यांचा हेतू होता. त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात अनेक लोकांचा जीव गेला असता, अशी भीती पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली.

  • अटक केलेल्या आरोपींवर (UAPA) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर विदेशातील आरोपींविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी करण्यात आली आहेत. बस्ती जोधेवाल परिसरात संशयितांकडून हातबॉम्ब जप्त केल्याप्रकरणी लुधियाना पोलिसांनी आतापर्यंत १० आरोपींना अटक केली आहे.

गेल्या महिन्यात आयएसआयशी संबंधित दोन दहशतवाद्यांना झाली अटक- पंजाबमधील अमृतसरमध्ये पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी दोन आयएसआय दहशतवाद्यांना अँटी-टँक रॉकेट लाँचर्ससह 21 ऑक्टोबरला अटक केली होती. अटक केलेल्या विकीनंच आयएसआयशी संपर्क साधून ड्रोनद्वारे रॉकेट लाँचर ऑर्डर केले होते. पंजाबच्या डीजीपींनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार रॉकेट लाँचर एका मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी मागविण्यात आले होते.

हेही वाचा-

TAGGED:

LUDHIANA HAND GRENADE
COMMISSIONERATE POLICE LUDHIANA
GRENADE ATTACK MODULE
आयएसआय पाकिस्तान हँडलर अटक
ISI PAKISTAN HANDLERS ARREST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.