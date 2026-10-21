भगवंत मान यांना दिल्ली विमानतळावर 3 तास थांबवलं आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावला, आपचा दावा
पक्षानं केंद्र सरकारवर पंजाबच्या प्रगतीत अडथळा आणल्याचा आणि भगवंत मान यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी वारंवार राजकीय मंजुरी नाकारल्याचा आरोप केला आहे.
Published : October 21, 2026 at 3:55 PM IST
चंदीगड: पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पॅरिसहून परतल्यानंतर सोमवारी (19 ऑक्टोबर) रात्री उशिरा दिल्ली विमानतळावर जवळपास तीन तास थांबण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पक्षानं (AAP) केला आहे. तसंच भगवंत मान यांना 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आणि 'वरिष्ठांकडून खूप जास्त दबाव' असल्याचं कारण येथील अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
याचबरोबर, पक्षानं केंद्र सरकारवर पंजाबच्या प्रगतीत अडथळा आणल्याचा आणि भगवंत मान यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी वारंवार राजकीय मंजुरी नाकारल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, या कथित ताब्यात घेण्याचे आणि दंडाचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून, केंद्र सरकारनं या दाव्यांवर अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पंजाब 'आप'चे माध्यम प्रभारी बलतेज पन्नू यांनी केंद्र सरकारवर राज्याच्या विकासात 'जाणूनबुजून अडथळा आणल्याचा' आरोप केला आणि पंजाबच्या प्रगतीवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "17 ते 21 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित आंतरराष्ट्रीय अन्न व्यापार प्रदर्शन 'एसआयएएल पॅरिस 2026' मध्ये पंजाबच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री मान पॅरिसला गेले होते. या कार्यक्रमात मार्कफेडनं पंजाबी चणे आणि राजमाला प्रमोट केलं आहे."
बलतेज पन्नू यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारनं राजकीय मंजुरी देण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं मंजूर केल्यानंतरच भगवंत मान यांना हा दौरा करणं शक्य झालं. त्यांनी दावा केला की, या दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण प्रोटोकॉल दिला जावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले होते. मात्र, पॅरिसमधील महावाणिज्य दूतांनी भगवंत मान यांची भेटही घेतली नाही, असा आरोप बलतेज पन्नू यांनी केला. भगवंत मान भारतात परतल्यानंतर, त्यांच्या आगमनाची आणि सामानाची तपासणी करण्यास विलंब झाल्याचं कारण देत अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिल्ली विमानतळावर तीन तास ताब्यात ठेवल्याचा दावा बलतेज पन्नू यांनी केला. तसंच या घटनेला पंजाबचा 'अपमान' असल्याचं बलतेज पन्नू म्हटलं आहे. याचबरोबर, बलतेज पन्नू यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यावेळी अधिकाऱ्यांनी भगवंत मान यांना सोडून दिलं आणि त्यांनी आपले सामान गाडीत भरले, तेव्हा त्यांनी भगवंत मान यांचा पाठलाग केला. तसंच त्यांनी चलन बजावले आणि आपण वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कारवाई केल्याचा दावा केला.
यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला विमानतळावर थांबवण्यात आले होते किंवा दंड आकारण्यात आला होता का? असा सवाल बलतेज पन्नू यांनी केला. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर पंजाबला 'कमकुवत' केल्याचा आरोपही बलतेज पन्नू यांनी केला. ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारनं राज्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आणि परिणामी निधी रोखून धरला." याचबरोबर, केंद्र सरकारनं भगवंत मान यांच्या परदेश दौऱ्यांना किमान चार वेळा मंजुरी नाकारली होती, असंही बलतेज पन्नू यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारला भीती होती की मुख्यमंत्री आपल्या परदेश दौऱ्यांमधून पंजाबसाठी गुंतवणूक आणि निधी मिळवतील, ज्यामुळं राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला मदत होईल."
हेही वाचा :
- भारत-अमेरिका व्यापार करार लवकरच; ट्रम्प म्हणाले, "पूर्वीच्या करारांपेक्षा वेगळा असेल"
- देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा डेटा हॅक! 3.75 लाख रेकॉर्ड्स डार्क वेबवर; तुमचे खाते सुरक्षित आहे का?
- टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात शस्त्रे पुरवल्याप्रकरणी दिल्लीसह हरियाणातून आरोपींना अटक, आरोपीची आई म्हणाली,'मुलाला एक किडनी नाही!
Conclusion: