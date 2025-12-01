ETV Bharat / bharat

स्मार्ट फोनचं व्यसन सोडवण्याठी लोकांनी लढवली शक्कल; पंजाबमधील एका गावात 'नो फोन सिटिंग स्पर्धा'

पंजाबमधील मोगा गावकऱ्यांनी मोबाईल फोनचं व्यसन सुटण्यासाठी एक अनोखी स्पर्धा आयोजित केली. फोनपासून दूर राहण्याची ही 'नो फोन सिटिंग स्पर्धा' होती.

मोगा (पंजाब) : ज्या काळात अनेकांना पाच मिनिटेही फोन न तपासता शांत बसून राहणे कठीण जाते, त्या काळात पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील घोलिया खुर्द गावातील एक अनोखी 'नो फोन सिटिंग स्पर्धा' इतरांसाठी एक प्रेरणादायी आदर्श बनली आहे. गावकऱ्यांनी एक स्पर्धा सुरू केली आहे, ज्यामध्ये सहभागींना त्यांचे फोन न तपासता बसून राहण्याचे आव्हान दिले आहे. या स्पर्धेत जे जास्तवेळ टिकू शकतात त्यांना बक्षिसे मिळतील.

या स्पर्धेसंदर्भात आयोजक कमलप्रीत सिंग गिल म्हणाले, "प्रत्येक व्यक्ती नेहमीच त्यांच्या फोनशी जोडलेली असते. जेव्हा कोणाकडे मोकळा वेळ असतो तेव्हा ते त्याचा वापर करतात. नातेवाईकांच्या भेटीदरम्यानही ते सतत त्यांच्या मोबाईल डिव्हाइसवर असतात. आम्ही या समस्येवर आधी चर्चा केली आहे आणि आता आम्ही ते सोडवण्यासाठी पावले उचलत आहोत. आम्हाला पाहायचे आहे की लोक त्यांच्या फोनशिवाय किती काळ राहू शकतात. ते पुस्तक वाचू शकतात किंवा इतर कामांमध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांनी त्यांचे फोन पाहणे टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे."

अनेक स्थानिकांचा असा विश्वास होता की या उपक्रमामुळे सामाजिक संवाद आणि वाचनाला प्रोत्साहन देताना डिजिटल व्यसन कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे या स्पर्धेकडे सर्व वयोगटातील सहभागी आकर्षित झाले आहेत. विक्रम नावाच्या एका सहभागीने सांगितलं की, तो या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास उत्सुक आहे. "लोक मोठ्या संख्येनं येत आहेत आणि सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. आम्हीही स्पर्धेत भाग घेतला आणि आनंद घेतला," असं ते म्हणाले.

"ही तर काळाची गरज" असं म्हणत त्यांनी पुढे सांगितलं, "लोक आता त्यांच्या कुटुंबांसोबत वेळ घालवत नाहीत. प्रत्येकजण त्यांच्या फोनमध्ये व्यग्र आहे, क्षुल्लक गोष्टींमध्ये व्यग्र आहे. ते एकमेकांशी संवाद साधत नाहीत. लोकांच्या हातात फोन ही एकमेव गोष्ट सतत पाहण्यासाठी बनली आहे. मला वाटतं की या उपक्रमामुळे फरक पडेल."

विक्रमच्या धाकट्या बहिणीनेही या कल्पनेचं स्वागत केलं आणि म्हटलं की, अशा स्पर्धा इतर गावांमध्येही आयोजित केल्या पाहिजेत. आणखी एक स्थानिक रहिवासी कमल प्रसाद म्हणाले की, या स्पर्धेचा उद्देश केवळ फोनपासून दूर राहणे नाही तर तणाव कमी करणे आणि नशेसारख्या विचलित करणाऱ्या गोष्टी टाळणे आहे. "ही स्पर्धा लोकांना एकमेकांशी बसून बोलण्यास प्रोत्साहित करते. मुख्य ध्येय म्हणजे लोकांनी त्यांचे फोन दूर ठेवावे आणि त्यांच्या कुटुंबांसोबत अर्थपूर्ण वेळ घालवावा." असं कमल म्हणाले.

आयोजकांना आशा होती की या प्रयत्नामुळे लोकांना त्यांच्या कुटुंबासोबत, मित्रांसोबत आणि समुदायासोबत काही काळासाठी दर्जेदार वेळ घालवण्यास प्रोत्साहित केलं जाईल, तेही हातात फोनन न घेता.

