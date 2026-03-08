ETV Bharat / bharat

लाडकी बहीण योजनेप्रमाणं पंजाब सरकारकडून योजना जाहीर, जागतिक महिला दिनाला दिली भेट

जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब सरकारनं महिलांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारनं महिलांना थेट खात्यावर दरमहा लाभ देणारी योजना जाहीर केली आहे.

Punjab Budget 2026
पंजाब सरकार अर्थसंकल्प (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
चंदीगड: पंजाब सरकारनं 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 2,60,437 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला. त्यात शिक्षण, आरोग्य, शेती, ग्रामीण विकास, उद्योग आणि शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्याचा प्रयत्न केला.

पंजाब सरकारनं अनेक नवीन योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचबरोबर विद्यमान योजनांचा विस्तार करण्याची सरकारनं घोषणा केली. पुढील वर्षीच्या निवडणुकीपूर्वीचा हा भगवंत मान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यानं याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. 2022 निवडणुकीसाठी सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षानं महिलांसाठी असलेल्या अनेक प्रमुख घोषणा केल्या होत्या. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाचं वर्णन 'हमी पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प' असे केलं आहे.

'मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू- पंजाबमधील महिलांना दरमहा 1,000 रुपये तर अनुसूचित जातीच्या महिलांना दरमहा 1,500 रुपये मिळतील अशी घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना विधानसभेत करण्यात आली. मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण योजने अंतर्गत ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे. तर 18 वर्षांवरील सर्व व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा अथवा निराधार महिला पेन्शन किंवा अपंगत्व पेन्शन मिळवणाऱ्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेतून महिला आमदार, महिला खासदार, सरकारी नोकरी करत असलेल्या महिला, निवृत्त झालेल्या महिला आणि आयटीआर भरणाऱ्या महिलांना वगळण्यात आलेलं आहे.

महत्वाची वैशिष्ट्ये:

  • सर्वसाधारण महिलांसाठी दरमहा 1,000 रुपये
  • अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी दरमहा 1,500 रुपये
  • ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) हस्तांतरित केली जाईल.
  • ही योजना पूर्व-नोंदणी आणि सरकारी प्रक्रियेद्वारे लागू केली जाईल. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला सहाय्य आणि स्थानिक आमदार/कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज पूर्ण केले जाणार आहेत. पंजाबमधील 97% महिला या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत, असा सरकारचा दावा आहे.
  • योजनेमुळे केवळ महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार नाहीत तर त्यांच्या कुटुंबात आणि समाजात त्यांचा स्वावलंबन आणि आदर वाढवेल. महिलांना थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे लाभ देणारी ही पंजाब सरकारची पहिलीच योजना आहे. महिलांच्या प्रगतीतूनच देशाची प्रगती होऊ शकते, असे पंजाब सरकारनं म्हटलं आहे.

