नोकर पती-पत्नीनं चोरले कोट्यवधींचे दागिने, पण निरागस मुलाच्या एका वाक्यानं झाला भांडाफोड

पंजाब येथून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. एका नोकरानं कुटुंबाचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे दागिने चोरल्याची घटना घडली आहे.

नोकर पती-पत्नीनं चोरले कोट्यवधींचे दागिने
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 1:21 PM IST

खन्ना (लुधियाना, पंजाब) : पंजाबमधील खन्ना येथून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे विश्वासाच्या नात्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील एका उद्योगपती कुटुंबाचं वास्तव्य सुलेख राम बिल्डिंगमध्ये आहे. कोविड काळात त्यांनी आपल्या 65 वर्षीय वृद्ध पत्नी सुवेला कंवर यांच्या देखभालीसाठी ननकू उर्फ पप्पू चौधरी याला नोकर म्हणून कामावर ठेवलं होतं. पीडित कुटुंबानं सांगितलं की, ननकू आपल्या कुटुंबासह घरातील एका क्वार्टरमध्ये राहत होता आणि हळूहळू तो कुटुंबाचा विश्वासू सदस्य बनला. त्याला घरातील प्रत्येक कोपऱ्याची, अगदी कपाटातील वस्तूंचीही पूर्ण माहिती होती.

असा रचला चोरीचा कट : काही दिवसांपूर्वी घर साफसफाई करताना ननकूला कळलं की, दुबईमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबातील मुलीनं आपले मौल्यवान दागिने घरातील कपाटात ठेवले आहेत. या दागिन्यांची किंमत एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. याच ठिकाणी त्याच्या मनात लोभ निर्माण झाला आणि त्यानं आपली पत्नी सपना हिच्यासोबत मिळून चोरीचा कट रचला. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा कुटुंबातील मुलगी एका कार्यक्रमासाठी तयार होण्यासाठी घरी आली आणि तिनं कपाट उघडलं, तेव्हा तिला धक्काच बसला. कारण कपाटातून बहुतांश दागिने गायब झाले होते.

नोकर ननकूनं आरोप फेटाळले : परिवारानं तत्काळ ननकूकडे चौकशी केली, मात्र त्यानं सर्व आरोप फेटाळले. त्यानंतर कुटुंबान स्वतःच तपास सुरू केला. तपासादरम्यान समोर आलं की ननकू उत्तर प्रदेशातील आपल्या गावात मोठं घर बांधत होता. तसंच महागडे मोबाईल फोन आणि ब्रँडेड कपड्यांवर त्याचा खर्चही अचानक वाढला होता.

ननकूच्या मुलानं केला भांडाफोड : पीडित कुटुंबीयांनी सांगितलं, 'या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ननकूच्या मुलांशी संवाद साधल्यानंतर आला. निरागस मुलांनी आपल्या आई-वडिलांचा भांडाफोड केला. ननकूच्या 10 वर्षांच्या मुलानं सांगितलं की, त्याचे वडील घराच्या आत जमीन खोदून दागिने पुरून ठेवत होते.' मुलानं सांगितलेल्या ठिकाणी खोदकाम केल्यानंतर काही दागिने सापडले. यामुळे चोरी घरातील व्यक्तीनंच केल्याचं स्पष्ट झालं.

ननकू आणि सपना अटकेत : हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचताच खन्ना पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत ननकू उर्फ पप्पू चौधरी आणि त्याची पत्नी सपना यांना अटक केली. दोघांना पोलीस कोठडीत ठेवून पुढील चौकशी सुरू आहे. डीएसपी करमजीत सिंह ग्रेवाल यांनी माहिती देताना सांगितलं की, 'आरोपी दाम्पत्याला अटक करण्यात आली असून रिमांडदरम्यान सुमारे 5 तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. उर्वरित दागिन्यांचा शोध सुरू आहे आणि ते कोणाला विकले गेले होते, याचाही तपास केला जात आहे.' पोलीस तपासात असंही उघड झालं की, ननकूविरुद्ध 2019 मध्ये मंडी गोबिंदगढ येथे चोरीचा गुन्हा नोंदवला गेला होता. तुरुंगातून सुटल्यानंतर तो खन्ना इथं येऊन काम होता.

