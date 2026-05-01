पंजाबचे मुख्यमंत्री 'मद्यधुंद अवस्थेत' विधानसभेत आल्याचा आरोप; सभागृहात मोठा गदारोळ, काँग्रेसकडून अल्कोहोल चाचणीची मागणी
पंजाब विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री भगवंत मान हे दारूच्या नशेत सभागृहात आल्याचा विरोधी पक्षांनी आरोप केल्यामुळं मोठा गदारोळ झाला.
Published : May 1, 2026 at 8:39 PM IST
चंदीगड : पंजाबमधील राजकीय वातावरण सध्या चांगलंच तापलं आहे. शुक्रवारी (1 मे) पंजाब विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री भगवंत मान हे दारूच्या नशेत सभागृहात आल्याचा विरोधी पक्षांनी आरोप केल्यामुळं मोठा गदारोळ झाला. काँग्रेसनं या मुद्द्यावरून गोंधळ घातला आणि सभात्याग केला. तसंच विधानसभेबाहेर विरोधी पक्षांनी विधानसभेच्या बाहेर मुख्यमंत्र्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली.
अल्कोहोल आणि डोप चाचणी करण्याची मागणी : या घटनेनंतर विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा यांनी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासह सर्व आमदारांची तात्काळ अल्कोहोल आणि डोप चाचणी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. तसंच प्रताप सिंह बाजवा यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "मुख्यमंत्री भगवंत मान सभागृहात 'मद्यधुंद' अवस्थेत दिसल्याचा मुद्दा आम्ही उपस्थित केला. काँग्रेस पक्षानं विधानसभा अध्यक्षांकडे मुख्यमंत्र्यांची अल्कोहोल आणि डोप चाचणी करण्याची मागणी केली, परंतु अध्यक्षांनी ऐकण्यास नकार दिला. त्यामुळं आम्हाला निषेध म्हणून सभात्याग करावा लागला."
Cm @BhagwantMann was found drunk in the Vidhan Sabha today !— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) May 1, 2026
We @INCIndia walked out of the house demanding from the Speaker @SpeakerSandhwan that an alcohol test of Cm @BhagwantMann be conducted and we offered to undertake the test ourselves too.
The conduct of… pic.twitter.com/H4mPdN4Gcd
पंजाबच्या जनतेचा अपमान : याचबरोबर, प्रताप सिंह बाजवा यांनी या घटनेला विधानसभा, लोकशाही आणि पंजाबच्या जनतेचा घोर अपमान केल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोन्हीकडील सर्व आमदारांची डोप चाचणी व्हावी, अशी मी मागणी केली आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी तयार आहोत. हा विधानसभा आणि पंजाबचा अपमान आहे." दुसरीकडे, काँग्रेस आमदार सुखपाल सिंग खैरा यांनीही अल्कोहोल चाचणीची मागणीही केली. ते म्हणाले, "आमचे 'चीफ कॉमेडियन' भगवंत मान, जेव्हा मी सभागृहात तुमच्या 'मद्यपाना'बद्दल आणि तोंडाच्या दुर्गंधीबद्दल प्रश्न विचारला, तेव्हा तुम्ही घाबरून माझ्या बसण्याच्या पद्धतीवर हलक्या दर्जाचा विनोद केला का? माझ्या पायाची चिंता करणं थांबवा; आधी विधानसभेची शिस्त राखा."
ही बाब 'अत्यंत लज्जास्पद' : शिरोमणी अकाली दलानंही मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा सभागृहात बोलत असल्याचा एक व्हिडिओ जारी करत त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. कामगार दिनी दारू पिऊन भगवंत मान विधानसभेत आले ही बाब 'अत्यंत लज्जास्पद' असल्याचं पक्षानं म्हटलं आहे. तसंच मुख्यमंत्र्यांच्या अशा वागण्याचा आम्ही निषेध करतो. आजच्या दिवशीतरी शराब पिऊन विधानसभेत जायला पाहिजे नव्हतं. मुख्यमंत्र्यांची डोप टेस्ट केली जावी, जेणेकरून खरी बाब समोर येईल, असंही शिरोमणी अकाली दलानं म्हटलं आहे.
ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ @BhagwantMann ਅੱਜ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ❗— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) May 1, 2026
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ❗
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ… pic.twitter.com/zuszvbRWea
भाजपाचाही अल्कोहोल चाचणीच्या मागणीला पाठिंबा : भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखर म्हणाले की, "पंजाब विधानसभा हे लोकशाहीचं मंदिर मानलं जातं. जर कोणी नशेत मंदिरात किंवा गुरुद्वारात गेलं, तर तो अपमान आणि अनादर आहे. जर सरकारचे प्रमुख नशेत विधानसभेत आले, तर माझ्या मते हा केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचाच नव्हे, तर लोकशाहीच्या मंदिराचाही अपमान आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बहुमत चाचणीसाठी जातील की नाही... माझी एक विनंती आहे. आजच्या विशेष अधिवेशनाचे महत्त्व लक्षात घेता, सर्व नेत्यांनी अल्कोहोल चाचणी करून घ्यावी. जर सर्व नेत्यांनी श्वास चाचणी केली, तर बहुमत चाचणीची गरज भासणार नाही."
कॅबिनेट मंत्र्यांकडून बचाव : दरम्यान, पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा बचाव करत म्हटलं, "ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे की, काँग्रेस पक्षानं आज विनाकारण गदारोळ केला. आम्ही कामगारांचा सन्मान आणि त्यांना सलाम करण्यासाठी एका सत्राचं आयोजन केलं होतं, परंतु त्यांच्या समस्यांवर चर्चा टाळण्यासाठी त्यांनी निराधार आक्षेप घेतले. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून कार्यकर्त्यांचा आणि त्यांच्या कष्टाचा व घामाचा अपमान आहे."
